Сто пятьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В руинах Дома культуры в Чугуеве Харьковской области, разрушенного в результате ракетного обстрела сил РФ ночью 25 июля, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

26 июля — 153-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:35 Более 100 российских семей требуют найти пропавших в Украине военнослужащих

106 родственников армейцев, которые находятся на войне в Украине, месяцами не получают от них никаких известий. Матери и жены военнослужащих написали обращение Владимиру Путину с требованием найти пропавших.

Как сообщает издание «Север. Реалии», минобороны РФ более пяти месяцев блокирует информацию о статусе военнослужащих. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб — и так по всей стране.

Мы пишем везде, но нам ничего не говорят. Просто это произошло в марте месяце, а сейчас июль. И что нам привезут? Если привезут вообще…. Я просто хочу вернуть сына, — цитирует издание мать пропавшего солдата.

Родные пропавших солдат требуют создать в регионах пункты, где им помогали бы с поиском живых, пленных, раненых и погибших в Украине близких.

16:31 Сергей Лавров: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал министр иностранных дел России, — заявил Лавров на пресс-конференции в Уганде. Его слова цитирует РБК.

Согласно Лаврову, переговоры с Украиной остановлены самой Украиной, которой «Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран запретили договариваться» на основе стамбульских предложений.

16:20 Президент Франции осудил «лицемерие» Африки в непризнании «односторонней агрессии» России в Украине

Об этом президент Франции заявил во время совместной пресс-конференции в Яунде (Камерун), во вторник, 26 июля, в рамках встречи с президентом Камеруна Полем Бийя. Об этом пишет AFP.

Французский президент сказал, что выбор который сделали европейцы «в первую очередь, состоит не в том, чтобы участвовать в этой войне, а в том, чтобы признать ее и говорить о ней. Также Эмманюэль Макрон заявил, что слишком часто видит «лицемерие», «особенно на африканском континенте». Французский президент озабочен тем, что на африканском континенте не могут назвать войну войной и не способны назвать того, кто начал ее в действительности. — заявил президент Франции во вторник

15:55 Эрдоган побывает 5 августа в Сочи для переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывает в России 5 августа, чтобы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным, передает в этот вторник агентство France-Presse сообщение турецкой президентской администрации. В последний раз лидеры двух стран встречались 19 июля в Тегеране, за три дня до подписания в Стамбуле соглашений между Турцией, ООН, Украиной и РФ о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море, заблокированного с начала российского вторжения в Украину. Координационный центр по контролю над зерновым экспортом официально откроется в среду в Стамбуле.

Как отмечает AFP, в Тегеране лидеры Турции, РФ и Ирана обсуждали, в частности, свои разногласия по ситуации в Сирии. Эрдоган с мая угрожает начать наступление на северо-востоке Сирии для создания 30-километровой «зоны безопасности» вдоль турецкой границы, в районах, которые подконтрольны курдским силам.

15:40 В Брянской области один человек погиб при атаке погранпункта

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на таможенный погранпункт «Троебортное» в Севском районе региона, в результате которого пострадало четыре человека, один из них скончался. По информации Богомаза, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, которое попало в находившийся неподалеку от погранпункта склад.

15:23 В Стамбуле 27 июля начнет работу совместный координационный центр по контролю за экспортом украинского зерна

Координационный центр по контролю за перевозкой зерна в соответствии с соглашением, подписанным 22 июля Турцией и ООН с Украиной и Россией, откроется в среду в Стамбуле, сообщило сегодня турецкое министерство обороны. На открытии будет присутствовать глава военного ведомства Турции Хулуси Акар, передает агентство France-Presse сообщение Анкары.

По сообщению РИА Новости, во вторник в Стамбул для участия в работе центра прибудет делегация РФ. Ее возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

Открытие Совместного координационного центра (СКЦ) предусмотрено подписанным в Стамбуле 22 июля соглашениями, позволяющим возобновить экспорт зерна, заблокированного в Украине с начала российского вторжения.

СЦК будет отвечать за проведение инспекций судов, выходящих и возвращающихся из Черного моря, в соответствии с требованиями Москвы, напоминает AFP.

15:00 Собчак: модельера Александра Васильева проверяют по доносу о «дискредитации» армии

Известного модельера и ведущего Первого канала Александра Васильева проверяет полиция в связи с доносом о его высказываниях о «спецоперации». Об этом сообщает Ксения Собчак.

В своем telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка отмечает, что, вероятно, имеется в виду открытое письмо Васильева о войне в Украине Висагинаскому муниципалитету Литвы, написанном еще в марте.

14:45 Россия выйдет из МКС

Роскосмос принял решение о выходе России из программы развития Международной космической станции после 2024 года. Основным приоритетом будет формирование собственной орбитальной станции и обеспечение российской экономики «необходимыми космическими услугами».

МКС эксплуатируется с 1998 года. В проекте, помимо России, участвуют США, Канада, Япония и государства, входящие в Европейское космическое агентство: Франция, Бельгия, Германия и другие.

13:30 Страны ЕС утвердили план сокращения потребление газа с августа 2022 года по март 2023-го

Министры энергетики 27 стран Европейского Союза на экстренном совещании в Брюсселе 26 июля договорились скоординированно сократить потребление газа и тем самым прийти на помощь Германии после нового резкого сокращения российских газовых поставок, — сообщает агентство France-Presse итоги заседания Совета ЕС.

«Это не было невыполнимой миссией! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ предстоящей зимой», — сообщила Чехия, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Целью сокращения газового потребления является экономия перед зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России, которая постоянно использует поставки энергоносителей в качестве оружия, — говорится в решении Совета ЕС.

«ЕС един и солидарен. Сегодняшнее решение ясно дало понять, что страны-члены будут противостоять любым попыткам России разделить ЕС, используя энергоснабжение в качестве оружия», — цитирует AFP министра энергетики Чехии Йозефа Сикелу.

План, предложенный Европейской комиссией на прошлой неделе, был значительно переработан, но его основные принципы сохранены. Он по-прежнему требует от каждой страны «сделать все возможное» для сокращения потребления газа как минимум на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет за тот же период.

В случае «риска серьезной нехватки» газа механизм предупреждения — объявление «тревоги» на уровне Евросоюза — сделает 15-процентное сокращение «обязательным» для 27 стран ЕС, хотя эта задача будет адаптирована к реалиям каждой страны, в частности, к ее способности экспортировать сэкономленные объемы газа в нуждающиеся страны. Решение Совета ЕС предполагает ряд исключений.

13:10 Лондон ввел санкции против глав российских регионов

Великобритания расширила санкционный список россиян, которые участвуют в действиях и политике, угрожающих Украине. Под санкции попали губернаторы 29 регионов России: Волгоградской, Брянской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и других областей. Кроме того, в списке глава правительства самопровозглашенной ДНР и первый зампредседателя правительства сепаратистской ЛНР.

Всем им запрещен въезд в Великобританию, в случае наличия у них имущества на территории страны, активы будут заморожены.

12:45 Президент Зеленский опубликовал видео последствий утреннего обстрела курорта в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия утренних ударов по курортному поселку Затока в более чем полусотне километров от Одессы. «Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать», — написал Зеленский в комментарии к видеозаписи. МВД сообщило об одном раненом.

Утром во вторник ВСУ и местные власти сообщали о ракетных ударах по южному побережью Украины: в Одесской области военные РФ попали в частные здания, в Николаевской области — в портовую инфраструктуру.

В эфире украинского национального телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что с утра по Николаеву было выпущено 18 ракет: ««С утра у нас было шесть ракет Х-59 с самолетов ТУ и 12 ракет типа С-300. Не все они попали в цель, часть сбили, часть мимо, но из тех, что попали – часть в критичную инфраструктуру и предприятие. К счастью без жертв».

12:35 Сепаратистские «ЛДНР» переводят на российские телефонные коды

Самопровозглашенная ДНР объявила о переходе с 1 августа на российский телефонный код для фиксированной связи (+7 856 вместо +380 62). Сообщение об этом опубликовало «министерство связи» сепаратистского образования. 25 июля «минсвязи» так называемой ЛНР сообщало о переводе фиксированной связи на российский код (+7 857).

12:20 Украинские врачи получат ноутбуки от правительства Франции

Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции поддержало просьбу Минцифры Украины о передаче местным медикам 10 тысяч ноутбуков, чтобы им было легче работать и они могли в том числе проводить консультации с пациентами онлайн. Это важная часть плана цифровизации украинской медицины.

«Наши врачи — герои. Они спасают жизни каждый день. Часто под вражеским огнем», — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

12:15 ООН: в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погибло 5237 мирных жителей

Новые данные о жертвах российского вторжения в Украину среди гражданского населения опубликовало 25 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Число погибших, по подтвержденным УВКПЧ данным, составило 5237 человека, раненых — 7035. Таковы данные ООН за период с 24 февраля по 24 июля.

Среди погибших — 348 детей, 560 детей получили ранения. По последним данным Генпрокуратуры Украины, число жертв среди несовершеннолетних выше — 358 погибших и 686 раненых.

Как уточнили в УВКПЧ, больше всего жертв среди гражданского населения зафиксировали в Луганской и Донецкой областях: 3089 человек убиты и 3760 ранены. На подконтрольных Украине территориях областей погибли 2848 человек, 2820 получили ранения. На оккупированных РФ и подконтрольных сепаратистам — 241 убитый и 940 раненых.

УВКПЧ неизменно предупреждает, что фактические цифры жертв среди мирного населения значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

11:55 Роскомнадзор ищет алгоритм поиска «фейков» в соцсетях

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора объявил конкурс на поиск разработчика ИТ-системы по обнаружению «фейков» в интернете. Как сообщают «Известия», стартовая цена контракта — 60 миллионов рублей. Алгоритм должен работать на основе методов машинного обучения, охватывая ресурсы с аудиторией не менее 1 млн человек и выявляя степень влияния распространяемой информации на посетителей.

11:30 Из сводки генштаба ВСУ на утро 26 июля: атаки сил РФ в направлении Бахмута и Славянска

Украинский генштаб в утренней сводке 153-го дня войны сообщил об атаках российских сил в районе Бахмута, а также к северо-востоку от Славянска. На Бахмутском направлении военные РФ отступили после боев у населенных пунктов Берестовое и Семигорье, они продолжают наступление в направлении Покровского. На Краматорском направлении ВСУ утверждают, что отбили российские атаки в районах Спорного и Национального природного парка «Святые горы». Все указанные пункты расположены недалеко от Бахмута и Славянска. На Донецком направлении силы РФ, как полагает украинский генштаб, готовят наступление на Северск и Соледар.

11:15 Tetra Pak продала бизнес в России

Производитель упаковки Tetra Pak объявил о передаче своего завода в городе Лобня Московской области местному руководству из-за отсутствия возможностей продолжать поддержку операционной деятельности в России. Новая компания будет работать как самостоятельная организация, сообщает ТАСС.

10:55 Россия вышла в лидеры по загрузкам VPN для обхода блокировок

РФ вышла на второе место в мире по числу скачиваемых VPN-сервисов. Только за первые три недели июля число загрузок составило более 12 миллионов, для сравнения — в январе их было около 2 миллионов. Рост скачиваний связан с блокировкой социальных сетей, которые начались в России после вторжения в Украину. Самыми активными пользователями VPN-сервисов стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Ярославля.

10:25 Стендап-комика Данилу Поперечного проверяет полиция

В отношении известного в России ютюбера и стендап-комика Данилы Поперечного начала проверку полиция на предмет дискредитации российской армии из-за постов в Instagram.Как сообщает Baza, полиция заинтересовалась артистом после доноса в ОВД Ярославского района Москвы от «гражданина Васильева».

Данил Поперечный записал видеоролик, где сообщил, что в настоящее время он находится в России и «никоим образом не дискредитировал вооруженные силы РФ».

10:05 Страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план мер по сокращению потребления газа

Об этом утром 26 июля сообщило немецкое информагентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в дипломатических кругах. План был одобрен в ночь на вторник после многочасовых дискуссий. Официально его представят 26 июля на встрече министров энергетики стран ЕС. План предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% в течение восьми месяцев — с 1 августа по 31 марта 2023 года. Как отмечает Deutsche Welle, «цель плана — снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России». В согласованной редакции документа прописано большое количество исключений.

Накануне «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку по газопроводу «Северный поток» (официальная версия — необходимость ремонтных работ). Из-за этого поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля сократятся до 33 млн куб. м в сутки — это всего 20% от пропускной мощности газопровода, который последнее время работал на 40% мощности.

9:50 В Донецке на нефтебазе произошел пожар

В Буденовском районе Донецка в ночь на 26 июля произошел крупный пожар: загорелось шесть стационарных цистерн с топливом. Пострадавших нет, но ликвидация пожара продолжается. По информации ТАСС, причиной возгорания могли стать обстрелы украинской армии.

09:30 Местные власти сообщили о ночных ударах по Харькову

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов утром во вторник заявил, что силы РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Слободского района Харькова. «В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям», — написал он в телеграм-канале, отметив, что пострадавших нет. О ночном обстреле сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов: «Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения».

09:00 ВСУ и местные власти сообщили о ракетных ударах РФ по Николаеву и Одесской области

«По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования», – сообщило в утренней сводке во вторник, 26 июля, оперативное командование «ЮГ» украинских сил. В Одесской области — попадание в частные здания прибрежных сел. В Николаевской области атакована портовая инфраструктура, по Николаевскому району нанесен удар ЗРК С-300 с с оккупированной территории Херсонской области, — сообщили военные.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил: «Утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации, (…) поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. (…) Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города».

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