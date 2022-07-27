ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне : что известно

Вооруженные силы Украины в ночь со вторника на среду нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне, находящемуся под контролем российских военных. Речь идет об обстреле одного из ключевых путей снабжения армии РФ на правом берегу реки Днепр. Украинские СМИ пишут, что мост получил серьезные повреждения и стал «непроездным», тогда как в пророссийской временной администрации области лишь подтверждают, что движение по дороге полностью закрыто. Ранее в Киеве заявили, что готовятся начать крупную контратаку в Херсонской области и вернуть захваченные территории в ближайшее время.

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Удары по Антоновскому мосту были нанесены ночью из американских установок HIMARS, заявили подконтрольные Москве власти региона. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, движение по нему перекрыто. «Те, кто стрелял по мосту, просто усложнили жизнь мирному населению Херсона и области», — заявил он, отметив, что на военные действия закрытие дорожного сообщения якобы не повлияет.

Большую часть ракет перехватили системы ПВО, заверил Стремоусов. Ранее ночью в районе Херсона были слышны громкие взрывы.

Украинские СМИ утверждают, что мост получил серьезные повреждения. В ВСУ не сообщают о сбитых системами противоракетной обороны ракетах. В видео, на котором, по словам журналистов, запечатлены удары по мосту, видны восемь попаданий в одну точку.

УНИАН публикует фотографии моста «с высоты птичьего полета» — возможно, со спутника. Из них следует, что дорожное покрытие в одном из мест практически разрушено — хотя и не полностью — но остальные секции моста целы.

Представитель штаба сил обороны на юге Украины Наталья Гуменюк объявила, что повреждение части моста не позволит российской армии проводить маневры, перебрасывать силы и амуницию. «Мы не уничтожаем инфраструктуру, мы уничтожаем планы врага», — сказала Гуменюк. Работу артиллерии она назвала «ювелирной».

Антоновский мост через Днепр — единственный в Херсоне. В Херсонской области же есть еще две переправы через реку — Антоновский железнодорожный мост неподалеку и дамба водохранилища в Новой Каховке в 70 километрах. Однако ключевое значение для армии РФ из-за территориального положения имеет именно мост, атакованный Киевом, а также соседняя ЖД-переправа.

Херсон находится под контролем российской армии с первых дней войны. В июле стало известно, что «референдумы» о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России могут пройти уже в начале сентября — вероятно, в единый день голосования. По данным Института изучения войны (ISW), в Киеве все чаще говорят о контрнаступлении в области и уже проводят его. В ответ на это России перебрасывает на юг Украины все больше техники и вооружений, сообщает разведка Великобритании.

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