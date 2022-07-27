Сто пятьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Волонтеры под техно-музыку разбирают завалы в Черниговской области. 26 июля 2022

27 июля — 154-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:40 Число жертв в Чугуеве погибших в результате российского удара 25 июля возросло до 3 человек

Об этом сегодня пишет глава Харьковской области Олег Синегубов. Ранее сообщалось, что из-под завалов после российского удара были извлечены тела 30-тилетней женщины и 36-тилетнего мужчины. Еще одна погибшая извлечена из-под завалов сегодня, это тело 83-летней женщины.

Число раненых — 4 человека

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов говорил, что все эти люди использовали подвал жилого дома как бомбоубежище, но он не выдержал удара.

16:27 Пророссийские власти Херсонской области признали новый обстрел Антоновского моста

Об этом заявил руководитель российской оккупационной администрации области в эфире телеканала Россия 24.

«Обстрелян Антоновский мост, и чуть выше по течению еще железнодорожный мост, туда тоже две ракеты прилетели», — цитирует Владимира Сальдо ВВС.

Антоновский мост обстреливается силами ВСУ высокоточными установками HIMARS в течение всего июля. Ранее неоднократно сообщалось, что мощность этих ракет может повредить дорожное полотно, но не может обрушить несущие конструкции моста.

Тем не менее, повреждение полотна может составить проблему для транспортировки по нему тяжелого вооружения, тем более, что мост — одна из трех переправ через Днепр в этом районе. Это стратегическая точка для снабжения российских войск в Херсоне и правобережной части Херсонской области.

Движение по Антоновскому мосту через Днепр в районе Херсона на этот момент перекрыто.

16:13 Глава сепаратистского образования Денис Пушилин в Бресте сообщил, что пришло время освобождать другие русские города

Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

Пушилин сравнивает военные действия в Донбассе с защитой Бреста во время второй мировой войны и называет Донбасс «форпостом русского народа — настоящей крепостью».

Пушилин совместно с Андреем Турчаком, Борисом Грызловым, а также другими членами «делегации» самопровозглашенной ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…», — написал Пушилин.

Андреем Турчаком — секретарем генсовета партии «Единая Россия»;

Борис Грызлов — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.

16:02 На Владимира Кара-Мурзу возбуждено новое уголовное дело

Об этом сообщает его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в Фейсбуке.

Адвокатам политика стало известно, что дело было возбуждено главным следственным управлением СК РФ 13 июля 2022 года.

«На этот раз — по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено. Никаких иных подробностей нам пока неизвестно.

Последующие обновления по делу будут происходить здесь.

С апреля этого года Владимир Кара-Мурза находится под стражей в московском СИЗО по обвинению в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

15:55 CNN: США разрешили лечить раненых украинских военных в своем госпитале в Германии.

Как стало известно CNN, министр обороны США Ллойд Остин дал разрешение лечить раненых украинских солдат и офицеров в военном госпитале США, который находится в городе Ландштуль в Германии – в районе американской базы Рамштайн.

Это крупнейший военный госпиталь США за границей. Он используется для лечения американских солдат, которые получили ранения в ходе военных действий.

CNN удалось получить текст соответствующего распоряжения главы Пентагона. Подлинность документа подтвердили два чиновника оборонного ведомства.

В одно время в госпитале смогут проходить лечение 18 украинских военных. Им придется самостоятельно выехать за границу Украины на поезде или автомобиле. Только потом их сможет забрать американский военный вертолет, так как официально США не принимают участия в конфликте.

15:21 Французский производитель шин Michelin отчитался о потере 202 млн евро из-за ухода из России.

Об этом компания сообщила в отчете по итогам первой половины 2022 года.

Чистая прибыль группы упала с €1,03 млрд до €843 млн годом ранее. Согласно заявлению компании, это связано с убытками, понесенными из-за остановки деятельности в России.

«Неопределенность современного мира затрудняет формулирование среднесрочных перспектив»,— прокомментировал итоги полугодия исполнительный директор Michelin Флоран Менего.

Michelin был первым западным производителем шин, пришедшим в Россию: французская компания вошла на местный рынок в 2004 году. После начала войны в Украине Michelin принял решение продать бизнес российским топ-менеджерам, объяснив это, в том числе, проблемами с поставками.

14:48 КМИС: 84% украинцев не готовы сдавать территории ради прекращения войны.

Таковы данные телефонного опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 6 по 20 июля.

84% опрошенных заявили, что выступают против территориальных уступок России, даже если война будет продолжаться, а угроза независимости Украины останется.

При этом, по данным исследования, каждый десятый опрошенный был бы согласен уступить территории России, если бы это позволило прекратить войну.

Прошлый такой опрос проводился в мае. С тех пор доля украинцев, выступающих против любых территориальных уступок, выросла на 2%: с 82 до 84%.

В опросе КМИС не участвовали жители Крыма и подконтрольных России территорий Донбасса, а также те, кто уехал за границу после начала войны.

14:23 Группа Little Big отменила тур по России.

«Братья и сёстры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!»,

– говорится в сообщении группы во «Вконтакте».

Ранее музыканты выпустили антивоенный клип Generation Cancellation и переехали из России в Лос-Анджелес.

13:51 В Стамбуле начал работать координационный центр по наблюдению за экспортом украинского зерна.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Свыше 25 млн тонн зерна, находящегося в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора»,

– отметил он.

Центр открылся на территории Университета национальной обороны Турции. Там присутствуют по пять представителей Турции, России, Украины и ООН: и военных, и гражданских.

Стамбульское оглашение об экспорте зерна будет действовать в течение 120 дней, но, по словам Хулуси Акара, его могут продлить в случае необходимости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что первый сухогруз выйдет из украинского порта уже в ближайшие дни.

По его словам, разминировать прибрежные воды Черного моря для прохода судов не потребуется – хватит одного безопасного коридора.

13:15 Один из крупнейших производителей лифтов в мире — компания Otis – объявила о продаже российского бизнеса.

Как сообщили в Минпромторге РФ, покупатель уже известен. Компанию выкупит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, который занимается развитием решений в IT в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа.

«Удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», – заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Предприятия Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.

Otis в России принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге, выпускающий до 7 тысяч лифтов в год, а также сервисная сеть, которая занимается техобслуживанием лифтов.

12:56 Литва запретила патриарху Кириллу въезжать на свою территорию.

Запрет действует до 23 июня 2027 года.

«Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, он неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии. Патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины "участниками нацистского режима", которых следует депортировать или уничтожить. 27 февраля 2022 года Патриарх Кирилл благословил солдат, участвующих в войне против Украины, и оправдал боевые действия, которые ведет Россия»,

– говорится в сообщении МВД страны.

12:41 Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Костина на должность генпрокурора Украины.

Об этом сообщает газета «Украинская правда». Решение было поддержано почти конституционным большинством голосов: «за» проголосовали 299 человек из 364.

Депутат от партии «Слуга народа» заменит Ирину Венедиктову, которую президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности в середине июля.

12:32 Дмитрий Песков: Россия примет ответные меры на запрет вещания RT France.

Об этом пресс-секретарь Кремля заявил на ежедневном брифинге.

«Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет»,

– отметил Дмитрий Песков.

12:18 Российские войска обстреляли Харьковскую и Днепропетровскую области.

По данным местных властей, в ночь на 27 июля российская армия обстреляла из «Градов» сразу несколько районов в Харьковской и Днепропетровской областях.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в регионе повреждены восемь пятиэтажек, больница и детский сад. 54-летняя женщина пострадала.

Он отметил, что всего было выпущено до 40 снарядов.

Между тем в Харькове подверглись обстрелам Индустриальный и Новобаварский районы, сообщил глава региона Олег Синегубов.

«Из ствольной и реактивной артиллерии россияне наносили удары по Харькову, Чугуеву, Шевеловке. С помощью понтонных переправ захватчики пытаются улучшить свою логистику», – отметил он у себя в Telegram-канале.

11:48 В городе Геническ в Херсонской области, оккупированном армией РФ, с утра наблюдают колонны российской техники.

11:32 В сети появились видео разрушенного Антоновского моста.

Ранее украинские военные нанесли удар по стратегическому мосту в оккупированной российской армией Херсонской области из установок HIMARS.

11:23 «Газпром» уведомил итальянский энергетический концерн ENI, что в среду сократит поставки газа до 27 миллионов кубометров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу ENI.

В последнее время «Газпром» в среднем прокачивал в Италию 34 миллиона кубометров газа в день.

Россия – основной поставщик газа в Италию. В прошлом году доля российского газа в стране составила 40% от всего итальянского газового импорта.

10:52 Вячеслав Володин предложил установить День памяти погибших в Донбассе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе.

По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. 6 июля 2022 © The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

10:17 Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение в Верховную Раду кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина.

Андрей Костин – юрист. Он был депутатом горсовета Одессы, а с 2019 года служит депутатом Верховной рады Украины.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

10:04 Украинские войска обстреляли два пограничных управления ФСБ.

Об этом сообщает проект независимых российских журналистов ASTRA.

По информации издания, вечером, 26 июля, под минометный обстрел ПУ ФСБ по Белогорской и Воронежской областям. Эти пункты дислоцируются в селе Староселье.

По предварительным данным, погибших или пострадавших нет.

09:47 Утренняя сводка британской разведки.

Российская «ЧВК Вагнер», вероятно, достигла тактического успеха в Донбассе, на территории вокруг Углегорской ТЭС и соседнего поселка Новолуганское. Часть украинских войск, скорее всего, отступила из региона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сейчас находится в турне по Египту, Эфиопии, Уганде и Республике Конго. Россия, скорее всего, попытается использовать визит, чтобы обвинить Запад в глобальном продовольственном кризисе и завоевать поддержку африканских государств, которые иначе оставались бы нейтральными по отношению к российскому вторжению в Украину.

С 2014 года Россия прикладывала значительные усилия для того, чтобы закрепить свое влияние в Африке. «ЧВК Вагнер» был одним из предпочитаемых Москвой инструментов для этого. Россию, вероятно, привлекает Африка в первую очередь потому, что в Москве верят, что она укрепит образ «великой державы», к которому стремится Россия. Второстепенные цели – это обеспечить товарные концессии и заставить африканские страны голосовать на международных форумах в соответствии с российской линией.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/11Xt2JqVi1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Edi1d3H1Yj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2022

09:38 ВСУ: украинские военные нанесли «филигранные» удары по Антоновскому мосту в Херсонской области.

По словам главы пресс-центра командования «Юг» Натальи Гуменюк, цель украинской армии – разрушение планов противника, а не разрушение украинского моста.

«Работа нашей артиллерии настолько тонкая и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию [российского] войска. Удары были, но они были филигранные. […] У нас всё идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе обозначили. И никому нас не остановить, даже врагу»,

– цитирует Наталью Гуменюк украинское агентство УНИАН.

Пророссийские власти Херсонской области закрыли мост для движения после того, как украинская армия обстреляла его из установок HIMARS.

Антоновский мост – единственный мост, соединяющий Херсон с другим берегом Днепра, который также оккупирован российскими войсками. Он имеет большое стратегическое значение, так как в случае его разрушения снабжение армии и подвоз продуктов питания гражданскому населению будут нарушены.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовит контрнаступление в Херсонской области.

09:14 Поставки газа по «Северному потоку – 1» сократились примерно до 20% мощности трубы.

Об этом заявил немецкий оператор газопровода, отметив, что это произошло из-за остановки еще одной турбины.

На этом фоне биржевая цена на газ взлетела до $2300 за 1 тыс. куб. м. на площадке ICE Futures. По такой цене газ торгуется в Европе впервые с 8 марта 2022 года.

08:52 Утренняя сводка генштаба ВСУ.

Главное:

На Харьковском направлении продолжаются обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии. Россия пытается улучшить тыловое обеспечение своих частей с помощью наведения понтонных переправ.

направлении продолжаются обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии. Россия пытается улучшить тыловое обеспечение своих частей с помощью наведения понтонных переправ. На Краматорском направлении российские войска предприняли штурм в районе поселка Верхнекаменское. Он не увенчался успехом, противник отступил.

направлении российские войска предприняли штурм в районе поселка Верхнекаменское. Он не увенчался успехом, противник отступил. На Бахмутском направлении российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру. Противник провел разведывательный бой под Семигорьем, но понес жертвы и отступил. Военные действия в районе продолжаются.

направлении российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру. Противник провел разведывательный бой под Семигорьем, но понес жертвы и отступил. Военные действия в районе продолжаются. На Южнобугском направлении основные усилия российских войск сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск. Россияне активно используют беспилотники для ведения воздушной разведки.

направлении основные усилия российских войск сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск. Россияне активно используют беспилотники для ведения воздушной разведки. В акватории Черного и Азовского морей российская корабельная группировка продолжает вести разведку, наносить ракетные удары по объектам на территории Украины и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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