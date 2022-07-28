Замглавы МИД Франции: война в Украине и «кровавый занавес» Путина между РФ и Европой

Госсекретарь по делам Европы во французском министерстве иностранных дел Лоранс Бун

Войной против Украины российский руководитель хочет установить «кровавый занавес» между Россией и ее европейскими соседями, заявила госсекретарь по делам Европы во французском министерстве иностранных дел Лоранс Бун, выступая в четверг, 28 июля, на дебатах по итогам полугодия председательства Франции в Совете ЕС.

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Лоранс Бун (Laurence Boone) приветствовала предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов га вступление в Евросоюз, отметив, что это принятое в июне решение «жизненно важно» для этих стран.

Не может быть полумер, когда Россия решает установить кровавый занавес между собой и соседними странами, — подчеркнула госсекретарь по европейским делам в МИД Франции.

Словосочетание «кровавый занавес» (un rideau de sang) — отсылка к устоявшемуся выражению «железный занавес» между СССР и Западом во время холодной войны.

По словам Бун, Украина, ставшая ареной «невыразимых преступлений» российских войск, оказалась втянутой в «войну, которую она должна выиграть, потому что на карту поставлено ее и наше будущее».

Госсекретарь приветствовал тот факт, что 27 стран ЕС — «совместно» — ответили на российское вторжение «беспрецедентными по своему масштабу санкциями». Цель этих мер — «сделать войну экономически, финансово и в военном отношении непосильной для России».

Лоранс Бун отметила, что Евросоюз также «нарушил серьезное [для него] табу», начав финансировать поставки оружия Украине (из общего фонда уже выделено €2,5 млрд на военную помощь Киеву). Для ЕС «время стратегической невинности закончилось», — подчеркнула французская госсекретарь.

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