Сто пятьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Дым над Киевом после утренних ракетных ударов по столичной области 28 июля 2022.

28 июля — 155-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

17:46 Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

О подписании соглашения Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры департамента нацбезопасности США (CISA) сообщает в четверг украинская госслужба спецсвязи и защиты информации.

В своем сообщении ведомство отмечает, что США и Украина — страны, на которые производится наибольшее количество кибератак.

«Данный меморандум символизирует длительное партнерство и согласованность в защите наших общих ценностей путем усиленного обмена информацией в режиме реального времени между ведомствами и критически важными секторами и преданного сотрудничества для развития устойчивого партнерства»,

— подчеркнул после подписания заместитель председателя госспецсвязи Александр Потий.

«Я приветствую героические усилия Украины, направленные на защиту своей нации от беспрецедентной российской киберагрессии, и невероятно тронута стойкостью и храбростью украинского народа в течение этой <> войны. Киберугрозы пересекают границы и океаны, поэтому мы с нетерпением ждем развития наших отношений с <украинскими коллегами> для обмена информацией и совместного создания глобальной системы устойчивости к киберугрозам»,

— со своей стороны, заявила Директор CISA Джен Истерли.

17:30 Для солистов группы «Би-2» просят запретить въезд в РФ

С такой просьбой к руководителю ФСБ Александру Бортникову обратился депутат Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов. По его мнению солисты группы занимают «активную антироссийскую позицию», — пишет ТАСС.

17:24 МВД РФ: в Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД

Об это в четверг со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости.

«В июле в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — цитирует агентство.

Сообщается, что ОВД названных территорий находятся на стадии формирования.

17:20 ООН: первое судно с украинским зерном может выйти в море 29 июля

Об этом во время брифинга сообщил заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс в четверг.

«Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра»,

— цитирует Гриффитса украинское издание Суспiльне.

17:07 Турецкий производитель ударных дронов Baykar вновь отказался от денег, собранных на их покупку

Об этом производитель сообщил в своем твиттере.

В сообщении Baykar говорится, что дроны будут переданы Украине безвозмездно, а собранные путем краудфандинга деньги должны быть отданы на благо народа Украины.

Краудфандинговая кампания по сбору денег на дрон Bayraktar была организована польским журналистом Славомиром Сераковским. Это не первая кампания по сбору денег на боевые дроны Bayraktar.

Ранее, сами украинцы собирали деньги на 3 дрона, кампания была названа «Народный Байрактар».

Недавно такую же кампанию организовали в Литве.

Компания-производитель Baykar неизменно сообщала, что дроны будут переданы безвозмездно, а деньги должны пойти в помощь народу Украины.

Литовцы на авиабазе в Шяуляй в среду, 6 июля, чтобы полюбоваться новым беспилотником для Украины. AFP - PETRAS MALUKAS

16:48 Президент Литвы наградил Владимира Зеленского орденом Витовта Великого

О вручении президенту Украины этой высшей награды Литвы пишет «Интерфакс-Украина».

«Для меня будет большой честью сегодня вручить Орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним — и всему украинскому народу», — сказал Науседа в своем выступлении в Верховной Раде Украины.

В том числе, в рамках своего визита в Киев, Гитанас Науседа завил, что Литва продолжит предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь до победы в войне с РФ.

«Литва поможет Украине одержать победу в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона. Исторический опыт учит, что московского тирана нужно вовремя останавливать. Мы не можем позволить себе повторять старые ошибки», — цитирует издание президента Литовской Республики.

16:15 Эстония ужесточает выдачу виз для россиян и белорусов

О том, что для граждан России и Беларуси ужесточается получение виз, стало известно на совместной пресс-конференции, в которой приняли участие министр обороны, министр иностранных дел и министр экономики и инфраструктуры Эстонии, — пишет Delfi.

Ограничения коснутся студентов из России и Беларуси, которые хотели бы получить визу с образовательными целями, а также рабочих виз. Теперь чтобы получить работу в Эстонии, недостаточно будет иметь шенгенскую визу, выданную другой страной и потребуется получить национальную эстонскую визу. Также эстонский МИД предложил перепроверить уже существующие визы в российских и белорусских паспортах.

Изменение в миграционном законодательстве эстонское правительство объясняет военным вторжением России в Украину.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, при которой краткосрочная виза запрашивается у другого государства-члена, например, в целях туризма, чтобы обойти действующие санкции», — сказал глава эстонской дипломатии.

15:50 Закон об особых гарантиях для граждан Польши принят в Украине

Граждане Польши могут в течение 18 месяцев могут пользоваться теми же правами и свободами, что и граждане Украины. Среди таких прав — трудоустройство без специального разрешения, ведение хозяйственной деятельности, получение образования, соцвыплат, медобслуживания. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

15:15 Украина сообщает о 5 погибших и 25 раненных в результате ракетного удара по Крапивинцкому

Россия нанесла удар по центральной части Украины, — сообщает начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. В результате ракетного обстрела Крапивницкого (бывший Кировоград) погибли пять человек и 25 ранены. Среди них — работники авиакомпании и летной академии. По информации Райковича, российские ракеты попали в ангары, где хранились тренировочные самолеты.

14:50 Марину Овсянникову оштрафовали за «дискредитацию» российской армии

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова оштрафована Мещанским судом Москвы на 50 тысяч рублей за высказывания о «спецоперации» в Украине. Протокол о «дискредитации» армии был составлен на нее после выступления у Басманного суда Москвы, где в это время шел процесс по уголовному делу в отношении политика Ильи Яшина.

Я против войны, я считаю, что это самое ужасное преступления XXI века и я уверена, что преступники будут в конечном итоге сидеть на скамье подсудимых, — заявила она тогда в интервью.

14:35 Археолога из Омска задержали в лесу по делу о «фейках»

В России задержали археолога из Омска Евгения Круглова по уголовному делу о «фейках» за репост публикации ВКонтакте о событиях в Буче и Мариуполе. Как сообщают «Сибирь. Реалии», оперативники приехали за ученым в лес в Тюменской области, где он участвовал в археологических раскопках. Круглов рассказал изданию, что его отпустили после допроса. На сайте следственного комитета сообщается, что 46- летний архелог уже привлекался к административному наказанию за "фейки", сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

14:15 Замглавы МИД Франции: война в Украине и «кровавый занавес» Путина между РФ и Европой

Войной против Украины российский руководитель хочет установить «кровавый занавес» между Россией и ее европейскими соседями, заявила госсекретарь по делам Европы во французском министерстве иностранных дел Лоранс Бун, выступая в четверг, 28 июля, на дебатах по итогам полугодия председательства Франции в Совете ЕС. ►►►Подробнее

13:50 В регионах РФ набирают батальоны добровольцев для отправки в Украину

В российских регионах начали набирать добровольцев в именные воинские подразделения для отправки в Украину. По информации «Фонтанки», такие батальоны уже сформированы в Оренбурге, Перми, Курске, идет набор в Казани, Нижнем Новгороде, Амурской области. Военнослужащим обещают дополнительыне материальные выплаты и льготы.

Например, в Петербурге и Ленинградской области берут добровольцев в мотострелковое подразделение с обещанием единовременной выплаты в 100 тысяч рублей и льгот по зачислению детей контрактников в детские сады и институты.

13:30 Сенат США единогласно одобрил резолюцию с призывом объявить РФ государством-спонсором терроризма

Сенат США одобрил резолюцию, призывающую признать Россию государством-спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Конгресса.

В резолюции перечислены совершенные и совершаемые много лет по указанию В.Путина действия силовиков РФ против мирного населения в российской Чеченской республике, на территории Грузии, Сирии и Украины, а также «распространение террора» по всему миру наёмниками группы «ЧВК Вагнера». В документе, в частности, говорится:

по указанию президента Путина Российская Федерация направила и санкционировала неизбирательные удары по гражданским центрам в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей (…) вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные бессудные казни невинных гражданских лиц и пытались прикрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине.

Американские сенаторы «рассматривают действия правительства Российской Федерации, осуществляемые по указанию президента Владимира Путина, как спонсирование актов терроризма» и призывают Государственного секретаря США объявить РФ «государством-спонсором терроризма».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена включить Россию в перечень стран, поддерживающих акты международного терроризма. Включение в список позволяет Белому дому замораживать активы этих государств, а также накладывать санкции на третьи страны, которые ведут с ними торговлю. Сейчас в американском перечне четыре страны — Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

12:50 На редактора СМИ Ингушетии возбудили третье уголовное дело о «фейках»

Редактор издания «Фортанга» Ингушетии стала фигуранткой нового уголовного дела о «фейках» про российскую армию. Как пишет издание, Изабелла Евлоева объявлена в розыск.

Основанием для уголовного преследования называются сведения в telegram — канале «Фортанги» от 26 июня, когда публиковались новости о взрыве ТРЦ в Кременчуге. Предыдущие два дела касаются статей о событиях в Буче и материалов о жителях Ингушетии, погибших и попавших в плен в Украине.

12:30 Роскомнадзор требует лишить «Новую газету» свидетельства о регистрации СМИ

Басманный суд Москвы принял иск Роскомнадзора о признании недействительным свидетельства о регистрации «Новой газеты».

Как пояснила русской службе ВВС представитель издания Надежда Прусенкова, речь идет о сайте. По ее словам, Роскомнадзор формально имеет право на отзыв регистрации СМИ, так как в марте «Новой газете» было вынесено второе предупреждение за якобы упоминание организации-иноагента без соответствующей новому российскому законодательству маркировки. Причем редакции не пояснили, о какой организации шла речь. После этого «Новая газета» объявила о приостановке работы.

Позже за границей запустился проект «Новая газета. Европа». В июле редакция сообщила об открытии журнала «Новая рассказ-газета», сайт которого, спустя неделю, был заблокирован Роскомнадзором.

12:13 В командовании ВСУ сообщили, что в Киевской области ракетный удар был нанесен по воинской части

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля сообщил журналистам, что «около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области». По его словам, одно здание разрушено, а два повреждены. Удар был нанесен из акватории Черного моря.

Алексей Громов также заявил, что утром позиции ВСУ в поселке Гончаровское Черниговской области были обстреляны из РСЗО с территории Беларуси. «Есть потери в нашем личном составе, они уточняются», - признал Громов.

12:05 В Киев прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в Twitter о прибытии в Киев на празднование Дня государственности. Он выступит перед украинским народом и встретится с Владимиром Зеленским, чтобы вручить ему высшую награду Литвы — орден Витаутаса Великого.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

11:50 BBC: Россия вывозит из оккупированных районов Украины подсолнечник

Русская служба BBC опубликовала расследование о том, что Россия вывозит из оккупированных территорий Украины подсолнечник, чтобы производить масло на своей территории. До военных действий страны соперничали за место лидера в мировом экспорте этого продукта. В 2021 году продажи Украины подсолнечного масла за границу составили свыше 5 миллионов тонн, России — более 3 миллиона тонн.

Украинские власти не раз обвиняли Россию в краже зерна, которое вывозится с южных территорий в аннексированный Крым. Подсолнечник, по данным издания, скупается у фермеров по заниженной цене, а если сельхозпроизводитель отказывается сотрудничать, попросту отбирают и переправляют в Россию через Ростов-на-Дону и Белгородскую область.

11:45 Глава Днепропетровской области сообщил о российских обстрелах и одном погибшем

Руководитель Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил, что силы РФ сегодня нанесли удары из РСЗО по Широковской общине Криворожского района, погиб один человек и еще двое пострадали.

11:35 ВСУ и глава Киевской области сообщили о ракетном ударе с территории Беларуси

Оперативное командование «Север» украинской армии заявило, что рано утром в четверг по Украине были выпущены более 20 ракет с территории Беларуси. Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба позже сообщил, что пять ракет попало по Вышгородскому району (а две ракеты сбили силы ПВО). По его словам, пострадали пять человек и «объект инфраструктуры».

Также сообщалось о попадании 9 ракет на территорию Гончаровской громады в Черниговской области — в лесной массив.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», следящая за военной активностью в Беларуси, сообщала об утренних запусках ракет с аэродрома Зябровка в Гомельской области. «Всего с 05:23 до 06:29 запущено около 25 ракет», — сообщили наблюдатели, напомнив, что на аэродроме размещено до 10-ти зенитно-ракетных комплексов С-300/400 и, предположительно, минимум 2 комплекса «Искандер».

11:26 Институт изучения войны: армия РФ способна вести наступление только на Бахмут и Северск

Российские войска имеют возможность вести только две крупные наступательные операции — на Северск и Бахмут, — считают эксперты Института изучения войны.

По данным их сводки, сейчас у российской армии достаточно ресурсов для почти ежедневных наземных атак этих территорий, но она не может добиться аналогичного темпа захвата где-либо еще.

«Наступление скорее всего завершится до захвата других крупных территорий Украины», — отмечается в отчете.

11:15 Мэр Харькова сообщил о двух обстрелах города за минувшую ночь

«Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300», — написал харьковский глава Игорь Терехов. Он сообщил об ударах по Индустриальному и Новобаварскому районам и шести раненых. Позже Терехов добавил видео удара и его последствий по парку Горького.

10:55 Украинские власти сообщили об утреннем обстреле Николаева и области

Утром 28 июля российские силы нанесли массированный ракетный удар по Николаеву, сообщил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким. «В результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе города. Ранен один человек», — написал Ким в телеграмме, добавив, что под ударом оказались яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил: «Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах избили окна и кровлю».

Сенкевич также опубликовал фото с места удара водной станции нашего Кораблестроительного университета.

10:40 Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности и Крещения Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал патриотическое видеообращение по случаю Дня украинской государственности. Праздник отмечается впервые, он был учрежден по указу Зеленского 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины и совпадает с днем крещения Киевской Руси.

Беспокойное утро. Снова — ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина — самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таковой всегда… С Днем Крещения Киевской Руси — Украина! С Днем Украинской Государственности! — написал Зеленский в своем telegram-канале.

10:25 Российские власти скрыли личные данные детей российских военных, поступающих в ВУЗы на бюджетные места по льготам

Как пишет газета «Коммерсант», дети участников войны могут поступить в учебные заведения с низкими баллами ЕГЭ или даже без экзаменов в случае ранения или смерти родителя.

В списках абитуриентов, которые публикуются в каждом ВУЗе, поступающих можно идентифицировать по номеру СНИЛС или имени и фамилии. Дети участников «специальной операции» там значатся под специальным кодом.

Всего в 2022 году для детей участников войны в России выделено более 43 тысяч бюджетных мест. Речь идет не только о военнослужащих, но и о сотрудниках органов исполнительной или государственной власти, задействованных в военных действиях в Украине.

09:55 Агентство УНИАН сообщает, что российские войска ночью нанесли удары по пригороду Киева и ряду регионов Украины. Информации о жертвах нет

По данным ВСУ, атаки были совершены ракетами «Калибр» из акватории Черного моря, а также «Искандерами» с территории Беларуси. Использовались и бомбардировщики Ту-22М3.

09:50 Генеральный штаб ВСУ опубликовал ежедневную сводку

По данным официального Киева, главные усилия России направлены на установление полного контроля за Донецкими и Луганскими областями Украины.

Российские войска приняли несколько попыток наступления на Славянском направлении, которые не привели армию РФ к успеху. На Бахмутском направлении ВС России смогли закрепиться восточнее села Вершина. В Херсонской области Украина отразила попытку штурма в направлении Брускинское-Белогорка.

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