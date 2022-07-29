Бахмут — новая главная цель войск РФ в Донбассе? 156-й день войны. ОНЛАЙН

Горящий из-за обстрела дом под Бахмутом, 27 июля 2022 г.

29 июля — 156-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:05 Украинский генштаб об атаках российских войск под Бахмутом:

В утренней сводке украинского генштаба говорится, что ВСУ отбили российские атаки в направлении сел Вершина и Семигорье к югу от Бахмута.

Российские войска пытаются вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, там боевые действия продолжаются, указывает генштаб ВСУ.

08:35 Войска РФ, вероятно сосредоточились на наступлении на Бахмут, снизив усилия по взятию Северска — ISW

Российская группировка в Донецкой области, вероятно, стремится извлечь выгоду из недавних незначительных территориальных завоеваний к юго-востоку от Бахмута, развивая наступление в этом районе, говорится в сводке американского института изучения войны (ISW). Войска РФ могут снизить интенсивность попыток взять Северск для того, чтобы сосредоточиться на Бахмуте, отмечают эксперты.

В ISW также отмечают, что силы РФ могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить интенсивность украинских обстрелов в Донецке и вокруг города.

Американские эксперты полагают, что российские силы сейчас могут создавать условия для возобновления наступления на Харьков.

В сводке ISW говорится, что, вероятно, россияне теряют захваченные территории в Херсонской области.

The #Russian grouping in #Donetsk Oblast is likely seeking to capitalize on recent marginal territorial gains around #Bakhmut and may deprioritize efforts to take #Siversk, but it is too soon to tell.



Read the latest: https://t.co/j3mkgcZHrK pic.twitter.com/N93DBqtkiP — ISW (@TheStudyofWar) July 29, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться