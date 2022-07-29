Первому осужденному в Украине солдату РФ заменили пожизненный срок на 15 лет тюрьмы
Опубликовано:
Коллегия Киевского апелляционного суда смягчила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, заменив ему пожизненное лишение свободы на 15 лет лишения свободы по делу об убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.
Как сообщило агентство «УНН», апелляционная инстанция изменила приговор Соломенского районного суда Киева, исключив из него ряд отягчающих обстоятельств (преступление по предварительному сговору и убийство пожилого человека). Пожизненное заключение Вадиму Шишимарину заменили на 15 лет тюрьмы.
Апелляцию на решение суда первой инстанции от 23 мая защита россиянина подала в июне, оспорив пожизненный приговор. Адвокаты указали, что Шишимарин признал вину, дал признательные показания, а также добровольно сдался в плен.
21-летний сержант-контрактник ВС РФ Александр Шишимарин стал в конце мая первым российским военным, приговоренным в Украине после начала масштабного российского вторжения по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Соломенский районный суд Киева приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным умышленно, полученный им приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый мог отказаться его выполнять.
По данным обвинения, 28 февраля 2022 года Шишимарин в поселке Чупаховка Сумской области выстрелил в голову 62-летнему Александру Шелипову, который вел велосипед и разговаривал по телефону.
В суде Шишимарин признал свою вину, заявил о раскаянии в содеянном, и о том, что не хотел убивать, а убийство безоружного человека объяснил приказом. Сержант рассказал суду: «Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он [Александр Шелипов — RFI] нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью». «Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», — заявлял подсудимый.
Шишимарин был командиром отделения в воинской части 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. Он прибыл в Украину в составе армии РФ, его колонна была разбита ВСУ. При отступлении он с четырьмя сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль, на украденной машине оккупанты заехали в поселок Чупаховка Сумской области, где было совершено убийство.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться