Первому осужденному в Украине солдату РФ заменили пожизненный срок на 15 лет тюрьмы

Коллегия Киевского апелляционного суда смягчила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, заменив ему пожизненное лишение свободы на 15 лет лишения свободы по делу об убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

Реклама Читать далее

Как сообщило агентство «УНН», апелляционная инстанция изменила приговор Соломенского районного суда Киева, исключив из него ряд отягчающих обстоятельств (преступление по предварительному сговору и убийство пожилого человека). Пожизненное заключение Вадиму Шишимарину заменили на 15 лет тюрьмы.

Апелляцию на решение суда первой инстанции от 23 мая защита россиянина подала в июне, оспорив пожизненный приговор. Адвокаты указали, что Шишимарин признал вину, дал признательные показания, а также добровольно сдался в плен.

21-летний сержант-контрактник ВС РФ Александр Шишимарин стал в конце мая первым российским военным, приговоренным в Украине после начала масштабного российского вторжения по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Соломенский районный суд Киева приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным умышленно, полученный им приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый мог отказаться его выполнять.

По данным обвинения, 28 февраля 2022 года Шишимарин в поселке Чупаховка Сумской области выстрелил в голову 62-летнему Александру Шелипову, который вел велосипед и разговаривал по телефону.

В суде Шишимарин признал свою вину, заявил о раскаянии в содеянном, и о том, что не хотел убивать, а убийство безоружного человека объяснил приказом. Сержант рассказал суду: «Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он [Александр Шелипов — RFI] нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью». «Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», — заявлял подсудимый.

Шишимарин был командиром отделения в воинской части 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. Он прибыл в Украину в составе армии РФ, его колонна была разбита ВСУ. При отступлении он с четырьмя сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль, на украденной машине оккупанты заехали в поселок Чупаховка Сумской области, где было совершено убийство.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться