Бойня в Еленовке: РФ и Украина обвинили друг друга в обстреле колонии с украинскими пленными

Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР 29 июля 2022.

Российское минобороны и власти самопровозглашенной ДНР в пятницу, 29 июля, обвинили украинскую армию в нанесении удара из РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, где на сепаратисткой территории содержатся украинские военнопленные, в том числе бывшие защитники «Азовстали». Генштаб ВС Украины в ответ обвинил силы РФ в бомбардировке колонии, заявив, что артиллерийских ударов в районе Еленовки ВСУ не наносили. В Офисе президента Украины назвали случившееся «тщательно спланированной» и «циничной провокацией» российских сил с целью обвинить ВСУ в военных преступлениях.

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Утром 29 июля в самопровозглашенной «ДНР» заявили об ударе, который ночью украинские войска нанесли по лагерю в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Сепаратистские власти утверждали, что в результате удара из РСЗО HIMARS 40 человек погибли, 130 пострадало. Минобороны РФ позже в своей утренней сводке повторило эти утверждения, сообщив о 40 убитых и 75 раненых. Ведомство Минобороны заявило о провокации со стороны Украины «с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен». Вскоре после этого в так называемой «ДНР» сообщили, что число погибших выросло до 53 человек.

Около полудня Генштаб вооруженных сил Украины в специальном заявлении обвинил Россию в ударе по колонии с украинскими военнопленными в Донецкой области. В тексте говорится о том, что силы РФ совершили «прицельный и умышленный» артобстрел колонии в Еленовке.

Вслед за Генштабом ВСУ с заявлениями выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав удар по изолятору в Еленовке «циничной провокацией российских оккупационных войск».

Еще одна очень циничная провокация российских оккупационных войск с начала войны. Безусловно, российские войска нанесли по колонии тщательно спланированный удар. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии, — указал Подоляк.

Он отметил «масштаб и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов», которые, по мнению Подоляка, «указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция». «Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления», — сообщил советник. По его мнению, у провокации было несколько целей: «скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток» (применяемых к пленным украинцам), «сорвать договоренности по обменам» пленными, а также «дискредитировать» ВСУ, обвинив в военных преступлениях.

Во второй половине дня пятницы Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой двое мужчин обсуждают удар по колонии в Еленовке. По утверждению СБУ, разговор ведут боевики «ДНР», которые «сами подтверждают, что именно российские оккупанты виновны в этой трагедии». Один из говорящих утверждает, что в здание колонии было заранее заложено взрывное устройство.

Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР 29 июля 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Сотрудник российской ВГТРК Андрей Руденко 29 июля опубликовал два видео из — как он утверждает — колонии в Еленовке, подвергшейся обстрелу. «Медиазона. Беларусь» попросила бывших пленных, содержавшихся в Еленовке, рассказать, что за помещения показаны на видео сотрудника ВГТРК. Бывшие пленники Константин Величко, Станислав Глушков и Руслан Ахметов на первом видео (с фрагментами тел погибших и разрушенным помещением) не опознали колонию в Еленовке.

На втором видео, опубликованном Руденко, Величко и Ахметов уже опознали территорию колонии. По словам Константина Величко, это промзона 120-й колонии Еленовки, где раньше стояли станки и работали заключенное. По его словам, во время его пребывания там эта территория не использовалась для размещения пленных, но с тех пор «все могло измениться».

Сотрудник российского агентства РИА Новости опубликовал видеосъемку того, что он назвал «обломками HIMARS» на месте удара по колонии в Еленовке. Каких-либо подтверждений того, что показанные куски металла являются «обломками HIMARS» пропагандистский ресурс из РФ не приводит.

И в Украине, и в России объявили о начале расследования обстоятельств обстрела колонии в Еленовке.

Российский Следственный комитет заявил, что в связи с ударом по лагерю в Еленовке возбудил дело по ст. 356 УК РФ («применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В своем официальном заявлении СК старательно избежал слова «война» переиначив формулировку статьи кодекса: «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Офис генерального прокурора Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) в связи с ударом по колонии в Еленовке в оккупированной РФ части Донецкой области.

В ведомстве заявили, что, по имеющимся данным, в результате российского удара по Еленовке (Волновахский район) погибли около 40 человек, еще 130 человек получили ранения. Офис генпрокурора отмечает, что в этом лагере оккупационные силы противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных ВСУ.

Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР 29 июля 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

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