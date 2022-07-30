Сто пятьдесят седьмой день войны РФ против Украины

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Фотожурналист Евгений Малолетка бежит от огня на горящем пшеничном поле во время выполнения задания после российского обстрела в нескольких километрах от украинско-российской границы в Харьковской области, Украина. 29.07.2022

30 июля — 157-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях войны.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:35 Посольство РФ в Великобритании заявило, что пленных «азовцев» нужно было «повесить, а не расстрелять».

«Боевики „Азова“ заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном твиттер-аккаунте посольства. Там же приводится некое «свидетельство семейной пары из Мариуполя», которая рассказывает о том, как ее «обстреливали силовики из Азовстали».

Телеграм-канал ASTRA отмечает, что аминистраторы Твиттера не стали блокировать публикацию российского посольства с публичным призывом к жестоким убийствам. Администраторы лишь сопроводили публикацию таким сообщением: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении разжигания ненависти. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, посколько он может представлять собой предмет общественного интереса».

Напомним, 29 июля в так называемой «ДНР» заявили о «ракетном ударе» по лагерю в Еленовке, где содержались украинские военнопленные из полка «Азов». «Сепаратисты», а затем и официальные российские власти заявили о том, что «удар» якобы нанесла украинская армия. В результате погибли как минимум 53 человека, еще 75 получили ранения. При этом в числе значились только украинские военнопленные, но не охранявшие их «сепаратисты» или российские военные.

Вскоре Генштаб вооруженных сил Украины в специальном заявлении сообщил о том, что это силы РФ совершили «прицельный и умышленный» артобстрел колонии в Еленовке.

09:15 Украинские военные: в Донецкой области сбит российский штурмовик.

Украинские военные вчера, 29 июля, в Донецкой области сбили из ПЗПК «Игла» российский бронированный штурмовик Су-25. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ.

В условиях войны мы не можем оперативно проверить эту информацию.

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