Украинская разведка: взрывы в еленовской колонии совершили наемники «ЧВК Вагнера» по личному указанию Пригожина

Взрывы в колонии в Еленовке на оккупированной РФ части Донецкой области устроили наемники «ЧВК Вагнера» по указанию Евгения Пригожина, причем без согласования с минобороны РФ, заявило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

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В телеграм-канаде ГУР минобороны Украины говорится, что к гибели украинских военнопленных в Еленовке привели «взрывы», являющиеся «преднамеренной провокацией и бесспорным актом терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта».

По информации ГУР минобороны, это массовое убийство было осуществлено «наемниками из „ЧВК Вагнера“ (Лиги) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК — Евгения Пригожина». «Организация и осуществление теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ», — утверждает украинская военная разведка.

Как указывает украинская разведка, главной целью этой атаки было «сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных».

«Известно, что 1 августа в „учреждение“ должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходования выделенных средств и условий содержания заключенных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем заключенных не соответствовали требованиям российского руководства, „проблема“ была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами», — говорится в телеграм-канале ГУР минобороны Украины.

Еще одной целью массового убийства украинских военнопленных украинская разведка называет «повышение социальной напряженности в Украине» с учетом большого общественного интереса к судьбе пленных защитников «Азовстали».

Украинская военная разведка указывает, что взрывы произошли 28 июля на территории промзоны лагеря в новом помешении, «которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из „Азовстали“». Оборудование здания завершилось два дня назад, после чегочасть пленных украинскиз защитников перевели в него, указывает украинская разведка.

Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала аудиозапись, где двое мужчин обсуждают случившееся в Еленовке. Как указывает СБУ, это «боевики „ДНР“». Один из них говорит о причастности российских сил к взрыву в Еленовке. СБУ отмечает, что таких аудиоперехватов у службы несколько.

Как заявляют в СБУ, судя по перехваченным разговорам, россияне могли устроить массовое убийство в Еленовке за счет взрывчатки, которую они разместили в помещениях колонии. Украинская служба безопасности утверждает, что никто из очевидцев не слышал, как ракета подлетала к колонии. «Характерного свистка не было, и взрывы происходили сами по себе», — говористя в заявлении СБУ.

Служба также отмечает, что, судя по видео из колонии, в некоторых комнатах окна полностью сохранились. «Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри разрушенного зданияю. (…) Также предварительный анализ видео показывает, что подобные следы на стенах, скорее всего, могли остаться именно из-за „внутреннего источника“ взрыва», — указывает СБУ.

Ранее в генштабе ВСУ заявили, что российские войска совершили «пришельный умышленный артиллерийский обстрел» еленовской колонии. Минобороны РФ обвиняет в ударе по колонии ВСУ.

РИА Новости со ссылкой на самопровозглашенную «ДНР» писало, что в еленовской колонии погибли 53 человека, еще 75 пострадали. Ранее в «министерстве информации» «ДНР» говорили о 40 погибших и 130 раненых. В минобороны РФ заявили, что в еленовской колонии погибли 40 и пострадали 75 военнопленных украинцев.

В том же заявлении минобороны РФ говорится, что ранения получили восемь сотрудников изолятора. При этом «уполномоченная по правам человека» «ДНР» Дарья Морозова заявила, что пострадали только военнопленные, а «сотрудники СИЗО в хорошем состоянии».

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) подали запрос и будут пытаться добраться до еленовской колонии, где погибли украинские военнопленные, передает «Суспільне» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью и медиа МККК Александра Власенко.

«Европейский Союз самым решительно образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их прокси. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и протоколов к ним и приравниваются к военным преступлениям», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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