Франция выражает ужас в связи с сообщениями об убийстве украинских военнопленных в Еленовке, говорится в заявлении французского МИД

Франция выражает ужас в связи с сообщениями об убийствах и актах пыток в отношении украинских военнопленных в подконтрольном России изоляторе в Еленовке, — говорится в коммюнике французского МИД от 30 июля.

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«Если эта информация подтвердится, исполнители и все ответственные за эти преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия», — заявили в МИД Франции.

В коммюнике отмечается, что Франция активно сотрудничает как с украинскими следственными органами, так и с Международным уголовным судом. «Не может быть безнаказанности за военные преступления», — подчеркивают во французском внешнеполитическом ведомстве.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками», — говорится в ранее опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, где упоминаются преступление в Еленовке и видео с пытками предположительно украинского военнопленного.

Накануне Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по украинским военнопленным в колонии, расположенной на подконтрольной России части Донецкой области. Генштаб Украины заявил, что удар по колонии нанесла Россия в попытке скрыть пытки и убийства военнопленных.

Украинская военная разведка заявила, что за убийством военнопленных стоят наемники «ЧВК Вагнера», устроившие взрывы в колонии по прямому указанию Евгения Пригожина и без согласования с минобороны РФ.

Украина призывает к международному расследованию с привлечением ООН и МККК. Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация готова направить в Еленовку группу экспертов с разрешения сторон. «Суспільне» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью и медиа Международного Комитета Красного Креста Александра Власенко передавало, что представители МККК подали запрос и будут пытаться добраться до еленовской колонии, где погибли украинские военнопленные.

Минобороны РФ 30 июля опубликовало поименные списки украинских военнопленных, погибших и раненых в еленовской колонии. В списке погибших 50 человек, в списке раненых — 73 человека. Патронатная служба полка «Азов» заявила, что не может подтвердить подлинность списков. Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что накануне обратился к представителям РФ с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в колонии Еленовки, но российская сторона не предоставила ответа.

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