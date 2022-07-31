Сто пятьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

Снимок колонии с украинскими военнопленными в Еленовке. Россия и Украина обвиняют друг друга в ракетном ударе

31 июля — 158-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о событиях войны.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:10 Ольга Ковитиди заявила, что полученная ею информация о внутренней диверсии «не вполне соответствует действительности».

В ВМС Украины же объявили, что атака беспилотника в Севастополе была «срежиссирована» Москвой, чтобы отменить парад в честь Дня ВМФ и не дать Украине нанести удары по кораблям.

12:40 Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв в колонии в Оленовке произошел вследствие «теракта», а не «удара», как пишут СМИ.

Он сослался на фотографии со спутника, опубликованные ранее журналистом Politico Кристофером Миллером. Они были сделаны спутником Maxar. На снимках видно, что кроме колонии не пострадало ни одно здание. Подоляк отметил, что анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве, произошедшем внутри колонии.

Media write about the "hit on Olenivka", but is there a proof?



1. Satellite images show that only one building was damaged

2. Prisoners were transferred there right before the attack

3. Photo analysis show a thermobaric explosion from the inside



A hit? No, a terrorist attack. pic.twitter.com/pPnBoQqGO5 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Кроме того, заключенных, как подчеркнул политик, перевели в колонию прямо перед взрывом.

«Удар? Нет, теракт», – сказал представитель Офиса президента.

11:30 При обстреле Николаева российской армией погиб герой Украины Алексей Вадатурский – бизнесмен из списка Forbes, основатель одной из крупнейших аграрных компаний страны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Алексей Вадатурский погиб вместе со своей женой. «Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона недооценен», — написал Ким.

Николаев дважды подвергся обстрелам сегодня ночью, сообщили власти Украины. В городской администрации утверждали, что речь идет о «массированных» атаках кассетными снарядами — нападение оказалось «сильнейшим» за все время войны.

10:45 Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя и является «внутренней диверсией» и «провокацией».

10:30 В Международном комитете Красного креста объявили, что не смогли попасть на территорию колонии в Еленовке, подвергшейся удару.

«Допуск нашей организации к военнопленным – обязательство, наложенное на стороны конфликта Женевской конвенцией», - напомнили в МККК. Эксперты продолжат попытки попасть в Еленовку и в другие места, где содержатся узники войны.

Накануне в Кремле пригласили ООН и МККК расследовать удар по Еленовке, в котором в Москве обвиняют Киев. По данным пророссийских властей так называемой ДНР, удар был произведен с применением американской системы HIMARS. Украина заверяет, что военнопленные в Еленовке стали жертвами атаки со стороны России.

10:15 В Санкт-Петербурге и Кронштадте мероприятия по случаю Дня военно-морского флота с участием президента Владимира Путина проходят без происшествий, передают российские СМИ.

ТАСС отмечает, что Путин в День ВМФ утвердил в Петропавловской крепости Корабельный устав флота и новую Морскую доктрину РФ. В последней обозначены «зоны национальных интересов» страны, объявил Путин.

Как добавил российский президент, в ближайшие месяцы в российские войска поступят гиперзвуковые ракеты «Цикрон».

09:50 Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. По словам губернатора города Михаила Развожаева, удар произошел около семи утра, в результате пострадали шесть человек. Политик заявил, что авторами нападения стали «укронацисты».

В городе отменили все мероприятия, связанные с празднованием Дня Военно-Морского флота. Развожаев призвал жителей города оставаться дома.

По данным пресс-службы ВМФ, сработало «маломощное взрывное устройство», которое было установлено на самодельный летательный аппарат. В штабе люди пострадали из-за разлетевшихся оконных стекол.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что Вооруженные силы Украины непричастны к взрыву в Севастополе. «Уверенно могу заявить, что деоккупация украинского Крыма и всех украинских городов во временно оккупированном Крыму точно будет происходить совсем по другому и с намного большей эффективностью», — объявил он в утреннем обращении (цитата по Фокус.ua). Взрыв в Севастополе Братчук назвал «провокацией».

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