Первую партию украинского зерна направили из порта Одессы в понедельник утром

Как говорится в заявлении министерства оброны Турции, грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное кукурузой, в понедельник утром отправилось из порта Одессы в Ливан.

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Первая партия украинского зерна отбыла из Одесского порта в 8:17 утра в понедельник, 1 августа, в соответствии с условиями международного соглашения с Россией, подписанного в Стамбуле, сообщило министерство обороны Турции.

«Судно «Разони» вышло из порта Одессы по направлению в порт Триполи в Ливане. 2 августа его ожидают в Стамбуле. Затем судно продолжит свой путь к месту назначения после проверок, которые будут проведены в Стамбуле», — добавили в министерстве. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, судно загружено 26 000 тонн кукурузы. «Разони» должен прибыть к входу в Босфор во вторник в полдень, сказал Йорюк Исик, специалист по мониторингу движения судов в Босфоре и в регионе.

Другие конвои последуют за этим первым отправлением, соблюдая морской «коридор и согласованные формальности», добавляет турецкое министерство.

Подписанное 22 июля в Стамбуле между представителями России, Украины, Турции и ООН соглашение позволяет возобновить украинский экспорт под международным контролем. Аналогичное соглашение, подписанное одновременно, также гарантирует Москве экспорт ее сельхозпродукции и удобрений, несмотря на западные санкции. Эти два соглашения должны помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который привел к резкому росту цен в некоторых беднейших странах мира из-за блокировки украинских портов в результате конфликта с Россией.

По условиям соглашения, суда и их грузы должны быть досмотрены в Стамбуле под руководством Совместного координационного центра (СКЦ). Этот центр, отвечающий за контроль за экспортом украинского зерна через Черное море, был открыт в прошлую среду в Стамбуле. В нем работают представители двух воюющих сторон, а также Турции и ООН в лице американского адмирала в отставке Фреда Кенни. В задачи КТК, согласно договору, входит проверка и мониторинг торговых судов, которые будут участвовать в конвоях, мониторинг их через Интернет и по спутнику, проверка судов во время загрузки в портах Украины и по прибытии в турецкие порты.

Возобновление экспорта украинского зерна впервые после российского вторжения в феврале стало «облегчением для всего мира», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое зерно из Украины покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады. Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть соглашения», — написал министр в Twitter.

Отправка корабля — это «очень позитивно, это хорошая возможность проверить эффективность» Стамбульского соглашения, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Будем надеяться, что договоренности будут выполняться всеми сторонами и механизмы будут работать эффективно», — добавил он.

Представитель ООН заявил, что глава организации Антониу Гутерриш «приветствует» отплытие первого украинского сухогруза в понедельник в рамках плана по снятию российской блокады на море. «Генеральный секретарь надеется, что это будет первое из многих коммерческих судов в рамках подписанного соглашения, и что оно принесет столь необходимую стабильность и помощь в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, особенно в самых нестабильных гуманитарных условиях», — говорится в заявлении ООН.

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