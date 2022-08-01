Сто пятьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн

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Первое судно с украинским зерном утром 1 августа покинуло порт Одессы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане, на его борту 26 000 тонн украинской кукурузы.

1 августа — 159-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:00 Суды в России отменяют депортацию украинцев

В России суды начали принимать решения об отмене депортации граждан Украины, которые находятся в центрах временного содержания иностранцев. Это украинцы, задержанные за нарушение миграционного законодательства либо, находящиеся в международном розыске. Из-за войны выслать их на родину теперь невозможно, и в спецприемниках и СИЗО застряли сотни граждан. Как пишет «Коммерсантъ», задержанных начали постепенно освобождать.

10:45 В обстрелах Донецкой области Украины погибло три человека

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 3 человека, еще 16 получили ранения, сообщил утром 1 августа глава украинской областной администрации Павел Кириленко. По его словам, два человека погибли в Бахмуте, еще один был убит в Соледаре.

10: 35 ЕС и Велкиобритания отложили запрет на страхование российских нефтетанкеров

Запрет западных компаний оказывать услуги по страхованию российских судов с нефтью, о котором в июне условились Евросоюз и Великобритания, пока не действует в полную силу из-за опасений в вопросах энергетической безопасности, сообщает Financial Times.

В частности, Лондон вводит данный запрет с 2023 года причем только для судов, которые везут нефть непосредственно в Великобританию, но не введены ограничения по страхованию нефтетанкеров, направляющихся в другие страны. В ЕС действующие страховые контракты разрешены до декабря, при этом фирмы могут страховать суда, которые везут нефть в страны, не входящие в Евросоюз.

В статье отмечается, что США и Великобритания планируют ввести полный запрет на страхование до конца года, но перед этим необходимо договориться с вопросом об ограничении цен на российскую нефть.

США, Великобритания, Канада ранее ввели эмбарго на российскую нефть.

10:25 В Днепропетровской области от ночных обстрелов пострадали Никопольский и Криворожский районы

Об этом утром 1 августа сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, более 60 снарядов РСЗО «Град» были выпущены по Марганцу и Красногригорьевской громаде. Ранения получили две женщины, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии.

10:10 В Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из РФ

В Европейском союзе 1 августа вступил в силу запрет на импорт угля из России. Эта мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят в начале апреля в ответ на вторжение РФ в Украину. Импорт угля из России на момент утверждения ограничительной меры оценивался 8 млрд евро. Почти 22% российского экспорта угля приходилось на страны Евросоюза.

09:40 Местные власти сообщили о новых обстрелах Николаева и области

В ночь на 1 августа Николаев подвергся новым российским обстрелам, сообщила утром областная администрация. Под ударами оказались частные дома, возник пожар на территории медицинского диспансера, где загорелся гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Также сообщается об ударе по травмпункту одной из больниц, где повреждены четыре здания и медицинский автотранспорт. Мэр Николаева Александр Сенкевич разместил фотографии этого травмпункта, который был открыт только в 2019 году.

09:15 При обстреле Харькова погиб один человек

В результате обстрела российскими войсками Салтовского района Харькова пострадали двое мужчин — 30 и 72 лет, последний скончался в больнице. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака началась около 7 утра, снаряды упали возле остановки общественного транспорта и во дворе многоэтажки, повреждены автомобили.

По информации Синегубова, ночью также были обстреляны города Чугуев и Марефа в Харьковской области — повреждено промышленное здание и ранен 42-летний охранник.

09:00 Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Выход первого судна с зерном из морского торгового порта «Одесса» подтвердил каналу «Суспільне» министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Ранее утром он сообщал: «Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы». О выходе первого судна в рамках заключенного 22 июля соглашения о возобновлении Украиной морского экспорта зерновых также сообщали турецкие СМИ со ссылкой на минобороны страны. Турция и ООН были посредниками на переговорах с РФ и Украиной по вопросу возобновления морского экспорта украинских зерновых, заключив с двумя странами зеркальные соглашения.

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