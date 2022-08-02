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Сто шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн

Пассажир смотрит из окна автобуса в Днепре, Украина. 1 августа 2022 AP - David Goldman

RFI 2 мин

2 августа — 160-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.