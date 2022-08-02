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Сто шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн

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Пассажир смотрит из окна автобуса в Днепре, Украина. 1 августа 2022
Пассажир смотрит из окна автобуса в Днепре, Украина. 1 августа 2022 AP - David Goldman
RFI
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2 августа — 160-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:44 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

Главное:

  • На Харьковском направлении российские войска выдвинули отдельные подразделения в район населенных пунктов Байрак и Дементьевка, но потерпели поражение.
  • На Донецком направлении усилия российской армии сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Россияне предприняли попытку штурма в районе Авдеевки, но были вынуждены отойти. Продолжаются бои вблизи Песков.
  • На Бахмутском направлении украинские силы отразили попытки наступления возле Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются военные действия.
  • На Южнобугском направлении российская армия сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

09:21 Российские войска обстреляли Николаев.

В ночь на 2 августа российская армия дважды обстреляла Николаев, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, один из районов города обстреляли реактивными снарядами РСЗО «Смерч», другой – ракетами типа С-300.

По данным местных властей, в результате обстрела было повреждено здание общежития университета. Внутри находился охранник, который получил ранения.

Кроме того, повреждены жилые дома, в здании продовольственного магазина возник пожар.

09:00 Утренняя сводка британской разведки.

  • Грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и направилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна. Это первая перевозка зерна из украинского порта с начала вторжения, – это стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и Россией от 22 июля.

     

  • Сообщения об ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ – очередная неудача Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, в ходе которой ЧФ лишился своего флагмана, крейсера «Москва», в апреле 2022 года.

     

  • После сообщений об отмене парадов маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями.

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