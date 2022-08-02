Сто шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн
Опубликовано:
2 августа — 160-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.
►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
09:44 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:
- На Харьковском направлении российские войска выдвинули отдельные подразделения в район населенных пунктов Байрак и Дементьевка, но потерпели поражение.
- На Донецком направлении усилия российской армии сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Россияне предприняли попытку штурма в районе Авдеевки, но были вынуждены отойти. Продолжаются бои вблизи Песков.
- На Бахмутском направлении украинские силы отразили попытки наступления возле Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются военные действия.
- На Южнобугском направлении российская армия сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
09:21 Российские войска обстреляли Николаев.
В ночь на 2 августа российская армия дважды обстреляла Николаев, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, один из районов города обстреляли реактивными снарядами РСЗО «Смерч», другой – ракетами типа С-300.
По данным местных властей, в результате обстрела было повреждено здание общежития университета. Внутри находился охранник, который получил ранения.
Кроме того, повреждены жилые дома, в здании продовольственного магазина возник пожар.
09:00 Утренняя сводка британской разведки.
- Грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и направилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна. Это первая перевозка зерна из украинского порта с начала вторжения, – это стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и Россией от 22 июля.
- Сообщения об ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ – очередная неудача Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, в ходе которой ЧФ лишился своего флагмана, крейсера «Москва», в апреле 2022 года.
- После сообщений об отмене парадов маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 2, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/FSyH6saD22
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QSxe5tZyn6
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться