Депортация украинских детей в РФ имеет «признаки геноцида»: газета Le Monde опубликовала открытое письмо

Украинские защитники повесили рисунки своих детей в окопе недалеко от линии фронта в Донецкой области. 08.06.2022

«Депортировать украинских детей и „русифицировать“ их — значит, отнять будущее Украины». Открытое письмо с заголовком вышло в газете Le Monde за подписью коллектива интеллектуалов и детских психиатров. Действия РФ по отношению к украинским детям «имеют все признаки геноцида украинского народа», — вторит авторам письма уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Реклама Читать далее

Письмо вышло в Le Monde 1 августа, его подписали детские психиатры Бернар Голс и Пьер Леви-Суссан; антрополог Вероник Наум-Грапп, писатель и режиссер Джонатан Литтелл, политолог Николя Тензер, кинокритик, участница коллектива «За Украину, за их и нашу свободу» Сильви Ролле.

В тексте — чрезвычайная обеспокоенность по поводу массовой депортации захватчиками украинских детей — многие из которых, к тому же, стали сиротами из-за развязанной Путиным войны.

Дети в Чернигове. 19.06.2022 AP - Natacha Pisarenko

«В своей ностальгии по вассализированной Центральной Европе, где любой протест подавлялся отправкой танков в Будапешт или Прагу, Кремль уже пять месяцев опустошает Украину под видом „денацификации“ и отрицания украинской нации, используя стратегию террора, которая разрушает города, убивает и насилует мирных жителей, вытесняет население», — напоминают авторы письма. И приводят цифры минобороны РФ — «в период с 24 февраля по 18 июня [...] более 1,9 млн украинцев, в том числе, более 307 000 детей» были отправлены в Россию.

На самом деле точных цифр нет ни у кого, рассказали RFI источники в украинских правозащитных организациях.

К моменту выхода этой публикации уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук еще не успела ответить на наш запрос. Ранее она сообщала: «Из открытых источников нам известно, что страна-агрессор заявляет по меньшей мере о 450 тысячах перемещенных и депортированных на территорию России детей. И, к сожалению, возвращать их нам они не намерены».

«У нас есть доказательства, что принудительная депортация готовилась заранее. Есть факты, подтверждающие, что Россия имела директивы для своих округов — сколько и куда привезут украинцев», — заявляла в мае тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Речь только о тех, кого вывезли после начала полномасштабной войны, потому что на самом деле процесс фактической депортации украинских детей в РФ с оккупированных территорий Донбасса и из Крыма начался еще в 2014 году.

«Сразу после оккупации украинского полуострова Россия отслеживала проукраинских активистов, которых задерживали и некоторых уже судили в российских судах. Детей милитаризовали, приглашая в ряды „Юнармии“ и обучали по российской программе. А еще вывозили в Россию во время программы усыновления „Поезд надежды — Крым“», — напомнили правозащитники из Медийной инициативы за права человека.

Украинских детей отправляют в РФ «без гарантий или внешних проверок условий их жизни и их будущего», подчеркивают авторы письма в Le Monde. При этом

многих украинцев еще и пропускают через фильтрационные лагеря, а затем отправляют «в такие отдаленные места как Мурманск, Камчатка или северокорейская граница», что вызывает в памяти «призрак депортаций, совершавшихся царской Россией и Советским Союзом».

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина рассказала «Белсату» историю одной мариупольской семьи: мать оставили в фильтрационном лагере, бабушку вернули в Мариуполь, а детей 3-х и 8-ми лет вывезли на временно оккупированные территории.

Дети в Мариуполе. 25.05.2022 AP

По данным Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые приводит радио «Свобода», на территории РФ развернули около 9,5 тысячи пунктов временного размещения украинцев, в 48 регионах. Территории «приоритетного» выселения: Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Значительную часть беженцев направляют на Дальний Восток, заявили в ГУР.

До сих пор, на шестом месяце войны, нет никаких отлаженных механизмов возвращения в Украину из РФ насильственно перемещенных людей. Да и вряд ли диалог может быть по-настоящему налажен со страной-агрессором, подчеркивают и авторы письма в Le Monde: «Запросы, адресованные Кремлю со стороны украинских властей о возвращении депортированных (детей), полностью зависят от доброй воли оккупанта, который удовлетворяет их лишь по крупицам: в июне в Украину вернулись только 23 человека, а еще сорок четыре — в начале июля, по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук».

«С целью возвращения украинских детей, восстановления их права на гражданство и воспитание в семье Офис омбудсмена (Верховной Рады) [...] обратился к российской стороне, однако ответа на сегодняшний день получено не было», — рассказала 2 августа Аксана Филиппишина.

Так что случаи возвращения угнанных украинцев домой пока единичны — и почти за каждым таким «чудом» стоит работа волонтеров, собирающих деньги на билеты и проживание.

Подробностей вывоза людей волонтеры предпочитают не сообщать — чтобы не нарваться на реакцию российских «правоохранительных» органов и спецслужб и не потерять хотя бы эту возможность спасения хотя бы небольшого количества людей.

Один из счастливых случаев возвращения был организован журналисткой Викторией Ивлевой, которая консультировала RFI при подготовке материала. Семью, вынужденную уехать из Мариуполя, вернули в Украину благодаря помощи очень многих людей из разных стран. «Это такой интернационал помощи: одни люди собирают деньги, другие — ищут билеты, третьи — встречают, предоставляют ночлег, четвертые — провожают, пятые — кормят…», — говорит Ивлева.

«Из Мариуполя тогда выбраться можно было только в Россию, и семья решила поехать к сыну на Дальний Восток», — рассказывает журналистка: «Но когда они приехали, то обнаружили, что сын абсолютный запутинец и крымнашист — и стало им не очень уютно в этом доме. Тогда они решили ехать обратно. Дальше уже подключились люди со всего мира, которые собрали им деньги, азработали маршрут — сначала с Дальнего Востока в Москву, потом до Петербурга, а потом через Эстонию, наконец, в Украину. И я как один из участников этой операции их встречала в Киеве…».

«Наши самые серьезные опасения связаны с судьбой депортированных детей, особенно наиболее уязвимых: изолированных несовершеннолетних или несовершеннолетних, помещенных в специальные учреждения [...]. Более 2000 из них до вторжения состояли на учете в украинских приемниках. К этой цифре добавляется неизвестное количество

детей, недавно осиротевших в результате российского вторжения, и других, которые были разлучены со своими родителями во время их пребывания в „фильтрационных лагерях“, где последние содержатся по подозрению в принадлежности к украинской армии или сопротивлению»,

— говорится в письме Le Monde.

Как опасаются назначенные Советом по правам человека ООН следователи, всем этим несовершеннолетним грозит усыновление российскими семьями, отмечают подписанты, приводя данные украинского омбудсмена, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца: на 20 июля как минимум 108 детей, родом из Донецкой области, уже усыновлены.

Спланированный геноцид?

Вынужденное перемещение несовершеннолетних в России — часть «проекта Владимира Путина по искоренению украинской идентичности и нации», — утверждают авторы письма.

И напоминают слова уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, которая заявила, что украинских детей в России «перевоспитывают». (Более того, сама эта госпожа заявила о том, что «усыновила мальчика с Донбасса». И сделала это в установленный Путиным 8 июля в качестве «общенационального праздника» «День семьи, любви и верности» — Прим. RFI).

«Перевоспитание» украинских детей «является частью плана по искоренению украинской нации, опубликованного в апреле идеологом Тимофеем Сергеевым, близким соратником Владимира Путина,

и сопровождаемого ежедневными заявлениями в российских СМИ, отрицающими украинскую идентичность», — подчеркивают подписанты.

Они напоминают о недвусмысленных исторических параллелях устраиваемого российскими захватчиками «усыновления»: Трафик несовершеннолетних через незаконные процедуры усыновления был на системном уровне организован в Испании времен Франко или при аргентинской диктатуре. Во время Второй мировой войны от 50 000 до 200 000 детей, похищенных из Польши и других оккупированных стран, были «усыновлены» «арийскими» семьями по инициативе нацистского режима».

Подписанты находят в происходящем явные «признаки геноцида»:

«Дебаты о геноцидном измерении агрессии Владимира Путина против Украины начались сразу после того, как стало известно о массовых убийствах и военных преступлениях, совершенных российской армией. Но с депортацией детей Россия делает еще один шаг.

Если, как говорится в статье II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, „насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую“ является актом геноцида, то это потому, что геноцид направлен на уничтожение геноса — рода, который обеспечивает продолжение, а значит, и будущее человеческой группы».

Роженица в Мариуполе. Пятый день войны. 28.02.2022 AP - Evgeniy Maloletka

«Это международное преступление, военное преступление, потому что РФ не имеет никакого права вывозить людей с оккупированных территорий в страну-оккупанта. Плюс там нарушаются многие другие права детей, в первую очередь, на семью», – считает глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник.

Москва также нарушает статьи Конвенции ООН о правах ребенка, стороной которой также является Российская Федерация, говорит Аксана Филипишина.

Российская сторона при этом уверяет, что речь идет о «защите» украинских детей. В российском минобороны есть даже структура под названием Межведомственный координационный штаб России по (sic!) гуманитарному реагированию.

«Вывоз детей подпадает сразу под несколько квалификаций преступлений. Это может быть военное преступление, преступление против человечности и геноцид, потому что о перемещении детей идет речь сразу в трех статьях (6-8) Римского устава. Однако российская сторона называет такие вывозы „эвакуацией“, которая действительно разрешена при определенных обстоятельствах. Но к эвакуации во время войны есть требования, которых РФ не соблюдает, чем нарушает статью 49 Женевской конвенции в защиту гражданского населения, объясняет юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

«Воспрещаются по каким бы то ни было мотивам угон, а также депортирование покровительствуемых лиц из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы», — говорится в этой статье.

Однако даже если бы оккупанты смогли обосновать необходимость эвакуации детей, Россия все равно должна была согласовать с Украиной территории, куда их вывозить, отмечают правозащитники. В частности, «об этом говорится в статье 21 конвенции ООН о правах ребенка, рассказала «Новостям Приазовья» Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Вторым пунктом, куда законно могла бы вывезти детей Россия — это территория третьей страны, например Турции, но таких договоренностей также не было, отмечает Екатерина Рашевская.

Наконец, если бы украинская сторона не согласовывала ни один из предложенных сценариев, и российские военные «были бы вынуждены» вывезти детей в Россию, то они должны были бы собрать всю информацию (вплоть до цвета волос и группы крови) и передать ее Международному комитету Красного Креста, что предусмотрено Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. И этого тоже не происходит.

И теперь в случаях «усыновления» в РФ найти этих детей может быть очень сложно, подчеркивает Рашевская: если их усыновят, родители смогут изменить абсолютно все, после чего ребенка не смогут идентифицировать. Усыновление детей без согласия родственников запрещено не только нормами международного гуманитарного права, но и Конвенцией о правах ребенка, подчеркивает юрист.

Но в РФ для осуществления этой незаконной по сути «задачи» была подготовлена «законодательная база».

«Указы, подписанные Путиным (в мае и июле этого года), упрощают процесс получения российского гражданства для украинцев и облегчают усыновление детей. Эти тексты ‚подкрепляются‘ законом, принятым 7 июня, который разрешает Российской Федерации более не применять решения Европейского суда по правам человека. Кроме того, Россия не ратифицировала Гаагскую конвенцию 1993 года о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, единственную транснациональную правовую основу для процедур международного усыновления», — отмечается в открытом письме, опубликованном в Le Monde.

«Спецоперация» Владимира Путина на самом деле является попыткой уничтожения Украины: отрицание прошлого этой страны — ее культурных традиций — и ее настоящего — ее государственной легитимности — продолжается в проекте стирания ее культуры и языка путем насильственной русификации депортированных детей»,

— подчеркивают авторы обращения*.

Дети-беженцы. Киев. 03.03.2022 AP - Vadim Ghirda

Тяжелейшие травмы для детей

Последствия для вывезенных детей — чудовищные. Это «приводит к радикальному разрушению их прошлого, их психических основ. Разрушение, которое можно описать как убийство души, которое бесповоротно повлияет на их судьбу».

«Демократическим странам трудно понять, до какой степени крайняя жестокость по отношению к гражданским лицам всех возрастов и полов ценится и является законной в культуре Кремля и КГБ — если не в российской культуре в целом,

— отмечается в послании. — Политическая мораль нынешней российской власти, по сути, отмечена соединением двух традиций хищничества и насилия: той, что господствует в организованной преступности, и той, которая регулирует отношения внутри КГБ, ставшего ФСБ. [...] Произвол, манипуляции, преступления и ложь для их прикрытия — нормальные и даже талантливые проявления политического действия».

«Вся история советского тоталитаризма, наследником которого во многом является путинская система, отмечена тяжелой традицией депортаций и массовых убийств мирных жителей всех возрастов и полов, никогда не щадившей детей».

Приписать «российское будущее», как провозглашает кремлевская пропаганда, украинским детям, для Владимира Путина «означает ампутировать будущее Украины и опрокинуть будущее Европы», — говорится в открытом письме.

«В этой бессмысленной агрессивной войне программа русификации, навязанная оккупированным с 2014 года регионам Украины, четко очерчивает контуры политики, которую начала проводить Россия: пока украинцев убивают или депортируют, в Украину насаждают население из России,

иногда путем силы. Это настоящая „демографическая революция“, основанная на вытеснении коренного населения», — утверждают авторы послания.

Что делать?

Главный вопрос сейчас — «как мы можем навязать уважение к основополагающим правам человечества захватчику, который уважает только силу?», — пишут авторы обращения.

И предлагают такие решения: «Если необходимо срочно значительно усилить санкции, военную, материальную и материально-техническую поддержку (Украины) — европейские правительства и все демократии обязаны (это сделать). Они должны вмешаться единогласно и публично, потребовав, чтобы Россия освободила детей и всех депортированных, и призвать заинтересованные международные организации, включая ЮНИСЕФ и Красный Крест, действовать как можно быстрее».

***

В Украине тем временем в начале августа, по поручению президента Зеленского, создали портал поиска детей «Дети войны». Но на нем пока — лишь мизерная часть данных о нелегально депортированных в РФ детях Украины — 5911 человек.

По словам Дарьи Герасимчук, для поддержки работы портала был сформирован консультационный центр при Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, где можно получить офлайн-и онлайн-консультацию.

«Это платформа, где вы можете сообщить о потерявшемся ребенке, о преступлениях против детей, или если вы нашли ребенка, если вам известно о факте депортации, о принудительном изменении гражданства и документов ребенка, а также об усыновлении. Мы обращаемся к вам: если вам известно что-либо из вышеперечисленного, воспользуйтесь этим порталом, и, возможно, именно ваш решительный шаг решит вопрос жизни ребенка», — призвала правозащитница.

* Напоминая о том, что на оккупированных территориях Украины «дети, рожденные после 24 апреля автоматически объявляются российскими гражданами; единственный язык обучения — русский; школьные программы, очищенные от всех упоминаний об Украине, теперь — из Российской Федерации. На оккупированном юге Украины дети, чьи родители не получат российские паспорта или не отправят своих дочерей и сыновей в русифицированные школы, будут изъяты из своих семей».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться