Сто шестьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн

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Волонтер помогает 87-летней Валентине Абрановской эвакуироваться из Краматорска, Донецкая область, в более безопасную часть Украины. 2 августа 2022

3 августа — 161-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:02 МИД России: «эпоха сотрудничества» с Западом завершена.

Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена»,

– написал Алексей Дробинин в статье под названием «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

10:49 Разминирование прибрежных вод Украины может занять десять лет.

Замглавы ГСЧС Украины Роман Примуш заявил, что Украина – сейчас самая заминированная страна в мире. По оценкам ведомства, чтобы разминировать территорию государства на суше потребуется как минимум пять лет, а работы в прибрежных водах могут продлиться все десять.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается отправить Киеву два корабля, которые будут участвовать в разминировании акватории Черного моря. Украинские моряки уже проходят обучение для работы на них.

10:27 Часть полос разрушенного украинской армией Антоновского моста восстановлена.

Об этом сообщил глава пророссийской администрации Херсона Александр Кобец. При этом он не уточнил, восстановлено ли движение по мосту.

10:10 Россиянам вновь разрешат сдавать TOEFL.

Организатор самого популярного теста английского языка TOEFL принял решение вновь разрешить гражданам России и Беларуси сдавать экзамен. С 4 августа россияне и белорусы получат возможность зарегистрироваться на тест, правда сдать его они смогут только в других странах.

Накануне журналисты обратили внимание на то, что люди с гражданством России и Беларуси при попытке зарегистрироваться на тест видят сообщение о том, что экзамен не доступен. Американская компания ETS подтвердила, что регистрация на TOEFL не разрешена для россиян уже неделю и сослалась на требования Минфина США, не уточнив, какие именно.

Экзаменационные центры в России и Беларуси закрылись еще весной, после начала войны в Украине, но граждане этих стран могли сдавать экзамен за границей.

Обычно TOEFL сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Чаще всего его выбирают для переезда в Северную Америку: в США или Канаду.

09:47 Власти Белгородской области закроют школы и детские сады в приграничных районах.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Учебные заведения, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне, будут закрыты в пяти муниципальных образованиях — Красной Яруге, Грайвороне, Борисовке, Белгородском и Шебекинском районах и округах. Дети, которые в них учились, теперь будут посещать другие школы и детские сады, определенные муниципальными властями.

При этом школы в четырех приграничных муниципальных образованиях — Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка — с 1 сентября будут работать в привычном формате.

09:32 Стамбул, Турция

Грузовое судно RAZONI с украинским зерном на борту ожидает инспекцию у входа в пролив Босфор в Стамбуле, Турция. 3 августа 2022. AP - Khalil Hamra

09:22 Выезд из Херсона на подконтрольную Украине территорию заблокирован.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, единственный «более-менее нормальный путь» через село Васильевка размыло из-за дождей.

Херсонская область с начала войны находится под оккупацией российских войск.

09:05 Утренняя сводка британской разведки.

В результате украинского удара по российскому поезду с амуницией в Херсонской области, на юге Украины, очень маловероятно, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом продолжает работать. Российские силы могут починить железную дорогу в течение нескольких дней, но она остается уязвимым звеном для российских войск и их путей снабжения из Крыма в Херсон.

Россия заявляет об использовании в гражданских целях паромной переправы, недавно организованной через Днепр в Херсоне вместо поврежденного Антоновского моста. В то же время, почти наверняка российские военные будут использовать ее для переброски войск и материально-технического обеспечения.

Вероятно, в ближайшее время стоит ждать увеличения попыток со стороны мирных жителей покинуть Херсон и его окрестности на фоне продолжающихся боевых действий и нехватки продуктов питания. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты и, вероятно, приведет к ужесточению мер по контролю за движением.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GfaJRMrKv7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1I5Vh63lf8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2022

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