«Не оправдывает неизбирательные атаки России»: правозащитники рассказали об украинских военных базах в жилых районах

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинские войска размещают базы в жилых районах и тем самым ставят под угрозу гражданское население. Как заявили в «Международной амнистии», военные располагали свои позиции во многих километрах от линии фронта рядом с домами мирных жителей, хотя и могли выбрать альтернативные точки. Расследователи отмечают, что такая практика не оправдывает неизбирательные атаки российской армии. Украинские власти не ответили на запрос Amnesty International, но после советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объявил о соблюдении Киевом «всех законов ведения войны и международного гуманитарного права».

Реклама Читать далее

Amnesty International выпустила подробный доклад о нарушениях Украиной международного права 4 августа. Исследователи организации работали по данным из Донецкой и Луганской областей страны, где велись наиболее ожесточенные бои, а также Харьковской и Николаевской областей.

Правозащитники сообщают о целом ряде случаев, когда ВСУ размещали свои позиции рядом с гражданскими объектами или же на территории школ и больниц. В деревне около Николаева мама 50-летнего мужчины, убитого ракетным ударом, сообщила, что украинские военные обосновались в соседнем доме. В Лисичанске в Донецкой области солдаты использовали жилое здание в 20 метрах от входа в бомбоубежище. Там погиб по меньшей мере один человек.

В Бахмуте в Донецкой области украинские войска заняли дом в 20 метрах от многоэтажного жилого здания. 18 мая их позиции подверглись ударам российских военных. Пострадали пять квартир и соседний дом. «Amnesty International обнаружила следы присутствия военных внутри и снаружи здания», — говорится в докладе.

По данным авторов доклада, как минимум в пяти случаях больницы-де-факто использовались как военные базы. Amnesty International называет это «явным нарушением международного гуманитарного права».

В 22 из 29 школ, которые посетили представители организации, находились солдаты или же следы военной деятельности: от машин до рационов питания и амуниции. В Одессе ВСУ систематически размещали позиции в жилых районах: технику в них парковали под деревьями. Две школы использовались как военные базы. Там с апреля по июль в результате ударов по районам вблизи учебных заведения погибли несколько человек.

Размещение войск в школах, где не ведется учебная деятельность, в случае отсутствия альтернатив не запрещено международным гуманитарным правом, однако офицеры должны предупредить гражданское население и провести эвакуацию в случае необходимости. Этого сделано не было, утверждает Amnesty International.

Правозащитники отдельно отметили, что нарушения, допущенные украинскими военными, не оправдывают неизбирательные удары со стороны РФ. Нередко они велись с помощью вооружений, запрещенных международными договорами — в том числе кассетными бомбами.

«Неизбирательные удары, которые убивают или ранят мирных жителей — это военное преступление», — напоминает Amnesty International.

Правозащитная организация ранее сообщала о военных преступлениях российских военных. Среди них — удар по драмтеатру в Мариуполе, где укрывались сотни человек. Тогда в Кремле обвинили во взрыве «боевиков батальона „Азов“». Amnesty International также публиковала расследование об убийствах мирных жителей в Киевской области в начале войны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа сказал в комментарии «Медузе», что его страна «придерживается всех законов ведения войны», а среди жителей Донбасса объявили обязательную эвакуацию.

«Любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров», — сказал «Медузе» Подоляк.

В твиттере политик назвал защиту человеческих жизней «абсолютным приоритетом» для Украины. «Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в программе по дезинформации и пропаганде», — объявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал доклад «несправедливым». «Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой… Пожалуйста, прекратите заниматься созданием ложной реальности, где у вас все в чем-то виноваты», — написал глава дипведомства.

«Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», — сказал министр обороны Алексей Резников (цитата по «Громадьске»).

На момент публикации материала украинские власти подробно не ответили на факты и свидетельства, изложенные в докладе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться