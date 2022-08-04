Сто шестьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн

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4 августа — 162-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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10:40 Украинская прокуратура запросила 10,5 лет для российского танкиста Николая Куликова. Его обвиняют в обстреле жилого дома в Чернигове

Суд проходит в Чернигове уже в течение месяца. Сегодня не только прокуратура объявила о наказании, которого требует для обвиняемого, но и сам он выступил с последним словом. Приговор, как сообщает украинское издание «Грати», будет вынесен 8 августа.

Николай Куликов — оператор-наводчик танка, старший сержант 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии РФ. Свои показания в суде он начал с рассказа, как на танке Т-72Б с бортовым номером 500 в составе колонны техники ночью 24 февраля вторгся на украинскую территорию. 26 февраля, после того, как колонна въехала в Чернигов, Куликов выстрелил из танка по жилой новостройке, находящейся на улице Рапопорта. По случайности, в результате обстрела никто из людей не пострадал. Танк Куликова был подбит, а сам он, вместе с командиром танка, попал в плен. Командира вскоре обменяли, а Куликов попал под суд.

Украинская прокуратура квалифицировала обстрел жилого дома как нарушение законов и обычаев войны, за что по уголовному кодексу Украины грозит от 8 до 12 лет. Куликов в суде признал свою вину.

«Хочу еще раз попросить прощения у всех, кого это коснулось. Морально и физически. Мною сделанное. Я каюсь — с самого начала и по сей день, уже почти полгода. Искренне прошу прощения. Простите. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Спасибо вам за все», — сказал обвиняемый, выступая с последним словом.

10:10 Британская разведка: в оккупированном Херсоне военные РФ «прячут» мосты через Днепр от ударов украинской армии

Министерство обороны Британии опубликовало ежедневную сводку о ситуации на войне в Украине.

В сводке от 4 августа говорится о том, что россияне «почти наверняка» разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных украинской армией Антоновского моста и железнодорожного моста через Днепр в оккупированном Херсоне. Отражатели, используются, чтобы «скрыть» мосты от радаров противника и усложнить наведение ракет.

Это подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности полученных Украиной западных ракетных систем (в первую очередь — HIMARS), считает минобороны Великобритании. И прогнозирует, что украинцы продолжат точные удары по российским базам, точкам и путям снабжения оружием.

Аналитики британской разведки также полагают, что после первого успеха (3 августа первое судно с украинским зерном успешно достигло Босфора) станет больше кораблей с зерном, уходящих из Украины в Турцию.

09:45 Российское госагентство сообщило об «ударе по драмтеатру Донецка», где проходит церемония прощания с полковницей «ДНР»

По драмтеатру в оккупированном Донецке, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, нанесли удар украинские войска, пишет Meduza со ссылкой на заявление «корреспондента» российского государственного ресурса РИА Новости. «Центр Донецка под интенсивным обстрелом», утверждает сотрудник РИА. Также об обстреле сообщило ТАСС и съемочная группа канала минобороны РФ «Звезда».

RFI не может подтвердить эту информацию, так же, как и то, что удар нанесли Вооруженные силы Украины.

Ольга Качура — бывшая сотрудница украинской милиции, уроженка Донецка, которая перешла на сторону России в 2014 году. На момент гибели, о которой стало известно 3 августа, служила в должности полковника и была командиром реактивного артиллерийского дивизиона так называемой «ДНР», где о ней говорили, что она «стояла у истоков народной милиции».

После ее гибели Путин присвоил Качуре звание «героя России». В Службе безопасности Украины ранее сообщали, что она руководила дивизионом «Градов» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

В Украине Качура была заочно приговорена к 12 годам тюрьмы.

UPD 10:50 «РИА Новости» со ссылкой на так называемые «власти» «ДНР» сообщает, что в результате обстрела два человека погибли и пятеро получили ранения.

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