«Дипломатическая победа»: что Турция выиграла от соглашения по зерну?

На этой неделе первые с начала войны сухогрузы с зерном вышли из портов Украины, тем самым дав миру надежду на разрешение мирового продовольственного кризиса. Это стало возможным благодаря стамбульским соглашениям, подписанным в Турции 22 июля: очевидную выгоду от него получает как Киев, который начал экспорт своего зерна, так и Москва, добившаяся снятия ряда санкций. Анкара же закрепила свою роль посредника между Россией и Украиной на международной арене — а президент страны Реджеп Эрдоган надеется повысить свой рейтинг перед грядущими в 2023 году выборами.

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Соглашение по экспорту зерна из Украины — один из редких или даже единственных случаев в этой войне, когда договоренности позволяют выиграть всем сторонам.

Москва благодаря документу, подписанному в Стамбуле, добилась снятия небольшой части санкций, затрагивавших сельскохозяйственную сферу. Теперь она сможет продать свое собственное зерно по высоким ценам, установившимся на мировых рынках. Как пишет журналист Александра Прокопенко, для Кремля это не последний по важности аргумент, ведь агрохолдинги тесно связаны с российскими властями.

Экспорт российского зерна формально не подпадал под международные санкции именно для того, чтобы избежать продовольственного кризиса. Однако ограничения, затрагивающие механизмы оплаты и страхование судов, по словам представителей отрасли, серьезно осложнили экспорт зерна — речь идет о «скрытых» санкциях. При этом Россия сама ограничила вывоз собственного зерна из страны с 15 марта до конца июня, объяснив это защитой российских потребителей.

По данным СМИ и властей Украины, действовавшие «скрытые» санкции не помешали России вывозить украденное на оккупированных территориях зерно в Сирию и регионы РФ.

Для Украины финансовая и политическая выгода от Стамбульских соглашений очевидна, хотя выйти на довоенный уровень экспорта зерна из страны будет непросто. До августа зерно из страны вывозили лишь через порт Констанца в соседней Румынии — и для черноморского порта это было большим логистическим вывозом. Сравнительно большие объемы экспорта вызвали пробки из грузовиков и железнодорожных вагонов. К началу июля с начала военного вторжения через Констанцу прошло 242 000 тонн украинского зерна — это чуть больше процента от общего урожая прошлого года, утверждает Deutsche Welle со ссылкой на руководство порта.

Кроме того, успешная реализация стамбульских договоренностей позволит разгрузить склады и элеваторы для следующего урожая. Ожидается, что он составит до 65 миллионов тонн, что на 40% меньше прошлогоднего. Аграрии опасаются, что мощностей осенью может не хватить на 5–15 миллионов тонн, что приведет к потере зерна, хотя украинские фермеры и рассматривают альтернативные способы хранения.

Анкаре соглашения позволят обрести как экономическую, так и политическую выгоду.

Реджеп Тайип Эрдоган закрепил свою «нейтральную» позицию в войне России против Украины. Вскоре после 24 февраля Турция осудила вторжение, но так и не присоединилась к санкциям против Москвы, защитив, по словам представителя президента Ибрагима Калына, собственные экономические интересы. При этом успешно используемые Украиной беспилотники Bayraktar, которыми интересовались в Москве, так и не поступили в Россию, а председатель компании-производителя сказал, что РФ их не получит «никогда».

Теперь «активный нейтралитет» Турции позволил властям вести переговоры с обеими сторонами конфликта. Анкара зарекомендовала себя как надежного партнера стран Запада и фактически спасителя украинского зерна, но Эрдоган остался одним из немногих политиков, который готов вести диалог с Владимиром Путиным.

Так Турция может продолжать партнерство с Россией в разных областях экономики. Страна закупает у России почти половину всего импортируемого газа, строит крупную и важную для своей энергетики АЭС «Аккую» при помощи «Росатома» и по-прежнему принимает российских туристов. В отличие от ряда стран ЕС, Турция согласилась платить за газ рублями после очередной встречи Путина и Эрдогана.

Позиция одного из главных медиаторов в регионе позволяет Эрдогану все чаще поднимать на переговорах другую тему — ситуацию на севере Сирии. Военную операцию против формирований курдов в этом регионе обсуждали в Тегеране при участии Путина. Для начала атаки и создания 30-километровой зоны безопасности Эрдогану необходимо согласие Кремля, которая держит в регионе серьезную группу ВКС.

Для Эрдогана усиление своей роли на международной арене — еще и попытка увеличить свою популярность среди избирателей. На фоне высокой инфляции, достигающей 79%, президент Турции теряет популярность. Его деятельность, согласно июльским опросам, не поддерживают чуть больше половины населения (53%). Президентские выборы пройдут в июне 2023 года.

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