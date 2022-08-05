Зеленский: жители 110 стран собирают деньги на помощь Украине, чтобы отразить агрессию РФ

UNITED24 — «единая платформа сбора помощи для Украины» — отчиталась о трех месяцах работы. Главным «отчитывающимся» стал президент Владимир Зеленский, который объявил, что через платформу уже собрано более 6 млрд гривен (166 миллионов долларов). И сделали это люди из 110 стран.

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«Благодарю всех, кто приобщается! Не переставайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад», — сказал президент Украины. И подчеркнул, что «амбассадорами UNITED24 уже стали выдающиеся люди — спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина, актер Лив Шрайбер и группа Imagine Dragons».

Шевченко в середине мая стал первым «амбассадором». «Андрей имеет огромное доверие и авторитет, которых он добился благодаря своему упорному труду и спортивным достижениям. Теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству, чтобы приблизить нашу победу», – сказал тогда Зеленский.

«Быть послом UNITED24 — это большая честь для меня. Я горжусь нашей страной, нашим народом, нашим президентом. Сегодня я встретился с президентом и он попросил меня стать послом. Я понимаю, какая это большая ответственность. Я все буду делать, чтобы наша родная земля выиграла в этой войне», — пообещал Шевченко.

Амбассадоры используются проектом в «рекламных» целях, и лично сами проводят благотворительные акции, и привлекают коллег для участия в них. Как было с благотворительным теннисным матчем в Польше в конце июля, на которых Свитолина была судьей, Шевченко — почетным гостем, а организовала все первая ракетка мира Ига Свёнтек.

(Слева направо) Ига Свёнтек, бывший украинский теннисист Сергей Стаховский и Андрей Шевченко на пресс-конференции перед благотворительным теннисным мероприятием «Ига Свёнтек и друзья — за Украину» (сбор денег для детей и подростков, пострадавших от войны). 23.07.2022. AFP - JANEK SKARZYNSKI

«Министерство здравоохранения приобрело 12 рентгеновских установок [...], 9 рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппарата. Украинские врачи также получат аппараты ИВЛ для детских больниц. Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свёнтек: 191 000 долларов от продажи билетов, и еще 100 000 передала семья Джонсонов» (наследников известной фармацевтической компании), — заявили после этой акции в UNITED24.

В поддержку благотворительной платформы выступает и арт-проект Saint Javelin, созданный работавшим в Украине канадским журналистом Кристианом Борисом. «Святой Джевелин» продает свои товары — футболки, кружки, стикеры и проч., собирая деньги на «Армию дронов» — проект, который инициировали Генеральный штаб ВСУ и министерство цифровой трансформации Украины.

Среди «послов» United24 — Демна Гвасалия, креативный директор одного из самых известных в мире домов моды. Модельер создал свитшот, все средства от продажи которого пойдут на восстановление инфраструктуры в Украине.

Свитшот не самый дешевый, и далеко не каждому по карману, но важная особенность UNITED24 в том, что вы можете ничего не покупать, и просто внести в помощь Украине любую сумму — хоть одну украинскую копiйку.

Судя по данным, которые предоставила сама платформа, взносы — для того, чтобы помочь Украине выстоять в войне с вероломно напавшим на нее нефтегазовым соседом — делают в основном далеко не миллионеры. «Самый меньший взнос — 2 цента, самый больший — 4088 долларов» — заявляют в UNITED24, подчеркивая, что речь — о частных лицах.

Впрочем, есть и большие взносы со стороны государств и государственных фондов: катарский фонд предоставил 5 млн долларов, правительство Литвы — 10 млн…

Зеленский, который был инициатором этого проекта, уверяет: UNITED24 абсолютно прозрачен в использовании средств. Все деньги направляются на счета Национального банка Украины. И используются по трем направлениям, закрепленным за профильными министерствами: «Оборона и разминирование», «Медицинская помощь», «Восстановление Украины». Вы можете выбрать, на какое именно направление пойдут ваши средства.

«Кроме дронов и авто скорой медицинской помощи, на средства, собранные через UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Эта модель используется преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута — критична», — отметили в United24.

О создании проекта Зеленский объявил в начале мая. «Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы каждый день сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины», — объяснил Зеленский.

Деньги UNITED24 направляются «на самые главные нужды» по трем перечисленным направлениям, отмечают в администрации украинского президента. Понятно, что на полное восстановление страны, каждый день разрушаемой российскими ракетами и артиллерией, понадобятся средства, на порядок превышающие то, что собирает эта платформа.

На прошедшей в начале июля в международной конференции по восстановлению Украины премьер-министр Денис Шмыгаль оценил стоимость гигантской задачи в 750 миллиардов долларов. И цена будет расти с каждым днем, пока не закончится война.

Но это не значит, что небольшие пожертвования в пользу «единой» платформы будут «бесполезны». Чтобы понять это, достаточно знать об одном факте: многие украинские защитники, призываемые в армию, вынуждены сами покупать себе шлемы и бронежилеты. Стоимость того и другого — от нескольких сотен долларов. И очень часто для призывников из небогатых семей такая покупка — задача чудовищной сложности.

А даже один шлем и один бронежилет во многих случаях означает спасение жизни.

Платформа UNITED24 отчитывается: на сегодняшний день куплено почти 45 тысяч шлемов и 48 тысяч бронежилетов.

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