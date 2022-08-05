Нападение России на Украину: сто шестьдесят третий день войны. Онлайн

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5 августа начался 163-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

18:40 Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу

Украинский «Энергоатом» сообщает о повторном обстреле Запорожской АЭС.

«Три „прилета“ зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор», серьезно повреждена азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. Есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность, говорится в сообщении.

Украина считает произошедшее провокацией РФ, российские госСМИ обвиняют ВСУ, — пишет DW.

18:25 Путин взял под личный контроль финансы и энергетику

Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран. Этим указом запрещено совершение сделок инвесторам из недружественных стран с их долями:

в стратегических предприятиях; в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении; в компаниях-недропользователях и компаниях, обслуживающих ТЭК; в российских банках (по списку президента).

«Сделки, на совершение которых <> установлен запрет, могут быть совершены на основании специального решения Президента РФ», — говорится в указе. Срок действия ограничений может быть продлен президентом РФ «неоднократно».

Агентство Reuters ранее писало об идущих переговорах о передаче доли в нефтегазодобывающей платформе «Сахалин-1» между Exxon Mobil и «другой компанией». На тот момент Exxon Mobil не раскрывала другую сторону сделки.

18:07 Украина конфискует более 900 объектов собственности РФ в Украине

Кабмин утвердил указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности РФ в Украине, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

17:30 Россия объявила «persona nоn grata» 14 болгарских дипломатов

Об этом сказано в заявлении МИД РФ, сделанном в пятницу.

Согласно МИД, решение РФ было принято в качестве ответной меры на высылку 70 российских дипсотрудников из Болгарии, введение квот на численность российского дипкорпуса и временное закрытие генконсульства в г. Русе.

МИД РФ называет «линию» официальной Софии «деструктивной», а предпринятые меры — «недружественными».

17:10 Торецк Донецкой области: за последние сутки в результате российских обстрелов погибло 7 мирных жителей, 9 получили ранения.

Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко.

Торецк Донецкой области подвергается регулярным бомбардировкам.

Последствия российской бомбардировки в Торецке, Донецкая область Украины AFP - ANATOLII STEPANOV

16:55 Евросоюз принял окончательное решение сократить спрос на газ на 15% этой зимой

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в пятницу.

«Стремясь повысить надежность энергоснабжения ЕС, государства-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Постановлением Совета также предусмотрена возможность включения „союзной тревоги“ по безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным»,

— сообщается на сайте Совета ЕС в пятницу.

Заявление объясняет, что

«цель снижения спроса на газ — накопить сбережения перед зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие».

16:40 Пророссийская администрация оккупированного РФ Энергодара сообщает об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Утверждается, что в результате обстрела Запорожской АЭС оборваны две линии электропередач, питающие распределительное устройство, отвечающее за безопасность энергоблоков станции.

16:32 Генсек Amnesty International: «Мы полностью поддерживаем наши выводы». Также Аньес Калламар выразила сожаление по поводу реакции украинских властей

Amnesty International заявила в пятницу, что взяла на себя полную ответственность за свой отчет, — пишет AFP.

В опубликованном организацией в четверг расследовании украинская армия обвиняется в том, что подвергает опасности гражданское население, размещая военную инфраструктуру в населенных пунктах в своем сопротивлении российскому вторжению. Отчет вызвал жесткую критику со стороны Киева.

«Мы полностью поддерживаем наши выводы»,

— цитирует агентство слова генерального секретаря правозащитной организации Аньес Калламар.

Генсек подчеркнула, что выводы

«основаны на доказательствах, полученных в ходе широкомасштабных расследований, проводимых с соблюдением тех же строгих стандартов и процедур проверки, что и вся работа Amnesty International»

и выразила сожаление по поводу реакции украинских властей, «которая рискует парализовать законное и важное обсуждение этих вопросов» защиты гражданских лиц, уточнив, что правительство не ответило на просьбу о реакции или комментариях до публикации отчета.

Правозащитная организация «четко указала, что украинские военные действия», описанные в ее отчете, в том числе установка военной инфраструктуры в школах и больницах,

«никоим образом не оправдывают систематических нарушений Россией международного гуманитарного права»,

— напомнила Аньес Калламар.

Генсек также подчеркнула, что нельзя игнорировать нарушения, создавая для одной из сторон «привилегию» — это не является способом давать представление о ситуации с правами человека.

Президент Зеленский заявил в четверг вечером в своем ежедневном видеообращении, что этот доклад ставит «жертву и агрессора в некотором роде в равное положение».

16:15 После дневного обстрела Николаева глава области сообщает о пострадавших, есть погибшие

«Уже более 10 раненых, только в одном месте после обстрела днём, есть погибшие. Бригады еще работают», — написал Виталий Ким в своем телеграм канале.

Ранее, днем, глава Николаевской области объявил о введение в городе комендантского часа с 23 часов пятницы до 5 утра понедельника.

Со слов Кима, комендантский час вводится для выявления «коллаборантов», но угрозы городу никакой нет. «Честным людям переживать нечего, выгулять собаку недалеко от дома можно, дети во дворе — можно», — сказал глава области.

16:05 Половина G20 не разделяет политику экономической блокады РФ

Предполагается, что G-20, в которую входят страны, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, лучше отражает мир. Тем не менее, только половина его числа присоединилась к международным санкциям, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину, — пишет в пятницу Bloomberg.

На саммите «Большой семерки» члены альянса единодушно высказались в стремлении всесторонне поддерживать Украину и наложить жесткие экономические санкции против России после ее полномасшатбного военного вторжения в суверенную страну. Высокопоставленные чиновники из богатых западных стран были удивлены отсутствием согласия со стороны многих государств G20 поддержать жесткую экономическую блокаду России.

Согласно Bloomberg, наибольшую поддержку РФ оказывает Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и Турция.

Эксперт Bloomberg, Мария Репникова, доцент кафедры глобальных коммуникаций Университета штата Джорджия, считает, что недавние события показывают, что конкуренция за влияние становится все более укоренившейся. Это оставляет мало шансов мобилизовать государства для изменения своей позиции — «если только не будет предложено что-то очень важное».

Саммит G20 пройдет в 15—16 ноября 2022 года, Бали, Индонезия.

15:56 В Евросоюзе задействовали Механизм гражданской защиты для эвакуации тысячи украинских пациентов в европейские больницы

Для предоставления специализированной медицинской помощи в больницах по всей Европе Европейский союз, задействовав Механизм гражданской защиты, скоординировал эвакуацию тысячи украинских пациентов. Об этом в пятницу сообщает Европейская комиссия.

«Польша, Молдова и Словакия, учитывая большой приток людей, запросили поддержку в медицинской эвакуации. Чтобы уменьшить нагрузку на местные больницы, с 11 марта ЕС координирует перевод пациентов в другие европейские страны, в которых есть свободные места в больницах», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В частности, пациенты были переведены в больницы Германии, Франции, Ирландии, Италии, Дании, Швеции, Румынии, Люксембурга, Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Литвы, Финляндии, Польши и Чехии.

15:32 СБУ заподозрила в госизмене в пользу России бывшего заместителя главы украинской разведки

Как сообщает «РБК-Украина», подозреваемым является бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Он был задержан в самом начале российского вторжения. По версии следствия, подозреваемый передавал российским спецслужбам секретные данные о военной и политической ситуации в Украине. В СБУ также утверждают, что задержанный попытался застрелить членов следственно-оперативной группы во время обысков.

По данным СБУ, задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на различных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины. Ведомство не называет имя задержанного, но по данным издания «Страна», речь идет о Вячеславе Онисько.

15:04 Латвия прекратила выдачу виз россиянам

Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило оформление всех виз для граждан России. Единственным исключением осталась необходимость поездки на похороны близких родственников. Об этом сообщается в твиттере дипломатического представительства.

‼️ Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника ‼️ — Latvia in Russia (@LVembRussia) August 4, 2022

Латвия еще весной 2022 года решила не выдавать россиянам туристические визы. При этом сохранялась возможность получить долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям, которые в каждом случае рассматривались индивидуально.

14:15 В Донецке в результате обстрела загорелось здание вокзала

В Донецке под обстрел попал Киевский район города, в котором расположены Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». В результате обстрела загорелся железнодорожный вокзал, ранения получила одна женщина, о погибших не сообщается.

Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» обвинили в обстреле вооруженные силы Украины. Жителей города призвали «не выходить из дома без лишней надобности». ВСУ удар по Донецку никак не комментировали.

13:44 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным

Президент Турции прибыл в Сочи с однодневным рабочим визитом. Сначала президенты переговорят тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Начало переговоров назначено на 15 часов по местному времени (14 часов по Парижу).

Как пишет агентство «Анадолу», в поездке Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, а также министр энергетики, министр финансов, министр торговли, министр сельского и лесного хозяйства, глава национальной разведки.

13:07 В Николаеве объявили комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подписал распоряжение о введении комендантского часа в Николаеве с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. Город закроют на въезд и выезд, а жители должны будут оставаться дома.

«Выгулять собаку недалеко от дома можно, дети во дворе — тоже можно. Просто старайтесь находиться дома», — объяснил Ким. Он призвал всех закупиться продуктами на выходные и добавил, что комендантский час не связан с военной угрозой и Николаев не окружают.

12:32 ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора» в Черкесске

В ведомстве утверждают, что в Карачаево-Черкесии задержан гражданин России, который готовил теракты на территории республики «под патронажем организации „Правый сектор“», а после совершения атак россиянин планировал уехать в Украину. «Задержанный дает признательные показания», — говорится в пресс-релизе спецслужб.

«По адресу его проживания, а также в оборудованном им тайнике обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, в используемых средствах связи — переписка с активными участниками организации „Правый сектор“, изобличающая его преступные намерения, и символика экстремистской организации», — утверждает ФСБ.

12:05 Ежедневный брифинг российского Министерства обороны

11:49 Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет газета Helsingin sanomat со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекку Хаависто

Как рассказал министр, «идея состоит в том, чтобы временно ограничить возможность получения туристических виз и сосредоточиться на выдаче других — более необходимых — видов. МИД мог бы реализовать подобную схему. В нашем представлении это будет полностью соответствовать правилам Шенгенского соглашения», — сказал Хаависто.

По его словам, в правительстве был поднят вопрос о том, что в Финляндии в настоящий момент отсутствует возможность получения так называемой «гуманитарной визы» — специальной визы для диссидентов, журналистов и других подобных категорий граждан, которые сейчас вынуждены подавать документы на обычную туристическую визу. Правительство планирует создать такой специальный тип визы.

11:20 Украинские власти продолжают спорить с Amnesty International. После ответа Зеленского, доклад правозащитников решил раскритировать глава МИД Дмитрий Кулеба

«Судя по всему, Amnesty International называет меня „ботом“ и „троллем“, но это не помешает мне сказать, что их доклад искажает реальность, проводит ложное моральное уравнивание между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая „нейтральность“, а не правдивость», — написал министр иностранных дел Украины в своем твиттере.

Apparently @amnesty SG calls me a ‘mob’ and a ‘troll’, but this won’t stop me from saying that its report distorts reality, draws false moral equivalence between the aggressor and the victim, and boosts Russia’s disinformation efforts. This is fake “neutrality”, not truthfulness. https://t.co/Kz2GBzSZr3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2022

В четверг международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что украинские войска размещают базы в жилых районах и тем самым ставят под угрозу гражданское население.

Доклад вызвал шквал критики со стороны украинских социальных сетей и «непонимание» со стороны официальных лиц. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что в своем расследовании Amnesty International «пытается переложить ответственность с агрессора на жертву».

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар объяснила критику доклада «военной пропагандой», а комментаторов в соцсетях назвала «ботами и троллями». «Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов», — написала Калламар в своем твиттере.

Ранее правозащитная организация также сообщала о военных преступлениях российских военных.

10:43 За последние сутки Россия обстреляла восемь областей. Активнее всего боевые действия шли в Херсонской области

За последние сутки российские войска обстреливали Черниговскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую области. В последней боевые действии и взрывы были практически во всех общинах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на отчеты глав областных военных администраций по состоянию на утро пятницы, 5 августа.

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов погибли восемь человек и еще девять гражданских получили ранения. В Харьковской области в результате ночного массированного обстрела с ранениями госпитализированы три человека.

Активнее всего боевые действия шли в Херсонской области. «Практически из всех общин области в течение суток поступали сообщения о боевых действиях и взрывах. Стабильно критическая ситуация в Бериславском и Каховском районе. Обстрелы и взрывы слышали и в пригородах Херсона и селах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями», — говорится в сводке.

В Черниговской области за минувшие сутки сообщалось о семи обстрелах. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. В Днепропетровской области под вражеский огонь снова попали два района — Никопольский и Криворожский. О пострадавших также не сообщается.

10:08 С начала российского вторжения в Украину погибли минимум 359 детей

По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По подтвержденным данным, 359 детей погибли и еще более 700 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (371), Харьковской (195), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (57), Херсонской (54) и Запорожской (40) областях. Из-за бомбардировки и обстрелов повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

09:31 Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке пишет об оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС

После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными, говорит британская разведка. Действия, которые предпринимает армия России в районе АЭС, подрывают безопасность на объекте и его нормальную эксплуатацию.

Российские вооруженные силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к атомной электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра.

Российские военные, скорее всего, используют более обширную территорию в районе АЭС, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риски для самих себя и для техники от ночных атак со стороны Украины.

09:07 ISW: Украина захватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции

Российская армия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области в ущерб своим усилиям по захвату Славянска и Северска, от которых они, похоже, отказались. Россия также перебрасывает военную технику — в частности, артиллерию и авиацию — в Крым из других регионов Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Ранее российские силы уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и южную ось, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но тогда они делали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов командования, отмечают американские эксперты.

«Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и первые операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, похоже, позволяют Украине впервые начать активно определять ход войны», — говорится в сводке ISW.

08:50 Из портов «Одесса» и «Черноморск» вышел первый караван с украинским продовольствием

Как сообщает «Украинская правда», из Одессы отправилось судно «Навистар», из Черноморска — «Поларнет» и «Ройен». В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы. Караван направляется в Стамбул, кукуруза предназначается для Турции, Великобритании и Ирландии.

Это первые суда вышедшие по порта Черноморска после начала войны. Из Одессы ранее вышло судно с грузом кукурузы, которое благополучно прошло «зерновой коридор» и пришло в Стамбул.

«Хотя «зерновой коридор» уже заработал на выход, наша цель — полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Наша цель — 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов «Одесса» , «Черноморск» и «Южный», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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