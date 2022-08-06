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Cто шестьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн

Разрушенное здание Николаевской областной администрации. Украина, 5 августа 2022 г. AP - Evgeniy Maloletka

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6 августа начался 164-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.