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Cто шестьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн
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6 августа начался 164-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.
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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
09:16 Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины
- Российские войска продолжают вести артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам, находящимся под контролем Украины.
- На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.
- На Бахмутском направлении враг вел наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.
- На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям ВСУ.
- Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины с акватории Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.
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