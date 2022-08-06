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Cто шестьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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Разрушенное здание Николаевской областной администрации. Украина, 5 августа 2022 г.
Разрушенное здание Николаевской областной администрации. Украина, 5 августа 2022 г. AP - Evgeniy Maloletka
RFI
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6 августа начался 164-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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09:16 Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное: 

  • Российские войска продолжают вести артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам, находящимся под контролем Украины.
  • На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.
  • На Бахмутском направлении враг вел наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.
  • На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям ВСУ.
  • Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины с акватории Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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