Запорожскую АЭС снова обстреляли. МАГАТЭ призывает остановить бои вокруг станции во избежание ядерной катастрофы

Находящаяся под российской оккупацией Запорожская атомная станция накануне снова подверглась обстрелу. Глава МАГАТЭ предупреждает, что угроза ядерной катастрофы из-за боев в районе АЭС — вполне реальна. Он настаивает на срочной необходимости прекратить боевые действия вокруг станции и направить на ЗАЭС экспертов по ядерной безопасности. Власти Украины призывают к международным санкциям против атомной отрасли РФ «в ответ на российский ядерный террор».

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Украинское предприятие «Энергоатом» в воскресенье заявило, что накануне вечером, 6 августа, российские войска вновь обстреляли ракетами Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе атомную станцию, находящуюся под российской оккупацией с марта.

В сообщении «Энергоатома» говорится, что под российский обстрел попала площадка ЗАЭС, расположенная в непосредственной близости от хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ). «Очевидно, целились именно в контейнеры ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела», — утверждают в «Энергоатоме».

Компания отмечает, что ракетные удары повредили три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки, поэтому невозможно своевременное выявление возможной утечки радиации из контейнеров с ОЯТ. Кроме того, из-за разлета осколков повреждено около 800 квадратных метров оконных поверхностей в разных постройках ЗАЭС, осколочное ранение получил один из работников ЗАЭС.

При этом все российские военные, а также персонал «Росатома» заранее укрылись в бункерных помещениях кризисного центра и центра техподдержки на станции, говорят в «Энергоатоме».

Поставленные Россией оккупационные власти Энергодара утверждают, что удар по ЗАЭС в ночь на воскресенье нанесли ВСУ из РСЗО «Ураган». Неназванный представитель оккупационной «администрации» города сказал «РИА Новости», что в зоне поражения оказался район сухого хранилища ОЯТ и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. По его словам, от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока ЗАЭС — не более 400 метров.

«Вполне реальная опасность ядерной катастрофы»

Ранее в субботу украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков АЭС после обстрела днем ранее и заявил о риске утечки радиации. Российская и украинская стороны тогда тоже возложили ответственность за обстрел друг на друга.

По данным «Энергоатома», в результате пятничного обстрела была повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. «Энергоатом» призвал международное сообщество принудить Россию освободить ЗАЭС и передать атомную станцию под контроль Украины.

Украинские и западные военные утверждают, что Россия пользуется АЭС как прикрытием для складирования вооружений и нанесения ударов по украинским войскам, пользуясь тем, ВСУ не могут нанести ответный удар.

Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пятничный обстрел говорит о вполне реальной опасности ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде в Украине и за ее пределами.

IAEA Chief @RafaelMGrossi's statement expresses alarm over shelling at Ukraine’s #Zaporizhzya nuclear plant. Info received by IAEA “underlines very real risk of a nuclear disaster that could threaten public health and the environment in #Ukraine & beyond”. https://t.co/fXOw6ZSr9F pic.twitter.com/UOGkGFzgYN — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 6, 2022

«Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. <…> Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами», — подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ настаивает на срочной необходимости направить на ЗАЭС экспертную миссию по ядерной безопасности. «Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Позже в МАГАТЭ заявили, что, по предварительной оценке экспертов организации, в плане ядерной и физической безопасности ситуация на ЗАЭС представляется стабильной, непосредственных угроз нет, однако некоторые из неотъемлемых компонентов безопасности были нарушены.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что осуждает российские военные действия вокруг Запорожской АЭС, назвав это еще одним примером пренебрежения Россией международными нормами. Он призвал допустить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

В свою очередь компания «Энергоатом» заявила, что Россия желает повредить линии электропередач, через которые электроэнергия поступает в украинскую энергосистему, и обесточить юг страны. В компании считают, что россияне перешли к сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС и прогнозируют, что обстрелы, вероятно, продолжатся. По данным «Энергоатома», находящиеся на ЗАЭС сотрудники «Росатома» координируют программу по отрезанию станции от энергосистемы Украины через артиллерийские обстрелы.

В «Энергоатоме» также указывают, что российские захватчики разместили свою военную технику с вооружением в машинных залах первого и второго энергоблоков, что «фактически является минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами».

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье написал, что в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о необходимости ввести санкции против российской ядерной отрасли и ядерного топлива «в ответ на российский ядерный террор».

Запорожскую АЭС российские войска захватили в начале марта. Перед оккупацией из-за обстрелов вспыхнул пожар в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС.

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