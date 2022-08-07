Сто шестьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн

Сухогруз с зерном из Украины отходит от порта Одессы 7 августа

7 августа — 165-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:50 Глава католической церкви папа римский Франиск поприветствовал вывоз зерна из Украины.

Во время воскресной молитвы он сказал, что договоренности, достигнутые с участием Киева, Москвы и Стамбула, являются «знаком надежды» на диалог и «конкретный результат». По словам папы римского, таким образом «можно положить конец боевым действиям».

14:25 Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Как написал глава Украины в twitter, российский «ядерный террор» требует решительного ответа от международного сообщества. Он призвал к санкциям на российскую ядерную отрасль.

Ранее международное сообщество предупредило и риске ядерной катастрофы в Запорожье. Председатель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал стороны прекратить любые военные действия в районе АЭС «любой ценой» и проявлять сдержанность рядом с электростанцией. Однако экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, находящуюся под контролем Москвы, пока так и не допустили.

13:45 Бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом стали известно по итогам генеральной ассамблеи организации в индийском Ченнае.

За Дворковича проголосовали 157 членов ассоциации, за его ближайшего конкурента – украинца Андрея Боришполца – 15.

Гроссмейстер Андрей Боришполец до этого запустил петицию с требованием отправить Дворковича в отставку.

Аркадий Дворкович в марте 2022 года высказался против войны в Украине. В интервью американскому изданию Mother Jones он сказал, что выступает против «этой войны и всех войн» и думает «о мирных жителях Украины».

«ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия», - объявил Дворкович. Затем его исключили из совета по науке при президенте России, сам он ушел с должности председателя фонда «Сколково».

13:30 Ежедневная сводка Минобороны РФ

13:00 На территории ОРДЛО (Донецкой и Луганской областей Украины) началась очередная волна принудительной мобилизации украинцев в резерв РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В спецслужбе отметили, что c 1 августа в армию призывают ранее признанных непригодными и тех, кто имел отсрочку. Разведка отмечает, что людей забирают посреди улицы – а в Луганске за 40 минут на рынке забрали «два автобуса мужчин». Мужчин в ходе патрулей забирают в военкомат и в других населенных пунктах.

Всеобщая мобилизация на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР», независимость которых признала Россия, объявили 19 февраля. После этого, как утверждает DW, на мужчин открыли «охоту».

12:30 Москва и Киев вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.

Россия объявила об ударах ВСУ из РСХО «Ураган» в ночь на воскресенье. По словам представителей пророссийской городской администрации Энергодара, ракеты упали в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», — приводит РИА Новости слова представителя администрации. Его имя не называется.

В украинском НАЭК «Энергоатом» заявили, что удар нанесли «оккупанты» по площадкам, где хранится отработанное ядерное топливо. Были повреждены три датчика радиационного мониторинга, из-за чего своевременно обнаружить утечки радиации невозможно.

«Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал террористического Росатома заранее спрятались в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки", — цитирует представителя «Энергоатома» УНИАН.

Запорожская АЭС находится под контролем России с начала марта. В последние недели стороны все чаще сообщают о рисках, связанных с ударами по атомной электростанции.В МАГАТЭ накануне заявили, что на АЭС нарушены большинство мер безопасности. В США считают, что Россия использует электростанцию в качестве «эквивалента живого щита», нарушая Женевскую конвенцию.

11:55 Британская разведка опубликовала новую сводку с данными о войне в Украине.

Спецслужбы обратили внимание на увольнения российских генералов с начала вторжения – по данным министерства обороны Великобритании, неудачи армии РФ привели к отставке не менее шести командующих. Еще десять генералов погибли на поле боя.

11:30 По данным итальянской газеты La Repubblica, бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы на Сардинии. Туда он попал с синдромом Гийена-Барре в конце июля.

La Repubblica отмечает, что Чубайса выписали утром 6 августа. Он отправился во Франкфурт-на-Майне для курса реабилитации.

Издание утверждает, что данные токсикологической экспертизы, которые позволят установить, стал ли Чуйбайс жертвой отравления, еще не готовы. Однако врачи уверены, что речь идет о неврологическом заболевании из-за симптомов и того, что лечение бывшего чиновника оказалось эффективным.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» до конца 2020 года, а после работал спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Он уехал из страны в марте этого года.

10:55 В России заблокировали Patreon – популярный в РФ сервис, который позволяет авторам распространять свой контент по подписке. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».

Доступ ограничен по требованию Генеральной прокуратуры из-за материала, опубликованного еще 25 февраля. В нем журналисты издания DOXA выступили против российского вторжения в Украину.

Власти потребовали закрыть доступ лишь к одной публикации, но из-за особенностей работы протокола HTTPS под запрет попал весь сайт.

С начала войны по решениям Генпрокуратуры и судов разных уровней в России заблокирован доступ к сотням ресурсов. В том числе недоступен сайт RFI. Но вы по-прежнему можете читать наши новости, находясь в РФ.

10:40 Из украинской Одессы вышли четыре судна с зерном – всего на них погрузили около 150 тонн кукурузы, подсолнечника и подсолнечного масла.

Сухогрузы покинули Черноморский морской порт и порт Одессы утром в воскресенье, 7 августа. Это стало возможным благодаря стамбульским соглашениям, подписанным в Турции и конце июле.

Подробнее о том, как Турция, Украина и Россия выигрывают от этих договоренностей, читайте в материале RFI.

Накануне первое судно с зерном, вышедшее из Одессы 5 августа, достигло берегов Турции.

10:10 Генеральный штаб ВСУ опубликовал ежедневную утреннюю сводку, которую приводит Медуза.

По данным Киева, Россия разворачивает дополнительные силы ПВО на территории Беларуси

На Славянском направлении прошли наступления войск РФ в направлениях Долины и Богородичного, но они не увенчались успехом

На Крематорском направлении зафиксировано наступление в районе Верхнекаменского, но войска также отошли

На Бахмутском направлении Украина отразила нападения на четырех направлениях: Владимировка — Яковлевка, Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Новолуганское — Зайцево. Бои на других продолжаются

На Авдеевском направлении силы РФ отошли после попытки наступления на трех направлениях Новобахмутовка — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии

Российские корабли с высокоточным оружием по-прежнему готовы выпустить ракеты по Украине

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