Глава ООН назвал обстрел Запорожской АЭС «самоубийством»

В понедельник Москва вновь обвинила украинскую армию в обстреле крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которую контролирует российская армия. Россия и Украина с пятницы обвиняют друг друга в бомбардировке этой электростанции, занятой российсиой армией в начале марта, при этом ни один независимый источник не может подтвердить это.

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Минобороны России заявило в понедельник, что в результате последнего удара, нанесенного в ночь с субботы на воскресенье, была повреждена высоковольтная линия, снабжающая электроэнергией две области Украины. Обстрел запорожского полигона «вооруженными силами Украины» «потенциально крайне опасен» и «может иметь катастрофические последствия для обширной территории, в том числе для европейской территории», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Киев и Москва с пятницы обвиняют друг друга в бомбардировке этой электростанции, занятой российсиой армией в начале марта, при этом ни один независимый источник не может подтвердить это.

Со своей стороны глава украинского атомного агентства «Энергоатом» Петр Котин призвал в понедельник выбить российских оккупантов и создать «демилитаризованную зону» на территории АЭС. «Должна быть миротворческая миссия, в которую также войдут эксперты МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) и других организаций по безопасности», — продолжил он в видео, размещенного в Telegram. По его словам, на Запорожской ГЭС находится «около 500 солдат и 50 единиц тяжелой техники, танков и грузовиков».

«В мире нет ни одной нации, которая может чувствовать себя в безопасности, когда террористическое государство бомбит атомную электростанцию», — отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видео в воскресенье.

В субботу МАГАТЭ сочло «все более и более тревожной» информацию, поступающую из Запорожья, один из реакторов которого пришлось остановить после очередной атаки. Во время захвата АЭС российскими военными, они открыли огонь по зданиям, рискуя крупной ядерной аварией.

Любые военные атаки на атомные электростанции, в том числе на Запорожскую АЭС, являются самоубийственным актом, удары по ней должны прекратится, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Токио. Трансляция доступна на сайте ООН.

«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал он, отвечая на вопрос, какие действия, по его мнению, должны предпринять ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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