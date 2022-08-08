Обстрелы, возможное минирование и риск отключения: что известно о ситуации на Запорожской АЭС

Москва и Киев в начале недели вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС, находящейся под контролем России с марта этого года. РФ разместила там около 500 военных, говорят в Украине, и использует ее в качестве «ядерного щита» — тогда как Россия заявляет об атаках ВСУ, которые угрожают безопасности всего региона. Русская служба RFI собрала главное о ситуации на ЗАЭС — и разбиралась, какими могут быть цели российской армии.

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Позиции России и Украины по происходящему на Запорожской АЭС ожидаемо противоречат друг другу.

В Москве продолжают считать, что ответственность за обстановку на АЭС, которая находится под «охраной» российских военных, полностью лежит на Украине. Так, посольство России в США призвало американские СМИ прекратить «кампанию по дезинформации» с целью обвинить Москву в происходящем. Журналистов вновь обвинили в «русофобии».

Американские СМИ ссылаются не только на официальную позицию Украины, но и на заявления независимых аналитиков и МАГАТЭ. В организации отмечают, что экспертов по атомной энергии не пускают на станцию с того момента, как она перешла под контроль РФ.

«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот. По сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, украинские националисты 5 августа выпустили артиллерийские снаряды по территории указанного объекта. В результате повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод», — сообщают российские дипломаты.

Хвостовая часть ракеты, которая, как отметили в Министерстве обороны РФ, ударила по АЭС в Запорожье. Фото: Минобороны РФ AP

В Москве также сообщают, что визит на станцию экспертов МАГАТЭ не согласовывает секретариат ООН — а Россия экспертов на оккупированной территории принять готова. Официальный спикер МИД России, Мария Захарова, сказала, что это происходит «по политическим причинам». Постоянный представитель РФ при международной организации в Вене, Михаил Ульянов, объяснил в комментарии РИА Новости, что в Кремле «заинтересованы в том, чтобы агентство располагало информацией с учётом преступных действий Киева и той кампании дезинформации, которую развернул режим Зеленского».

В Киеве заявляют о многочисленных «провокациях» россиян и «играх с огнем», на которые идут в Москве. Украинские СМИ со ссылкой на командующего гарнизоном ЗАЭС сообщают о ее минировании и готовности взорвать крупнейшую в Европе атомную электростанцию при попытке штурма ВСУ. Украинский «Энергоатом» предупредил, что ЗАЭС работает с нарушением норм безопасности после нескольких обстрелов российскими войсками.

«Энергоатом», персонал которого по-прежнему контролирует ЗАЭС, заявил о повреждении трех датчиков радиационного мониторинга вокруг площадки для сухого хранилища отработанных ядерных отходов. В сообщении украинского агентства утверждается, что Россия целилась именно по контейнерам с отработанным топливом — в случае их повреждения может произойти выброс радиации. Теперь своевременно обнаружить утечку не выйдет, уверены в «Энергоатоме».

«В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно», — подчеркнули представители «Энергоатома».

Всего на территории ЗАЭС, по данным Киева, разместились порядка 500 российских военных, а также персонал «Росатома». В Украине считают, что электростанцию используют в качестве «атомного щита» — по данным СНБО, здесь россияне разместили тяжелое вооружение. О том, что ЗАЭС используют как «щит», заявлял и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ракетные удары с территории ЗАЭС наносят по территории соседнего города Никополя, утверждает британский Институт исследования войны. Он находится с противоположной стороны Днепра — именно эта река замедляет продвижение российских войск на запад Украины. По данным Киева, обстрелы ведутся из «Градов» и «Ураганов».

Ответить на удары российских военных Украина не может, отмечают в ВСУ. Это могло бы привести к ядерной катастрофе для жителей не только Запорожья, но и всей страны.

В интервью DW руководитель «Энергоатома» Петр Котин рассказал, что в марте комплекс ЗАЭС уже пострадал от ударов армии РФ. Тогда были зафиксированы выстрелы по первому энергоблоку и так называемой «грязной эстакаде» — по ней радиоактивное вещество идет из блоков в спецкорпусы.

«Как вы видели, внешнее ограждение блока выдержало удар, — рассказывает Котин. — Энергоблоки рассчитаны даже на падение самолета, но вы не можете рассчитывать, что они долго выдержат, если будет обстрел из тяжелой ракетной артиллерии, как, например, „ураганы“ или „грады“».

В июле и августе на территории ЗАЭС и соседнего Энергодара (находятся под контролем РФ) вновь прогремели взрывы. УНИАН сообщил, что один из снарядов попал в высоковольтную линию автотрансформатора. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Независимых данных о том, что происходит на ЗАЭС, нет. В сети нет видео ударов по ЗАЭС, в отличие от других обстрелов, которые сразу попадают на камеры очевидцев. Мобильная сеть, по данным СМИ, не работает. Интернета нет, либо же он работает с перебоями.

Вопросы вызывает и заявление, якобы сделанное генерал-майором РФ Валерием Васильевым, командующим гарнизоном на ЗАЭС. Как пишут украинские СМИ, он открыто признал, что станция заминирована.

«Тут будет или русская свободная земля, или выжженная земля. Вы, солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет», — приводят его слова журналисты, ссылаясь на «Энергоатом».

Однако сама организация делает отсылку на пост в небольшом сообществе «ВКонтакте». Видео, на котором звучали бы те же слова, нет.

Косвенно подтвердить эту информацию можно публикацией The Insider. Со ссылкой на источники журналисты сообщают о колонне грузовиков, которые заехали на территорию машинного зала. Другой источник лишь утверждает, что энергоблок мог быть либо заминирован, либо использован для хранения взрывчатки. Впрочем, и последний вариант нарушает технику безопасности и может нести прямую угрозу безопасности станции.

Россия, как отмечают СМИ и политики, может рассматривать несколько вариантов развития событий на ЗАЭС. Один из них — разрушение инфраструктуры станции с целью обесточить юг страны.

ЗАЭС — самая крупная в Европе. Ее полная выходная мощность — 6000 МВт, ее вырабатывают шесть реакторов. Всего станция способна обеспечить потребности порядка 10% Украины.

Сейчас станция работает не в полную мощность. В Министерстве обороны России отметили, что в два раза снижено производительность двух реакторов — Москва ссылается на «обстрелы ВСУ». Ранее сообщалось, что один из блоков переведен в резерв.

Отключить Украину от ЗАЭС, разрушив инфраструктуру, технически возможно, хотя и представляет серьезные риски. Зимой без этой АЭС в стране могут возникнуть перебои с поставками электроэнергии, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Однако для подключения ЗАЭС к России или к оккупированному с 2014 года Крыму потребуется строительство новых магистральных линий электропередач.

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