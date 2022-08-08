Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, в понедельник, 8 августа, прибыло в конечный пункт назначения в Турции. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook. Прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване с POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

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«Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарим наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей. Отдельно благодарен экипажу судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем остальным судам», – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские и турецкие власти, два новых судна с кукурузой и соей покинули Украину в понедельник утром, в результате чего общее количество судов, отправляющихся из украинских портов, достигло десяти. Экспорт украинского зерна возобновился на прошлой неделе в соответствии с соглашением, подписанным 22 июля в Стамбуле.

Балкер SACURA, вышедшее из порта Пивденный в городе Южном, перевозит 11 000 тонн сои в Италию, а судно ARIZONA, вышедшее из Черноморска, загружено 48 458 тоннами кукурузы, в Искендерун (бывшая Александретта) на юге Турции. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны Турции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил, что два корабля отплыли, уточнив, что порт Южный, третий по стамбульскому соглашению (наряду с портами Одессы и Черноморска), наконец-то вновь открыт и функционирует согласно соглашению. В предыдущих заявлениях Александр Кубраков указывал, что открытие этого порта увеличит украинский экспорт до трех миллионов тонн зерна в месяц, что составляет примерно половину от общей мощности портов до вторжения России.

Огласно украинским властям, в воскресенье, 7 августа, из портов Одессы и Черноморска вышел второй караван с украинским продовольствием – 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы. Впервые со старта полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Ожидается, что четыре грузовых корабля, покинувших Украину в воскресенье, бросят якорь возле Стамбула в понедельник вечером, также добавили в Министерстве обороны Турции, добавив, что их груз будет досмотрен во вторник.

Потерявшиейся корабль

Razoni, первое судно, покинувшее Одессу в прошлый понедельник в рамках сделки, должно было прибыть в Ливан — конечный пункт назначения — в воскресенье, но в настоящее время стоит на якоре у побережья южной Турции, согласно данным Refinitiv, полученным от мониторинга движения судов.

Накануне посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил в Facebook, что первое судно с украинским зерном, которое ожидают в Триполи, задерживается. Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамию.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тонн кукурузы. Он вышел из порта Одессы 1 августа, прибытие в конечный пункт назначения ожидалось 7 августа.

Соглашение об экспорте украинского зерна и удобрений, подписанное 22 июля в Стамбуле Россией и Украиной под эгидой ООН и Турции, контролирующей черноморские проливы, предусматривает обеспечение морских коридоров из трех крупных портов Одесской области: Одессы, Черноморска и Южного.

Это соглашение также предусматривает инспекцию грузов персоналом ООН, России, Турции и Украины из совместного координационного центра, базирующегося в Стамбуле.

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