Президент Украины: Если РФ устроит «референдумы», то закроет для себя любую возможность переговоров

Если Россия устроит т.н. «референдумы» на оккупированных территориях Украины, то «для себя же закроет любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром», заявил президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день в частично оккупированной Запорожской области было подписано «распоряжение» о «референдуме» по вопросу присоединения к РФ.

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Президент Украины в своем вечернем обращении в воскресенье, 7 августа, отметил, что появляется все больше сообщений, свидетельствующих о подготовке российскими ставленниками т.н. «референдумов» на свежеоккупированных территориях юга Украины.

«Позиция нашего государства остается такой, как и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«Все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной», — добавил он.

В частично оккупированной Запорожской области подписано «распоряжение» о «референдуме»

На следующий день, 8 августа, поставленный Россией в качестве «главы» Запорожской области Украины Евгений Балицкий подписал «распоряжение» о проведении «референдума» о «воссоединении региона с Россией», сообщили российские госСМИ.

По данным российского государственного агентства «РИА Новости», «документ» был подписан в Мелитополе во время собрания под названием «Мы вместе с Россией», где присутствовали более 700 человек, кого агентство называет «делегатами со всей области».

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на пророссийское собрание в местный дворец культуры привезли «массовку» из других оккупированных территорий Запорожской области, потому что даже 700 человек не удалось набрать среди местного населения.

Представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что «референдум» намечен на сентябрь, и точную дату скоро объявят.

Иван Федоров пишет, что из половины оставшегося в Мелитополе населения оккупационную власть поддерживают менее 10%. По данным мэра, оккупационные власти хотят вместе одного дня «голосования» на участках провести недельное «голосование» на дому: в течение семи дней вместе с вооруженными военными ходить домой к местным жителям и «опрашивать» их. То есть в прямом смысле провести т.н. «референдум» под дулами автоматов. «Они угрожают расстрелять людей, которые не согласны с российской позицией», — утверждает Иван Федоров.

В июне украинские власти сообщали, что Запорожская область оккупирована российскими властями на 60%. Областной центр — Запорожье — остается под контролем Украины.

О подготовке к «референдуму» о вхождении в состав РФ заявляли и оккупационные «власти» Херсонской области. Российские войска контролируют почти всю ее территорию. Конкретные сроки не назывались, но в оккупированном Херсоне тоже говорили, что «референдум» может состояться осенью.

19 июля официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Кремль готовится к аннексии захваченных украинских территорий по крымскому сценарию 2014 года. По его словам, целями для аннексии могут стать Херсонская, Запорожская, а также Луганская и Донецкая области Украины. Кирби считает, что фальшивые «референдумы» могут состояться 11 сентября. В этот день в РФ намечен Единый день голосования, в рамках которого пройдут выборы различного уровня. В случае аннексии в отношении РФ будут применены новые санкции, и Россия станет еще большим изгоем в мире, подчеркнул Кирби.

Часть Донбасса и Крым не находятся под контролем Украины с весны 2014 года. Крым был объявлен частью РФ по итогам «референдума», не признанного легитимным международным сообществом. Перед началом полномасштабного вторжения в Украину Москва признала самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами. В ходе российского наступления, начавшегося 24 февраля, российские войска захватили новые территории на востоке и юге Украины.

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