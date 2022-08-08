Сто шестьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

89-летняя Ида Свистунова – одна из четырех жителей разрушенного многоэтажного дома в Славянске, Донецкая область, которые не покинули свои квартиры. 7 августа 2022.

8 августа — 166-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:55 Власти Германии исключили запуск газопровода «Северный поток-2».

Германия исключает запуск «Северного потока-2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, власти страны приняли ряд мер, направленных на урегулирование газового кризиса, — например, по строительству терминалов для приема СПГ. Штеффен Хебештрайт отметил, что сокращение поставок российского газа стало для Германии вызовом.

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток-2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен»,

— цитирует агентство «РИА Новости» представителя немецкого правительства.

15:42 В Буче обнаружили и идентифицировали тела 458 погибших во время российской оккупации.

Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на вице-мэра Бучи Михайлину Скорик-Шкаровскую.

По её словам, 419 из них были убиты российскими военными. Большинство — расстреляны в автомобилях во время попыток выехать из города. Среди погибших есть 12 детей возрастом до 21 года.

Только в братской могиле у церкви Андрея Первозванного было найдено 116 тел, сообщила замглавы города. Идентифицировать удалось не все тела, в пяти случаях у экспертов не получилось установить даже пол погибших.

Тела увезли в морги Белой Церкви, Вышгорода и Киева.

По словам Михайлины Скорик-Шкаровской, также известно о 14 жителях Бучи, попавших в российский плен. Еще десять человек числятся пропавшими без вести.

15:18 Суд в Чернигове приговорил российского танкиста Николая Куликова к десяти годам лишения свободы.

Приговор вынес Деснянский районный суд Чернигова. Николай Куликов был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 26 тысяч гривен. Это примерно 720 долларов США.

По версии обвинения, 26 февраля Николай Куликов, который был наводчиком танка, по приказу командира обстрелял многоэтажный жилой дом на окраине Чернигова. В результате была разрушена квартира на десятом этаже, но обошлось без человеческих жертв.

Танкист был взят в плен в тот же день. Во время судебного процесса он признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед жителями дома и вообще всеми украинцами.

Это второй приговор, вынесенный российскому военному в Украине. В конце мая суд в Киеве осудил 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство мирного жителя Сумской области. В конце июля апелляционный суд уменьшил его срок до 15 лет лишения свободы.

14:49 Студия Disney запустила YouTube-канал с песнями из своих мультфильмов на украинском языке.

Сейчас на нем выложены четыре композиции из мультфильма «Холодное сердце-2».

Ранее на видеохостинге были опубликованы только песни на русском языке.

14:23 Краматорск, Украина

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

13:50 Беспилотники «Байрактар» будут собирать прямо в Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкий производитель уже приобрел в Украине земельный участок и подготовил проект строительства завода.

«И оно [решение построить завод в Украине] не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства»,

— заявил Василий Боднар.

13:41 Первое судно с украинским зерном достигло пункта назначения.

В пятницу сухогруз POLARNET, гружёный кукурузой, достиг конечного пункта назначения в турецком порту Дериндже. Он вышел из украинского порта Черноморск утром в пятницу, а после этого прошел проверку в Стамбуле. На его борту находится 12 тысяч тонн зерна.

«Это сигнал надежды для каждой семьи на Ближнем Востоке, в Африке и Азии: Украина вас не оставит. Если Россия будет соблюдать свои обязательства, "зерновой коридор" продолжит обеспечивать мировую продовольственную безопасность»,

— написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

First vessel with Ukrainian grain has reached customers in Türkiye. This sends a message of hope to every family in the Middle East, Africa, and Asia: Ukraine won’t abandon you. If Russia sticks to its obligations, the “grain corridor” will keep maintaining global food security. pic.twitter.com/rsSRrsVSUa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022

Ожидается, что суда NAVISTAR и ROJEN, которые доставят украинское зерно в Ирландию и Великобританию, достигнут пунктов назначения примерно через неделю. Они покинули украинские порты одновременно с POLARNET.

Подробнее — в материале RFI.

13:01 Пророссийский глава Запорожской области распорядился провести референдум о «воссоединении с Россией».

Пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении в регионе референдума о «воссоединении с Россией».

Евгений Балицкий сделал это в рамках форума «Мы вместе с Россией», который сейчас проходит в Мелитополе. По данным российского государственного информагентства «РИА Новости», там собрались более 700 делегатов, и все они «единогласно подняли руку в знак согласия» о проведении референдума.

Предполагается, что референдум пройдет осенью, но конкретная дата пока не называлась.

12:46 Первые немецкие «Гепарды» прибыли в Украину.

В Украину доставили первые три самоходные зенитные установки «Гепард» из Германии. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

Сообщается, что около ста украинских военных уже прошли обучение управлению этими машинами в Германии.

12:31 В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире».

Бронзовая скульптура работы Олега Кирюхина под названием «Мир во всем мире» была подарена столице Финляндии советскими властями в 1989 году, так как Хельсинки — город-побратим Москвы. Памятник открыли годом позднее — через несколько дней после падения Берлинской стены.

«Мир во всем мире» изображает людей с разных континентов, которые держат в руках глобус. Памятник символизировал мир между разными частями света и находился в районе площади Хаканиеми. Утром, 8 августа, его сняли с постамента, погрузили на баржу и отвезли в запасники городского Художественного музея к востоку от Хельсинки. Что с ним произойдет дальше — будет решено позднее.

Noutaja tuli



Tänään siirsimme Hakaniemenrannassa yli 30 vuotta olleen Maailman rauha -veistoksen varastoon työmaamme tieltä. Meriteitse.



Veistoksen paikalle rakennamme uutta katua ja Kruunusillat-raitiotietä. Kaupunki ja taidemuseo päättävät veistoksen myöhemmästä kohtalosta. pic.twitter.com/QAfltVBADy — Kruunusillat-raitiotie (@Kruunusillat) August 8, 2022

Официально власти города объяснили демонтаж памятника реорганизацией движения на улице Хаканиеменранта, где стоял монумент. На его месте построят тротуар: он необходим, так как на улице собираются проложить трамвайные пути.

Скульптура неоднократно становилась жертвой вандалов, которые пытались его закрасить. В 2010-м году её пытались взорвать с помощью газового баллона.

12:02 Харьков, Украина

Украинский военный делает покупки в супермаркете. Харьков, Украина. 7 августа 2022. REUTERS - NACHO DOCE

11:45 Baza: в Курской области обстреляли военный аэродром.

По данным Telegram-канала Baza, военный аэродром в Курской области был обстрелян минометными снарядами. Он находится в 115 километрах от границы с Украиной.

Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал. Взлетная полоса и здания также не повреждены.

Baza отмечает, что аэродром обстреляли пятью 45-мм миномётными снарядами со стороны поселка Подлесный. Стрелявшие пока не найдены.

Издание сообщает, что обстрел произошел еще 6 августа — тогда губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на курском аэродроме «была пресечена попытка диверсии». Он не сообщил никаких подробностей.

11:28 В Херсонской области начали сооружать понтонную переправу через Днепр.

Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Ведутся работы. Понтонная переправа будет состоять из барж — даже если в какой-то пробьет дырку, её потопить не получится. Это будет единый понтон, который будут люди проезжать [как по мосту с берега на берег]»,

— цитирует ТАСС Кирилла Стремоусова.

11:11 Генпрокуратура РФ: с 24 февраля было заблокировано или удалено 138 тысяч интернет-ресурсов.

Такие цифры озвучил в интервью газете «Коммерсантъ» генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей»,

— заявил глава ведомства.

По его словам, за последние месяцы было удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной информации о «специальной военной операции».

10:28 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием запретить россиянам въезд в страну на следующие 50 лет.

Петиция с требованием запретить всем гражданам России въезжать в Украину и полностью перестать выдавать им виды на жительство набрала 25 тысяч подписей. По украинским законам, это означает, что теперь её будет обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Война с Россией идет уже восемь лет, напоминают авторы петиции.

«К сожалению, за эти восемь лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней»,

– говорится в её тексте.

Авторы петиции согласны сделать исключение и не запрещать въезд в страну только россиянам, которые воевали на стороне Украины.

10:06 Олег Синегубов: один человек погиб в результате обстрела Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате ночного обстрела Харькова погиб один человек.

Это уточненные данные. Ранее глава региона отмечал, что гражданские лица не пострадали, а одно административное здание повреждено.

09:32 Украинские власти заявили, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS занятый российскими войсками Мелитополь.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, удары были нанесены по пунктам временной дислокации российских войск на промышленных площадках в разных районах города.

Глава города отметил, что системы залпового огня уничтожили «значительное количество военной техники» и более ста российских военных.

Мелитополь на юге Запорожской области был оккупирован российскими войсками в самом начале войны, а его мэр Иван Федоров – взят в плен. Позже его отпустили в обмен на пленных российских военнослужащих.

09:24 Украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области.

Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Кирилл Стреумоусов. По его словам, из-за обстрела открытие моста откладывается.

«Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — цитирует его слова агентство ТАСС.

Кирилл Стремоусов отметил также, что возобновить движение через Днепр по Антоновскому мосту планировали 10 августа. «Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», — заявил он.

09:10 Утренняя сводка британской разведки.

Россия, вполне вероятно, использует противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей в Донбассе. Эти мины могут стать причиной жертв как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

В Донецке и Краматорске Россия, скорее всего, попробовала применить противопехотные фугасные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Серия ПФМ-1, известная как «Лепесток» – оружие неизбирательного действия.

Мины ПФМ-1 широко использовались во время советско-афганской войны, когда они, предположительно, покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки. Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем испортился, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4z656hQiML



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RJWkdgIoSB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 8, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться