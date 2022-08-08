Уполномоченная по правам ребенка при президенте Украины: «Россия должна нести ответственность за геноцид»

8 августа российское госагентство ТАСС сообщило о том, что с начала войны на российскую территорию «прибыли» 3,2 миллиона беженцев «с Донбасса и Украины». Из них 507 тысяч — дети. Агентство не сообщило о том, что во многих случаях «прибытие» украинских беженцев на территорию страны-агрессора является вынужденным: либо им не оставляют возможности уехать из мест боев на неоккупированные территории Украины, либо просто насильно вывозят в РФ.Российские власти называют происходящее «спасением». Хотя «спасают» они людей от войны, которую сами развязали и ведут уже почти полгода. И «усыновляют» украинских сирот, чьих родителей убила эта война.Украинская сторона считает такой вывоз и такие «усыновления» «проявлением геноцида». Такую оценку дала, отвечая на вопросы RFI, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Госпожа уполномоченная отреагировала на публикацию RFI, в которой рассказывалось о выходе в газете Le Monde открытого письма под заголовком «Депортировать украинских детей и „русифицировать“ их — значит, отнять будущее Украины». Письмо подписал коллектив интеллектуалов, среди которых — антрополог Вероник Наум-Грапп, детские психиатры Пьер Леви-Суссан и Бернар Голс, писатель и режиссер Джонатан Литтелл, политолог Николя Тензер, кинокритик, участница коллектива «За Украину, за их и нашу свободу» Сильви Ролле.

«Кремль уже пять месяцев опустошает Украину под видом „денацификации“ и отрицания украинской нации», «вынужденное перемещение несовершеннолетних в Россию — часть „проекта Владимира Путина по искоренению украинской идентичности и нации“, — заявили авторы письма, подчеркнув: „Наши самые серьезные опасения связаны с судьбой депортированных детей, особенно наиболее уязвимых […]. Более 2000 из них до вторжения состояли на учете в украинских приемниках. К этой цифре добавляется неизвестное количество детей, недавно осиротевших в результате российского вторжения, и других, которые были разлучены со своими родителями во время их пребывания в „фильтрационных лагерях“, где последние содержатся по подозрению в принадлежности к украинской армии или сопротивлению».

Подписанты напомнили о том, что

«трафик несовершеннолетних через незаконные процедуры усыновления был на системном уровне организован» во франкистской Испании, при аргентинской военной диктатуре, а также в гитлеровской Германии

, когда «от 50 000 до 200 000 детей, похищенных из Польши и других оккупированных стран, были „усыновлены“ „арийскими“ семьями по инициативе нацистского режима».

Ссылаясь на международное гуманитарное право, авторы обращения видят в нынешних действиях российских оккупационных сил «явные признаки геноцида». И призывают европейские правительства и международные организации действовать: «Если необходимо, срочно значительно усилить санкции, военную, материальную и материально-техническую поддержку (Украины). (Нужно) вмешаться […], потребовав, чтобы Россия освободила детей и всех депортированных; и призвать […] международные организации, включая ЮНИСЕФ и Красный Крест, действовать как можно быстрее».

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья ГЕРАСИМЧУК рассказала RFI о том, что «с глубоким уважением и искренней благодарностью» прочла открытое письмо, вышедшее в Le Monde.

«Я убеждена, что именно такие аргументы станут решающими в процессе определения России виновной в геноциде украинцев, украинских детей», — заявила чиновница.

Мы спросили у госпожи Герасимчук, имеет ли официальный Киев более-менее точную информацию о количестве украинских детей, которые оказались на территории РФ вследствие этой полномасштабной войны. Потому что, с одной стороны, сама Дарья Герасимчук 1 августа подчеркивала: «страна-агрессор заявляет по меньшей мере о 450 тысячах перемещенных и депортированных на территорию России детей». А с другой стороны — на сайте поиска «Дети войны», который начал работу тогда же, в первых числах августа, речь шла только о 5911 украинских детях, насильно вывезенных в РФ.

RFI: — Госпожа уполномоченная, почему такая огромная разница в цифрах?

Дарья Герасимчук: — Даже (меньшая) цифра, о которой Вы упоминаете (а именно 5911 детей), не статична. Она меняется, и, к большому сожалению, в сторону увеличения. На сегодняшний день (8 августа), как вы можете видеть, это 6159 детей. Что это за цифра? Это точно установленные и верифицированные данные, получаемые Национальным информационным бюро (НИБ) […]. Решение о создании НИБ было принято правительством Украины во время войны. Ключевой целью деятельности этого органа является сбор — всеми возможными способами — и обобщение данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе — и среди мирного населения, с обеих сторон военных действий. В НИБ поступают сообщения от граждан и о фактах депортации или о пропавших без вести детях. […]

Что касается (моего высказывания) о том, что «страна-агрессор заявляет, по меньшей мере, о 450 тысячах перемещенных и депортированных на территорию России детей» (сегодня уже о 507 тысячах — Прим. RFI), то и эти данные мы отражаем (вы увидите их на том же портале «Дети войны», когда подведете курсор к разделу «депортированные»). Но подтвердить эти данные и сказать, сколько детей или без сопровождения, или с сопровождением, было принудительно перемещено российскими агрессорами или на оккупированную Россией территорию Донецкой, Луганской и Херсонской областей и в автономную республику Крым, или депортированы в Российскую Федерацию, мы (пока) не имеем возможности — потому что у нас не было и нет доступа на временно оккупированные территории для того, чтобы все увидеть и посчитать.

Мы (и министр иностранных дел Украины, и генпрокурор, и руководитель Офиса президента Украины, и я как советник — уполномоченный президента Украины, и другие официальные лица) уже не раз заявляли о том, что принудительная депортация украинских детей с оккупированных Россией территорий, упрощение российскими властями условий их усыновления и удочерения, дальнейшее их обучение по российской учебной программе являются частью безоговорочных признаков геноцида украинцев в целом. Но едва ли не самой ужасной частью.

Именно для того, чтобы ужасные преступления рашистов (оценка госпожи Герасимчук — Прим. RFI) против украинских детей стали видимыми […], мы и создали единый информационный ресурс «Дети войны». […]

Портал носит не только информационный характер, это инструмент поиска детей, их спасения и освобождения […]. Кто угодно, независимо от того, будь то родители, родственники или другие обеспокоенные взрослые, может воспользоваться порталом, если требуется консультация по «детским» вопросам, или чтобы сообщить: — о потерявшемся ребенке; — о преступлении против детей; — если вы обнаружили ребенка; — если известно о факте депортации ребенка; — о принудительном изменении гражданства и документов.

Далеко не всех детей удается вывезти с мест боев на неоккупированную территорию Украины. На фото — Дети ждут посадки в транспорт во время эвакуации мирных жителей на дороге возле Славянска (Донецкая область). AP - Andriy Andriyenko

— Есть ли у вас данные о количестве усыновленных украинских детей в России (из числа тех, которые были принудительно вывезены после начала полномасштабной войны)?

— Я вижу, что в материале RFI сказано о «данных уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца: на 20 июля как минимум 108 детей, родом из Донецкой области, уже усыновлены». Господин Лубинец наверняка может иметь (обновленные) данные […].

Я, свою очередь, хочу подчеркнуть: российские власти распространяют информацию об упрощении процедуры усыновления и изменения гражданства детям, находящимся на временно оккупированной территории. […] При том, что в соответствии со статьей 21 Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной РФ, государства-участники […] обеспечивают, чтобы усыновление ребенка осуществлялось исключительно с разрешения компетентного органа страны происхождения ребенка.

Кроме того, согласно требованиям ст. 283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей-граждан Украины должно происходить с согласия Национальной социальной сервисной службы Украины.

Эта служба не давала и не даст согласия на усыновление украинских детей россиянами. Так что такие «усыновления» незаконны, и это фактически похищение украинских детей.

— Есть ли механизм возвращения насильственно вывезенных детей? Были ли случаи взаимодействия с властями РФ, и, если да, принесло ли это хоть какие-то результаты? Есть ли какое-либо взаимодействие с международными организациями по этому вопросу?

— Украина проводит работу по возвращению всех украинских детей на нашу территорию. Но в случае со страной-агрессором, как вы понимаете, у нас нет пока никаких дипломатических связей. (Украина разорвала дипотношения с РФ в первый же день начала полномасштабной войны, 24 февраля — Прим. RFI). Официальной информации о соблюдении прав этих детей, условий их содержания и надлежащего обеспечения их всем необходимым для жизнедеятельности на оккупированных территориях (а также в России) у нас нет. Мы ставим перед международными организациями, в частности, Международным Красным Крестом, вопросы проведения мониторинга соблюдения и обеспечения прав украинских детей на этих территориях.

Мы работаем со всем международным сообществом для решения вопроса, прежде всего, идентификации детей, составления их поименного списка и выяснения того, где именно они находятся, а также для решения вопроса их возвращения, возможно при участии третьей страны.

Преступления, совершаемые Россией по отношению к украинским детям — убийства, ранения (согласно последним, далеко не полным, данным Генпрокуратуры Украины, в этой войне погиб уже как минимум 361 ребенок, 703 получили ранения — Прим. RFI), принудительная депортация и перемещение (похищение, по сути) — все это признаки геноцида украинского народа.

Российские власти через российские СМИ распространяют информацию еще с середины апреля, когда они упростили процедуру усыновления, что они облегчают изменение гражданства детям, находящимся на временно оккупированной территории. И самая свежая «новость» (на прошлой неделе появилась такая информация) — о том, что дети, рожденные во время войны на оккупированной территории, будут получать документы уже неукраинского формата (российские документы — Прим. RFI)... И это тоже является явным признаком геноцида, в данном случае этот признак — передача детей из одной человеческой группы в другую*.

Украина документирует всё, готовит материалы, чтобы через какое-то время мировое сообщество признало факт геноцида украинского народа, а россияне понесли за это ответственность.

Дети в освобожденном от российских захватчиков Ирпене (Киевская область). 12.06.2022 AP - Natacha Pisarenko

* В статье II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года говорится о том, что «насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую» является актом геноцида, то это потому, что геноцид направлен на уничтожение геноса — рода, который обеспечивает продолжение, а значит, и будущее человеческой группы».

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