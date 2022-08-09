Семьи защитников «Азовстали» просят Зеленского помешать «трибуналу» над бойцами

Ассоциация семей защитников «Азовстали» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к Международному комитету Красного Креста и ООН с просьбой помешать проведению фейкового суда над сдавшимися в плен бойцами. Ранее глава сепаратистской ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе готовят «трибунал» над украинскими военнопленными. Под чьей юрисдикцией будут находиться военнопленные и каков их статус остается неясным.

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«Ассоциация семей защитников "Азовстали" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ко всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности защитников "Азовстали" – Международному комитету Красного Креста и ООН, с просьбой вмешаться в этот театр абсурда, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка "Азов"», – говорится в опубликованном в в Telegram заявлении.

Родственники защитников подчеркнули, что такой «трибунал» не будет иметь силы в правовом поле Украины. Кроме этого, они напомнили, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями 1949 года. Согласно этому документу, любые посягательства на человеческое достоинство военнопленных запрещены, как и их осуждение или применение наказания без предварительного решения законного суда.

«Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно ни было – в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в мире», – говорится далее в тексте заявления.

8 августа глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «первый трибунал» над военными «Азова» пройдет в Мариуполе. 6 августа Мариупольский городской совет сообщил, что на сцене филармонии города начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести суд над украинскими военнопленными.

Во вторник, 9 августа, Пушилин заявил, что сроки проведения «трибунала» над украинскими военнопленными определятся после завершения работы следователей.

«Международное участие»

При этом Москва выступает за то, чтобы суд над военнопленными стал «международным». Так, согласно РИА Новости, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что Россия «выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками». Об этом телеканалу «Россия-1» сказал и Пушилин. «МИД в том числе работает по тем направлениям, чтобы было больше представителей международной общественности», – цитирует его слова РИА Новости.

О привлечении «иностранных партнеров» ранее говорил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «С учетом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал он в конце июля в интервью «Российской газете». По его мнению, к этому необходимо привлечь страны, которые демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них могли бы оказаться Сирия, Иран и Боливия, полагает он.

Статус военнопленных

Вопрос правомочности «трибунала» над пленными защитниками «Азовстали» остается открытым. 2 августа Верховный суд РФ признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Согласно российскому законодательству, участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности. Для создателей и руководителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, для рядовых участников – на срок от пяти до десяти лет. Таким образом, судить военнопленных «азовцев» военным судом в России невозможно.

Однако организацией «международного трибунала» над украинскими военнопленными занимаются лидеры так называемой ДНР, где разрешена смертная казнь. В России смертная казнь в качестве высшей меры наказания не применяестся. В июне в ДНР проводили суд над двумя британцами и марокканцем, которых называли иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины. Сами они утверждали, что являются украинскими гражданами и состоят на службе в ВСУ. Пушилин тогда подчеркивал, что «это не совсем еще трибунал, это судебный процесс». Все трое были приговорены к смертной казни. Приблизительно через месяц после вынесения приговора парламент ДНР отменил действие моратория на смертную казнь. Если первое заседание «трибунала» над «азовцами» действительно пройдет в Мариуполе, не понятно, какое отношение к этому имеет ДНР.

Местонахождение военнопленных

Открытой информации о том, где содержатся все пленные защитники «Азоастали» не существует. 21 мая, после того как минобороны РФ заявило, что «Азовсталь» полностью перешел под контроль российских войск, официальный представитель министерства Игорь Конашенков озвучил цифру в 2439 человек. 23 мая глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что все украинские пленные, сдавшиеся на «Азовстали», содержатся на территории ДНР. Однако в начале июля ТАСС сообщил, что часть военнопленных (около тысячи человек) были доставлены в Россию для «следственных действий». В частности, около ста человек, которых ТАСС называет «иностранными наемниками», были направлены в Москву.

По данным Министерства обороны Украины, 16 мая из «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых бойцов. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку (Еленовку). 29 июля по исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар. В результате погибли больше 50 человек, более 70 получили ранения.

30 июля минобороны России заявило, что официально пригласило в Еленовку экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) для проведения расследования. Однако в комитете сообщили, что не получили ответа на свой запрос о посещении Еленовки.

9 августа в СИЗО «ДНР» умер попавший в плен защитник «Азовстали», сообщает The Insider. Имя военнопленного не называется. При этом российские СМИ называют причиной его смерти «наркотики».

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