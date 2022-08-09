Сто шестьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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9 августа — 167-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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17:00 За неделю Украина эвакуировала из Донецкой области более 3000 мирных жителей

Более 3000 мирных жителей были вывезены из Донецкой области после официального объявления украинскими властями обязательной эвакуации, — пишет со ссылкой на официальный Киев AFP

«За последние шесть дней эвакуировано более 3 000 граждан, из них около 600 детей и 1 400 женщин. Обязательная эвакуация продолжается.Всего с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 млн. граждан»,

— сообщил замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Киев месяцами подталкивал мирных жителей к эвакуации из этого региона: многие жители отказывались уезжать, ссылаясь на финансовые причины или говоря, что им некуда идти.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области, поскольку разрушение газораспределительных сетей чревато отсутствием отопления в домах этой зимой.

16:43 Пять пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу после взрывов в Новофедоровке (Крым), угрозы их жизни нет, заявил глава Минздрава региона, — пишет "Коммерсантъ".

Первый комментарий от украинских официальных лиц сделала вице-премьер Ирина Верещук во вторник.

«Сегодня — Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!», — написала вице-премьер в своем телеграм-канале.

16:40 Украина: в больницах растет число преждевременных родов

Война в Украине привела к увеличению числа преждевременных родов в больницах, заявило глобальное агентство здравоохранения Unitaid, — сообщает во вторник AFP.

Российское военное вторжение в Украину

«повышает уровень стресса беременных женщин, что приводит к увеличению числа зарегистрированных преждевременных родов»,

— цитирует заявление представителя Unitaid Эрве Верхузель, сделанное во время пресс-конференции в Женеве AFP.

«У недоношенных детей чаще развиваются респираторные, неврологические или пищеварительные осложнения — состояния, которые часто требуют лечения кислородом»,

— пояснил он.

Unitaid отправила 220 устройств для подачи кислорода и 125 мл систем смешивания кислорода (для регулирования его концентрации). Сейчас они доступны в 25 больницах Украины, 17 из которых — перинатальные центры.

«В некоторых больницах, с которыми наши партнеры разговаривали во время обучения использованию оборудования, <количество преждевременных родов> возросло от 12 до 40%», — пояснил Верхузель.

«На данный момент, учитывая ситуацию, многие более традиционные и несложные роды происходят не в больницах, которые принимают более сложные случаи. Что способствует увеличению процента. Но это реальное увеличение»,

— сказал он AFP.

Конфликт в Украине повредил или разрушил многие больницы.

«Это подвергает тысячи новорожденных высокому риску инвалидности или смерти из-за отсутствия доступа к кислороду, необходимому оборудованию и необходимому лечению»,

— цитирует представителя Unitaid AFP.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 434 атаки ВС РФ на учреждения здравоохранения после российского вторжения в Украину, 366 из которых были нанесены по медицинским учреждениям.

16:25 При взрывах в Новофедоровке (Крым) пострадало 3 человека

Об этом пишет издание «Медуза» во вторник. Ранее, Минобороны и агентство ТАСС со ссылкой на главу оккупированного Крыма, Сергея Аксенова, сообщали, что пострадавших нет.

16:15 Украина остановила прокачку нефти в Восточную Европу

Об этом со ссылкой на компанию «Транснефть» сообщило государственное агентство РИА «Новости» во вторник.

Отключение касается южной ветки нефтепровода «Дружба» и затронет Венгрию, Чехию и Словакию.

Перекачка прекращена с 4 августа по причине неуплаты услуг транзита.

«Действительно, „Укртранснафта“ полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке „Дружбы“ 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается»,

— цитирует пресс-службу и советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

«Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций»,

— добавил он.

16:05 Украина получила первую партию БТР из Турции

Вооруженные силы Украины получили первую партию из 50 бронетранспортеров Kirpi производства Турции, ожидается поставка еще 150 машин, сообщил депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа», зампред парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин. Он также опубликовал видео поставленной техники. Заявление депутата правящей партии приводит «Интерфакс-Украина».

Напомним, с самого начала войны украинская армия активно использовала турецкие беспилотники «Байрактар». Еще до войны, 3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о постройке на украинской территории завода по производству этих БПЛА. Соглашение было подписано в рамках визита в Киев президента Турции Эрдогана.

В конце июля источники CNN Turk сообщили о том, что Путин предложил Эрдогану наладить сотрудничество РФ с производителем «Байрактаров». Но получил отказ.

Сегодня в Кремле заявили о намерении уничтожить завод по производству этих БПЛА в Украине, «сразу», как только он будет построен.

15:00 В Крыму произошли взрывы на российской военной авиабазе

Очевидцы сообщают и размещают видео взрывов в районе поселка городского типа Новофедоровка в Крыму. Там находится российская военная авиабаза.

Российское госагентство ТАСС сообщает, что «военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка […] используется для базирования авиации минобороны РФ — самолетов и вертолетов, в том числе, морской авиации»; «здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации — один из двух подобных тренажеров в стране» (в РФ называют незаконно аннексированный Крым «своей» территорией — Прим. RFI).

С этого аэродрома обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины, отмечает издание «УП».

«Очевидцы сообщают о серии взрывов, что может указывать на детонацию боеприпасов. Предварительно сообщают о двух пострадавших», — пишет телеграм-канал «Политика страны». Взрывы продолжаются уже около часа.

Канал также отмечает, что Новофедоровка находится более чем в 200 километрах от линии фронта. После взрыва на базу приехало множество карет скорой помощи из Евпатории, пишет Baza. «Глава Крыма» Сергей Аксенов также выехал на место происшествия.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что, по предварительным данным, никто из туристов не пострадал. «Взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», — заявили в АТОР.

Из Новофедоровки начали массово выезжать туристы и местные жители, на выезде из поселка образовались пробки, сообщает телеграм-канал Astra.

14:35 Украина вернула тела «еще 17 своих защитников»

«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников», — заявило украинское министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Издание «Новости Донбасса» сообщает, что 19 июля в рамках операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела 45 человек, 21 июня — 35 человек. Обмен телами погибших с РФ тогда состоялся по «формуле» 35 на 50. Об условиях нынешнего обмена пока не сообщается. Нет пока информации и о возвращении тел погибших россиян.

Ранее сегодня советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си заявил, что между Киевом и Москвой практически не осталось никаких каналов связи, кроме этих: «Остались только каналы, по которым идут переговоры по обмену телами погибших, по обмену пленными».

Подоляк также ответил на вопрос о том, сколько украинских защитников ежедневно гибнет в боях. «Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 — 3 раза от той цифры», — сказал советник, имея в виду свое июньское высказывание (тогда он заявил, что ежедневно погибают «от 100 до 200 человек»). «Я думаю, что (сегодня погибает) примерно 30-50 человек (в день). Но, опять же, [...] более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ», — сказал Подоляк.

Напомним, идет уже 167-й день войны.

Украинская армия не дает сведений о количестве своих погибших. Генштаб ВСУ ежедневно обновляет только сообщения о числе убитых в стане врага. Согласно данным на сегодняшнее утро, «потери противника» (т.е. РФ) «составили 42 640» человек.

По оценкам Пентагона, российские потери в Украине с 24 февраля составляют «70-80 тысяч человек убитыми и ранеными», — и это сопоставимо с официальными потерями советской армии за 10 лет (1979-1989) в Афганистане.

13:45 Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российского «крота» в своем харьковском управлении

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ. По данным следствия, этого человека — бывшего чиновника Харьковского горсовета — завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

«Благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб», — говорится в заявлении СБУ, которое цитирует канал «Суспiльне».

Сообщается, что российские силы использовали полученные сведения для передислокации своих подразделений с целью защиты их от ударов ВСУ, а также для планирования диверсий и массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города Харькова.

«Правоохранители задержали предателя „на горячем“ — после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ», — сообщает «Суспiльне».

Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он взят под стражу.

12:45 Из украинского порта вышли еще два судна с зерном

Би-би-си, со ссылкой на заявление министерства обороны Турции, сообщает о том, что из порта Черноморск под Одессой вышли еще два судна с украинским зерном. Речь о сухогрузе «Ocean Lion» (под флагом Либерии), на борту которого — 64,7 тыс. тонн кукурузы для Северной Кореи и о судне «Rahmi Yağci» (под флагом Турции), которое должно доставить в Стамбул 5,3 тыс. тонн подсолнечного жмыха.

В сообщении турецкого минобороны также говорится, что инспекция еще четырех кораблей с украинским зерном, которые ждут проверки Совместного координационного центра, состоится «в ближайшие часы».

При этом ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что первое судно с украинским зерном не смогли разгрузить в порту прибытия, так как покупка груза был отклонена покупателем в Ливане из-за более чем пятимесячной «задержки доставки». «Поэтому грузоотправитель сейчас ищет другого получателя для разгрузки его зерна в Ливане/Триполи или любой другой стране/порту», — сообщило посольство Украины в Ливане.

Как уточняет издание «Экономическая правда», речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое 1 августа вышло из Одессы с 26 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, возобновление экспорта продовольствия из Украины и прекращение российской морской блокады украинских портов стало возможным благодаря соглашению, которое Киев и Москва в конце июля подписали с Турцией при участии ООН.

12:05 Пресс-секретарь Кремля пригрозил уничтожить завод по производству «Байрактаров»

Российское госагентство ТАСС опубликовало выдержки из брифинга путинского пресс-секретаря Пескова. Сообщается, что в Кремле «чрезвычайно негативно оценили призыв Зеленского запретить всем россиянам въезд в Европу» и заявили, что «любые попытки изолировать россиян или Россию не имеют перспектив». Г-н Песков также заверил, что страны Европы, которые «пытаются наказать Россию», «уже активно платят за это по счетам — и сами страны, и их граждане», и поэтому «рано или поздно будут задаваться вопросом, все ли правильно делает Зеленский».

Также пресс-секретарь сказал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского «по-прежнему нет». Кроме того, Песков пригрозил уничтожением завода по производству турецких беспилотников «Байрактар» в Украине, строительство которого может начаться вскоре.

Наконец, путинский пресс-секретарь заявил, что Москва «пока не получала от Вашингтона конкретных предложений» насчет дальнейшей судьбы договора СНВ-3, но «диалог по этой теме необходим».

11:35 Зеленский призвал Клинтона помочь привлечь внимание к ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 42-го президента США Билла Клинтона «привлечь мировое внимание» к ядерным угрозам РФ на Запорожской АЭС.

«Глава государства […] призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России», — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Украины.

Зеленский также «отметил важность дальнейшего усиления санкций против России» и «поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях» и «личную поддержку Украины со стороны Билла Клинтона и его супруги».

«Владимир Зеленский рассказал об оборонных нуждах нашего государства», — также уточняется в пресс-релизе.

Сообщается, что переговоры прошли в понедельник, 8 августа, в видеоформате.

10:40 Премьер-министр Эстонии призвала Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам

«Остановите выдачу туристических виз россиянам. Посещение #Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, соседи России несут бремя (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда*). Пора прекратить туризм из России», — написала в своем твиттере премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда стран ЕС ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян, пишет «Свобода».

В некоторых странах идёт дискуссия о возможности введения запрета на выдачу виз гражданам РФ: с такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. (Премьер-министр Финляндии Санна Марин накануне подчеркнула: «Неправильно, что в то время, как Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами»).

Однако в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза: «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран Евросоюза], журналисты и диссиденты».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить всем россиянам въезд на их территорию. Как сообщает «Свобода», призыв прозвучал в интервью газете Washington Post. По словам Зеленского, все ранее введенные санкции против РФ покажутся слабыми по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. «Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что россияне отбирают чужую землю», — сказал Зеленский, добавив, что граждане России должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Некоторые критики утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну, потому что они не согласны с правительством Путина и его решением напасть на Украину, пишет Washington Post. Но Зеленский считает, что такие различия не имеют значения: «Какими бы ни были россияне… пусть едут в Россию».

«Они (россияне) скажут: „Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“ Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него», — сказал президент Украины.

*Вероятно имеются в виду наземные «точки въезда» в ЕС из России.

10:05 Британская военная разведка: за месяц российские силы продвинулись в Донецкой области на 10 километров

В ежедневной сводке разведки минобороны Великобритании говорится о том, что за последний месяц самым успешным для российских оккупационных сил в Донбассе было наступление на Бахмутском направлении. Однако даже там за это время им удалось продвинуться лишь 10 км.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня, в своей утренней сводке о ситуации на фронте, также сообщил о том, что основные усилия армии РФ сосредоточены на попытках наступления в Донецкой области, «на Бахмутском и Авдеевском направлениях», однако «безуспешно».

09:50 ТАСС: один из защитников «Азовстали» умер в плену в «ДНР»

В СИЗО так называемой «ДНР» умер один из членов украинской группы группы «Медведи», которых взяли в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика-страны» со ссылкой на российские официальные «СМИ». По данным российского госагентства ТАСС, причиной смерти якобы стали хронические заболевания, которые «дали осложнения» на фоне «наркозависимости».

«Медведи» — одно из подразделений полка «Азов». Сейчас их «судят» на территории «ДНР».

10 июля «власти» «ДНР» сообщили о смерти «от болезней и стресса» пленного гражданина Великобритании Пола Ури, который воевал добровольцем на стороне Украины. В конце июля в результате обстрела СИЗО Еленовки (Донецкая область, территория «ДНР») погибли 53 украинских военнопленных из полка «Азов». Украинские власти обвинили российскую сторону в умышленном массовом убийстве.

09:40 «Коммерсант»: 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение

При этом, как показал тот же соцопрос, почти столько же респондтентов (60%) поддержали бы и «новое наступление на Киев», отмечает Meduza. Кроме того, 62% опрошенных россиян мужского пола не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине. Опрос провела соцслужба Russian Field.

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