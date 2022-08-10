Сто шестьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

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Военнослужащий с российским флагом на форме стоит на страже возле Запорожской атомной электростанции в ходе украинско-российского конфликта за пределами подконтрольного России города Энергодар в Запорожской области, Украина, 4 августа 2022 года.

10 августа — 168-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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19:09 Мера пресечения экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой будет избрана в четверг Басманным судом Москвы

Об этом пишет издание Sota.

Защита Овсянниковой считает, что мера пресечения будет «спущена сверху».

Марине Овсянниковой в среду, после проведенного обыска у нее дома, было предъявлено обвинение в распространении ею «фейка об армии».

Мера пресечения Овсянниковой будет выбрана в четверг в полдень Басманным судом.

Допрос продолжался 5 часов.

19:00 Бахмут: 6 погибших и 3 раненых в результате дневного обстрела РФ

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду. По его словам, по меньшей мере, 6 человек погибло и 3 — ранены после дневного обстрела войсками РФ.

«Около 11:40 россияне открыли огонь по городу из РСЗО. Удар снова пришелся на жилой квартал. По предварительным подсчетам, повреждены 12 домов, в четырех из них загорелись пожары. Бахмут остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Остаться здесь — опасно!»,

— написал Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

Глава Донецкой военной администрации в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

18:45 ВСУ вывели из строя или повредили все четыре основных моста, по которым шло снабжение войск РФ в Херсоне и правобережной части области

Карту публикует в среду ВВС.

Карта поврежденных или выведенных из строя мостов в Херсонской области силами ВСУ, 10 августа © ВСУ, Institute for the Study of War

18:30 Испания хочет продвигать импорт украинских зерновых по железной дороге

Испания объявила в среду о запуске «пилотного проекта» по импорту 600 тонн украинской кукурузы по железной дороге. Цель инициативы — демонстрация «альтернативы или дополнения» морскому проходу импорта зерна из Украины, — пишет AFP.

Железнодорожный состав, состоящий из «25 контейнеров по 40 футов» каждый (67 кубометров), отправился во вторник вечером из Мадрида в Хелм (Польша), где ожидается погрузка около 600 тонн кукурузы из Украины, — со ссылкой на заявление министерства транспорта Испании, пишет AFP.

Этот поезд, зафрахтованный испанской железнодорожной компанией Renfe, ожидается «в начале сентября в Барселоне». Поезд пройдет в общей сложности около 2400 километров по «железной дороге, пересекающей Европу» из Польши в Испанию, — говорится в тексте.

«Проект призван продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожных перевозок зерна как альтернативы морскому пути в период идущей войны в Украине и инцидентами в портах»,

— добавляют в министерстве.

Россия и Украина подписали два отдельных соглашения 22 июля с ООН и Турцией, чтобы сделать возможным возобновление экспорта украинского зерна, заблокированного войной в Украине после 24 февраля.

По словам украинских властей, с момента подписания соглашений из черноморских портов отплыло восемь судов.

Первое из этих восьми судов, вышедших из украинского порта Одесса 1 августа, перевозило 26 000 тонн кукурузы, что несоизмеримо с 600 тоннами, которые перевозит поезд Renfe.

18:15 Швейцария готова взять на себя мандат державы-покровительницы: Украина — за, Россия не дает согласия

Об этом заявлении МИД Швейцарии пишет AFP в среду.

«Украина хочет, чтобы Швейцария взяла на себя мандат державы-покровительницы от ее имени в России. Переговоры по этому поводу завершены»,

— заявили в МИД Швейцарии агентству AFP.

В Швейцарском МИД также уточнили, что для вступления такого мандата в силу необходимо согласие России.

Швейцария, пользуясь своим нейтралитетом, обычно берет на себя часть дипломатических или консульских задач в случаях, когда два государства полностью или частично разрывают свои отношения. Держава-покровительница позволяет заинтересованным государствам поддерживать минимум отношений, а также может обеспечить консульскую защиту граждан на территориях обоих государств.

Активность Швейцарии как защитной державы достигла своего пика во время Второй мировой войны, представляя интересы 35 государств, в настоящее время осуществляется менее десяти мандатов.

По такому же принципу, Швейцария представляет интересы России в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года. Она также представляет интересы Ирана в Египте с 1979 года и интересы Ирана в Канаде с июня 2019 года.

В том числе, Швейцария представляла интересы США в Иране с 1980 года, после кризиса с заложниками в США.

Берн также защищает интересы Ирана в Саудовской Аравии и интересы Саудовской Аравии в Иране в соответствии с соглашениями, подписанными с этими двумя государствами в октябре 2017 года.

На этот момент Москва считает, что Швейцария больше не является нейтральной, поскольку поддержала европейские санкции.

17:40 Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы троих боевиков самопровозглашенной ДНР по делу о «госизмене».

«На основании собранной следователями СБУ доказательной базы суд признал виновными в государственной измене еще трех боевиков ДНР и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Все они входили в состав незаконного оружейного формирования так называемого „4 отдельного мотострелкового батальона 119-го полка ДНР“. Они были взяты в плен в конце марта при освобождении Сиверщины (Сумская область)»,

— сообщается на официальной странице СБУ в Фейсбуке в среду.

Осужденные, по данным следствия добровольно вступили в ряды боевиков, прошли подготовку под руководством ВС РФ и были отправлены воевать на Сумском направлении. Все трое приговорены по статьям об измене, совершенной в условиях военного положения, создании незаконных вооруженных формирований и участии в них.

17:27 Вскрытый архив военной прокуратуры РФ: The Insider и Bellingcat выпустили расследование о том, как срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий

«В распоряжении The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, который отражает реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны в Украине. The Insider и Bellingcat удалось независимо подтвердить подлинность писем из этого архива. Как видно из обращений, срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить никакой информации о своих плененных или убитых детях. Из тех же жалоб российских граждан можно узнать о мародерстве и зверствах российских солдат», — пишет издание The Insider.

17:17 В эстонский МИД вызван посол РФ Владимир Липаев: ему вручена нота о нарушении эстонской воздушной границы

Посол РФ в Эстонии был вызван в эстонский МИД по поводу нарушения воздушной границы Эстонии российским вертолетом Ми-8. Ранее, 9 августа, вертолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии, — пишет «Коммерсантъ» в среду.

Российскому послу выражен протест в связи с произошедшим и вручена нота о нарушении эстонской воздушной границы.

17:10 В Курской области поврежден участок железной дороги

Повреждение одного из рельсов обнаружили на 28-м километре железной дороги «Льгов — Суджа» — пишет издание Baza. После закрытия ж/д путей и осмотра места, сообщается о возможном подрыве рельса.

Издание сообщает, что это второй случай подрыва рельсов в области за сутки.

16:59 В Киев привезли тела 16 погибших военнослужащих «Азова», защитников Мариуполя

Об этом в среду сообщается в телеграм-канале патронатной службы полка.

«В Киев прибыли <тела> еще 16 павших защитников Мариуполя. Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел. Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК», — говорится в сообщении.

16:42 РБК: Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину возобновились, — сообщили в дирекции венгерского концерна MOL

Ранее, 4 июля, Украина остановила прокачку российской нефти по южной ветке трубопровода из-за неуплаты транзита. Российская компания «Транснефть» сообщила, что, действиятельно, не смогла оплатить транзит из-за санкций Евросоюза: средства вернулись на счет после попытки перевода платежа. Венгерская энергетическая компания MOL и словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft напрямую оплатили транзит Украине.

Южная ветка трубопровода «Дружба» прокачивает нефть в Венгию, Чехию и Словакию.

16:35 Сергей Гайдай: 70% домов в Северодонецке не подлежат восстановлению

По оценке главы Луганской областной администрации повреждены 90% домов, 70% из них не подлежат восстановлению. Глава Луганской области, в среду, говорит о критическом разрушении инфраструктуры.

Сергей Гайдай напоминает, что есть три варианта эвакуации:

«пешком через Харьковщину, через Запорожскую область, через территории России и стран Балтии».

Ранее, «власти» самопровозглашенной ЛНР заявили, что не будут восстанавливать город Попасное.

16:25 Предложение об запрете шенгенских виз для российских граждан официально внесено на обсуждение в ЕС

Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Чиновник, в частности сказал, что правительство ФРГ «приняло к сведению на уровне ЕС» внесенное предложение, и «нужно набраться терпения».

«Он <проект> внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах»,

— цитирует Хебештрайт ТАСС.

16:06 Дания будет обучать украинских солдат в Великобритании

Дания отправит военных инструкторов в Британию для обучения украинских солдат, а также предложит обучать украинских офицеров на своей территории, — цитирует в среду Министерство обороны Дании AFP.

Это объявление сделано перед началом в Копенгагене конференции министров обороны Великобритании, Дании и Украины. На конференции обсудят долгосрочную поддержку Украины, в особенности, в части обучения военных, разминирования и поставок оружия.

«Дания поддержит учебный проект, проводимый Ьританией со 130 датскими солдатами, в том числе, предложит обучать украинских офицеров в Дании»,

— уточняет министерство в заявлении.

Инструкторы проведут базовую военную подготовку, в особенности, в условиях городского боя и тактических операций.

15:56 Против Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело против Марины Овсянниковой связано с ее пикетом на Софийской набережной. Об этом бывший редактор «Первого канала» написала в своем телеграм-канале. 15 июля она проводила одиночный пикет с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно детей погибнуть, чтобы вы остановились?»

Утром в доме Овсянниковой провели обыск, ее саму отвезли в Следственный комитет. Как сообщил адвокат Дмитрий Захватов, Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о распространении «фейков» про армию РФ по мотивам политической вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). На ночь ее оставляют в ИВС, силовики составили протокол о задержании. Когда Овсянниковой назначат меру пресечения, пока не известно.

15:45 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и «Большой семерки» прекратить выдачу виз гражданам РФ

«Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать», – написал Кулеба в Twitter.

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022

15:33 Рафаэль Гросси выступит в Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прервет отпуск, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН с докладом по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил в эфире «России-24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее сообщалось, что Россия запросила провести 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС.

14:56 Российские ученые и правозащитники написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложили «распространить мораторий на применение смертной казни на ДНР»

Открытое письмо президенту опубликовано на ресурсе Change.org.

Свои подписи под обращением поставили режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак.

В начале июня в ДНР к смертной казни приговорили троих иностранцев: подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что в конце лета в Мариуполе состоится «трибунал» над украинскими военнопленными, среди которых есть защитники «Азовстали».

14:48 После взрывов на аэродроме в Крыму завели уголовное дело

По факту взрывов на аэродроме близ поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов. Он, правда, не уточнил, по какой статье возбуждено дело.

Аксенов сообщил, что число пострадавших при взрывах выросло до 14. Повреждения получили более 60 многоквартирных домов, добавил он. Владельцам поврежденных домов выплатят компенсации в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

14:29 Венгрия и Словакия оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

Украина напрямую получила оплату за транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» от венгерской и словацкой компаний. Ранее российская «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за санкций ЕС.

Венгерская энергетическая компания MOL самостоятельно оплатила транзит российской нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», сообщила пресс-служба компании, передает Reuters. Об аналогичном платеже сообщили в словацкой нефтеперерабатывающей компании Slovnaft. Там отметили, что платеж за транзит через Украину перечислен, а «российская сторона также согласилась с этим решением».

«Укртранснафть» прекратила транзит российской нефти по южной ветке трубопровода с 4 августа из-за отсутствия денежных средств за указанные услуги, сообщили в «Транснефти». В компании пояснили, что перечислить средства не удается из-за санкций Евросоюза, они вернулись на счет после попытки перевода платежа.

«Транснефть» планирует сегодня возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию, сообщает «РИА Новости».

14:15 Главы МИД G7 потребовали от России вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине

Главы МИД «Большой семерки» сделали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией», — говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в «семерке» Германией. «Именно продолжающийся контроль над заводом со стороны России подвергает регион опасности. Украинский персонал, который обслуживает Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности, не подвергаясь угрозам или давлению», — говорится в тексте.

13:49 Бывший «министр ДНР» приговорен в России к 3,6 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент» к 3,6 годам колонии общего режима.

Как сообщает «Коммерсантъ», Тимофеев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. За 5 млн долларов, совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, он обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы «Рейлтрансхолдинга» Сергея Шпаки. Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок. При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев «является ветераном боевых действий, имеет звание героя ДНР и ранения».

13:07 В Новофедоровке ввели чрезвычайное положение

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что после взрывов на базе Саки в Новофедоровке введено чрезвычайное положение муниципального масштаба. «Признан ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, размещенных в пунктах временного размещения – 252 человека», – цитирует «Интерфакс» его слова.

12:51 Первый процесс над украинскими военнопленными начнется в Мариуполе до конца лета

Об этом сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС. Также Пушилин сообщил, что трибунал планируется сделать «международным». Глава МИД так называемой ДНР Наталья Никонорова заявила, что среди зарубежных участников будут Луганская народная республика и Сирия.

12:32 В Донецкой области вводят особый режим въезда и выезда транспорта

С 11 августа на подконтрольной Украине территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram со ссылкой на приказ командующего группировкой войск «Хортица» Александра Сырского.

Особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения из Донецкой области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны. Продолжает действовать запрет на въезд и перемещение транспорта, перевозящего алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

12:10 Украинское издание «Экономическая правда» публикует список западных компаний, имеющих наибольшее число заводов в России

Украинское издание «Экономическая правда» публикует список западных компаний, имеющих наибольшее число заводов в России. © https://www.epravda.com.ua

11:58 Россия собирается подключить Запорожскую электростанцию ​​к Крыму

Российские силы, оккупировавшие Запорожскую АЭС в марте, готовятся соединить ее с Крымом, передает France-Presse со ссылкой на украинский оператор «Энергоатом».

«Российские военные, находящиеся на Запорожской АЭС, реализуют программу Росатома, направленную на подключение станции к крымским электросетям», — заявил украинский председатель правления «Энергоатома» Петр Котин. «Для этого нужно сначала повредить линии электропередач завода, подключенные к украинской энергосистеме. С 7 по 9 августа россияне повредили уже три линии электропередач. На данный момент завод работает с одной производственной линией, что является крайне опасным способом работы», — добавил он.

«Когда будет отключена последняя производственная линия, завод будет питаться от дизель-генераторов. Дальше все будет зависеть от их надежности и запасов топлива», — предупредил также Петр Котин.

11:42 Продажа первой партии экспортируемого Украиной зерна отменена

Контракт на продажу первой партии зерна, экспортируемой Украиной, расторгнут из-за задержки поставки, сообщили в посольстве Украины в Ливане. Грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа с 26 000 тонн кукурузы и должно было пришвартоваться в порту Триполи в воскресенье.

Срок доставки в пять месяцев, «побудил покупателя и отправителя договориться об отмене заказа», пояснило во вторник вечером украинское посольство в пресс-релизе. Согласно тексту, отправитель изучает «другие заявки на покупку».

Судно Razoni, которое, по данным сайта отслеживания морского движения, в настоящее время находится в Мерсине на юге Турции, было осмотрено турецкими и российскими экспертами у берегов Стамбула.

11:27 Руководитель шведского подразделения Amnesty International уволился из-за несогласия с отчетом о ВСУ

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг заявил, что покидает свой пост из-за отчета организации о Вооруженных силах Украины, передает издание Expressen.

Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International. В 1976-1982 годах был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также является членом комитета Нобелевской премии по литературе.

11:14 Отдыхающие на пляже в Крыму во время пожара на авиабазе Саки

Поселок Новофедоровка, Крым, 9 августа 2022. REUTERS - STRINGER

10:57 Американские СМИ называют возможной причиной взрыва на аэродроме Саки атаку ВСУ

Минобороны России заявило, что взрывы — это детонация боеприпасов на складе: «Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было». Российское Минобороны отметило, что в результате взрыва авиационная техника не пострадала.

The New York Times опубликовал материал со ссылкой на «украинский военный источник», из которого следует, что за взрывами могут стоять ВСУ.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) пишут, что украинская армия могла ударить по аэродрому противокорабельными ракетами «Нептун». «Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар», – говорится в публикации на сайте ISW. Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера «Москва», заключают аналитики.

Воздушные силы Украины предполагают, что в результате взрывов 9 августа на аэродроме в оккупированном Крыму уничтожен склад авиационного вооружения и около десятка самолетов. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 10 августа.

10:43 Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой

Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Он написал, что обыск проходит по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооруженных силах России (207.3 УК), его завели в Главном следственном управлении СК. Предельное наказание без отягчающих обстоятельств грозит лишением свободы на срок до трех лет. Ранее журналистку дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Адвокат Дмитрий Захватов об утреннем обыске у бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой. pic.twitter.com/fNEKwczmk5 — RFI на русском (@RFI_Ru) August 10, 2022

10:35 В российском Ейске, расположенном напротив оккупированного Мариуполя, утром были слышны взрывы, горит нефтехранилище.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Ранее сообщалось о пожарах на нефтебазах в Белгороде и Брянске, 9 августа произошел взрыв боеприпасов на крымском аэродроме Саки. Во всех случаях российские власти называли причинами происшествий «неосторожность» и «нарушение требований пожарной безопасности».

10:28 Европейский авиаконцерн Lufthansa не будет пользоваться воздушным пространством России до 25 марта 2023 из-за войны в Украине.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает liga.net. В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что все рейсы компании из России и в Россию отменены на этот период из-за текущей нормативно-правовой ситуации. Также до 25 марта 2023 года приостановлены все полеты из Украины и в Украину, поскольку воздушное пространство над ней закрыто из-за войны.

10:17 Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить вопросы военной помощи Украине.

1 августа Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

Wheels down in Riga, Latvia. I’m looking forward to meeting with senior leaders of the Latvian government to discuss security in the region and the importance of continuing to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2022

09:57 Ночью 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. 13 человек погибли, 11 получили ранения.

Согласно сообщениям в Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко и главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, в ночь на 10 августа российская армия дважды обстреляла район из «Градов», направив по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. В частности, ударили по Марганцу и Мировской общине.

Глава ОВА Резниченко сообщил: «На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии».

В Марганце в результате обстрела произошло два пожара. В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Вышла из строя линия электропередач.

9 августа в результате обстрела Сумской области в Белопольской громаде два человека госпитализированы с ранениями, сообщил председатель ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий.

Ночью на Запорожье ПВО сбила две российские ракеты, в результате обстрела погибла женщина, сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

Также ночью россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» Николаев, в результате чего было повреждено 8 частных домов, ранения получили 3 человека, включая 13-летнюю девочку. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram. С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские силы уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – в частности, более 300 учебных заведений и более сотни объектов промышленных предприятий.

09:38 Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Как указывает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Совбезе ООН, в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ранее выразил крайнюю обеспокоенность по поводу ситуации на АЭС. С начала захвата станции российскими войсками в марте экспертам МАГАТЭ так и не удалось попасть на станцию.

09:24 Генштаб ВСУ опубликовал сводку на 6 утра 10 августа

Согласно публикации, российские силы пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Накануне они вели наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но понесли потери и отошли.

На Харьковском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении российские войска пытались вести штурм на направлениях Новолуганское – Спирное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь.

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Есть угроза ракетных ударов.

09:20 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии

Согласно информации Генштаба ВСУ на утро 10 августа, за сутки российская армия потеряла 160 военных, 9 самолетов и 5 танков. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42800 (+160) человек,

танков ‒ 1832 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,

артиллерийских систем – 971 (+7) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+0) ед,

самолетов – 232 (+9) ед,

вертолетов / helicopters – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),

крылатые ракеты / cruise missiles – 185 (+0),

корабли/катера/warships/boats - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) ед,

специальная техника / special equipment – ​​89 (+2).

Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе «Саки» возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написала, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.

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