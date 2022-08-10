С оружием всё будет Копенгаген: как пройдет новая конференция «доноров» Украины

В Копенгагене в четверг, 11 августа, пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины. В ней также примут участие США и еще несколько неевропейских стран. Мероприятие, которое пройдет на уровне министров обороны, проводится по инициативе оборонных ведомств Дании и Великобритании; третьим формальным хозяином конференции будет глава минобороны Украины Алексей Резников. Фактически, это дополнение формата «Рамштайн», созданного Соединенными Штатами и объединившего полсотни стран, предоставляющих Украине различное оружие для отражения российской агрессии.

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«Министр обороны Украины Алексей Резников, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Дании Мортен Бёдсков проведут конференцию #CopenhagenUkraine во дворце Кристиансборг, в здании датского парламента. Целью конференции является укрепление сотрудничества между Украиной и рядом стран Северной и Восточной Европы в отношении того, как нам лучше всего поддержать Украину в ее защите от жестокого российского вторжения», — говорится в заявлении минобороны Дании.

Слева направо: министр обороны Великобритании Бен Уоллес, министр обороны Дании Мортен Бёдсков и министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции. Копенгаген. 10.08.2022 AP - Martin Sylvest

В заявлении также указывается, что конференция «дополнит „Контактную группу по вопросам обороны Украины“» (группа получила неофициальное название «Рамштайн», по названию немецкого города, где расположена американская база; первое заседание группы прошло в конце апреля, четвертое (т.н. «Рамштайн-4») в конце июля).

«Конференция в Копенгагене с участием министров обороны североевропейских союзников [...] станет продолжением и расширением Рамштайнского формата военной помощи Украине», — заявил и спикер министерства обороны Германии Арно Колац.

«Важно, чтобы помощь была стабильной и долгосрочной. И это несколько отличает данный формат от Рамштайнского формата, который касается краткосрочных поставок оружия Украине», — подчеркнул Колац, которого цитирует издание Ukraine Business News.

В Копенгагене, среди прочего, будут обсуждаться и вопросы обучения украинских военных, добавил спикер, заявив также о том, что «Германия (которую много критикуют за недостаточное и медленное предоставление военной помощи Украине — Прим. RFI) планирует внести свой вклад, который „будет немного шире, чем формат Раммштайн“».

Словно отвечая на критику, Колац отметил, что «Германия — одна из немногих стран, а именно одна из трех стран, поставляющих ВСУ ракетные установки». Он также упомянул поставку Украине радиолокационных станций контрбатарейной борьбы Cobra для борьбы с российской артиллерией, дронов и т. д. Спикер добавил, что ФРГ, кроме того, обеспечивает логистику для использования предоставленного ею оружия, ремонта и подготовки персонала, пишет «Укринформ».

Конференция в Копенгагене «должна укрепить долгосрочную поддержку Украины с обсуждением того, как мы сможем усилить финансирование, производство оружия, обучение и разминирование»,

— заявили в оборонном ведомстве Дании.

Выбор места проведения мероприятия неслучаен, подчеркнули в ведомстве: «На протяжении многих лет Дания оказывает поддержку украинской обороне через Фонд мира и стабилизации — в вопросах консультирования, обучения и подготовки. […] Дания вместе с союзниками […] взяла на себя большую ответственность за поддержку Украины после жестокого вторжения России 24 февраля. Дания усилила поддержку Украины и возросшего присутствия НАТО в регионе в виде поставок оружия и другого оборудования для использования в оборонительных боях Украины на сумму более 2 млрд датских крон». (более 277,6 млн долларов — Прим. RFI).

10 августа, накануне конференции, было анонсировано, что Дания направит 130 военных инструкторов в Великобританию для помощи в обучении украинских солдат, а также предложит обучать украинских офицеров на своей территории. Это одна из инициатив, которая будет более полно представлена в ходе встречи в Кристиансборге. А пока министр обороны Дании Мортен Бодсков в интервью газете Jyllands-Posten рассказал, что датские инструкторы будут проводить базовую военную подготовку, — включая городские бои и тактические операции, — украинских солдат, имеющих ограниченный военный опыт или не имеющих его вовсе.

«Дания участвует в британских и канадских учебных миссиях в Украине с 2015 года и оказывает поддержку оружием и кибербезопасностью Украине после вторжения России в феврале», заявили в министерстве, подчеркнув, что «в 2022 году на проект поддержки военной подготовки будет выделено 100 миллионов датских крон» (примерно 13,9 млн долларов).

Ранее, 8 и 9 августа, о своем присоединении к британской программе тренировки украинских военных объявили Швеция и Финляндия. Финны заявили, что предоставят 20 человек, а Канада, присоединившаяся к программе 4 августа, заявила о 225 своих инструкторах.

«Укринформ» уточняет, что помимо Дании, Великобритании и Украины, в копенгагенской конференции принимают участие Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, ФРГ, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Чехия, а также, в формате видеосвязи, — министры обороны Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Эмблема конференции. © www.fmn.dk

Представители «европейских стран будут физически присутствовать на конференции вместе с американскими официальными лицами, в то время как ряд стран из Черноморского региона и Азии смогут принять участие в открытой сессии», — добавили в датском минобороны.

Российская сторона, которая 24 февраля развязала и вот уже почти шесть месяцев ведет полномасштабную войну против Украины, отреагировала на новость о проведении копенгагенской конференции ожидаемо негативно. «Инициатива Дании по созыву в августе в Копенгагене донорской конференции о поставках оружия на Украину отдаляет наступление мира. Это — „инвестиция“ в продолжение боевых действий и кровопролития. Дополнительные вооружения и другая военная помощь не изменят ход событий на полях, но обернутся новой трагедией для украинцев», — заверил 8 августа посол РФ в Дании Владимир Барбин, пригрозив также, что «поставки вооружений, обучение украинских военнослужащих, предоставление разведывательной информации, направление инструкторов и наемников чревато дальнейшей эскалацией конфликта в Украине».

В самой Украине, потерявшей уже десятки тысяч людей в этой развязанной Путиным войне, считают иначе. Без военной и финансовой помощи Запада остановить агрессию РФ и выстоять — будет почти невозможно, не раз подчеркивало и украинское руководство, и военные эксперты, и экономисты. И призывали не снижать уровень этой поддержки по крайней мере «до победы».

Победой президент Зеленский называл освобождение территории Украины от захватчиков — по меньшей мере, возвращение земель, оккупированных российскими захватчиками с 24 февраля.

P.S. Конференция проходит 11 августа, но министры трех стран-«хозяев» провели первый пресс-брифинг накануне. В ходе брифинга министр обороны Украины предположил, что причиной взрывов на российской военной авиабазе в Крыму 9 августа могло стать «курение» в неположенном месте. «Это опасное место, там нельзя курить», — заявил Резников, отказавшись отвечать, причастна ли к «инциденту» украинская армия.

Резников также отдельно встретился с министром обороны Дании и наградил его медалью «За содействие Вооруженным Силам Украины».

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