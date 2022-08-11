Сто шестьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

11 августа — 169-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:03 В МИД РФ назвали «фейком» сообщения о планах отправить в Донбасс добровольцев из КНДР.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс добровольцев из Северной Кореи, не соответствуют действительности.

«Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач специальной военной операции»,

– отметил он на брифинге.

10:45 Госдепартамент: США не ограничивают выдачу виз россиянам.

Никаких ограничений на выдачу россиянам американских виз не существует, заявила представитель Госдепартамента США Джули Стаффт. Она курирует вопросы выдачи виз.

По её словам, несмотря на то, что консульства в России не принимают заявки на визы «из-за ограничений, введенных российскими властями», россияне могут обратиться в диппредставительство в любой другой стране. «И они делают это регулярно, мы это приветствуем», – отметила Джули Стаффт.

Накануне Евросоюз вынес на официальное обсуждение возможность полной остановки выдачи виз гражданам России. Ожидается, что его обсудят на встрече глав МИД европейских государств в конце августа.

10:32 На спутниковых снимках военного аэродрома Саки в Крыму видны сгоревшие самолеты.

Компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки военного аэродрома Саки в Крыму, где во вторник, 9 августа, произошла серия мощных взрывов.

Военный аэродром Саки в Крыму через сутки после серии взрывов. 10 августа 2022 AP - Planet Labs PBC

Военный аэродром Саки в Крыму через сутки после серии взрывов. 10 августа 2022. AP - Planet Labs PBC

Проанализировав и сравнив снимки, сделанные до и после взрывов, специалисты пришли к выводу, что на аэродроме было уничтожено несколько военных самолетов. После инцидента Минобороны РФ утверждало, что самолеты и другая техника не пострадали.

Журналисты CNN подсчитали, что в результате взрывов было уничтожено семь самолетов. В газете The New York Times считают, что их было восемь. Предполагается, что на аэродроме сгорели, в частности, истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Кроме сгоревших самолетов на снимках видны три большие воронки и следы выжженной земли, как будто бы после пожара. Кроме того, похоже на то, что на аэродроме были разрушены склады. При этом взлетно-посадочные полосы, вертолеты и склад с боеприпасами не пострадали в результате взрывов.

09:51 Российское гражданство получили 2,5 тысячи жителей Бердянска.

Российские паспорта получили уже около 2,5 тысяч жителей Бердянска в Запорожской области. Еще 5 тысяч их ожидают, заявил глава пророссийской администрации города Василий Бараненко.

Он добавил, что в среднем время вступления в гражданство РФ составляет около месяца. Заявления на получение российского паспорта в Бердянске начали принимать 12 июня.

Всего в городе сейчас живут около 90 тысяч человек.

09:21 Российские войска нанесли удары по Никополю и Харькову.

В ночь на четверг, 11 августа, российская армия выпустила по Никополю в Днепропетровской области около 120 снарядов из РСЗО «Град», заявил глава региона Валентин Резниченко. По его словам, по меньшей мере три человека погибли, девять получили ранения. Среди раненых есть 13-летняя девочка.

Кроме того, более 40 многоэтажных жилых домов повреждены. Пять квартир уничтожены полностью, сообщил Валентин Резниченко у себя в Telegram. Он также уточнил, что повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи, автомобили и линия электропередачи. Без света остались 6 тысяч местных жителей.

Между тем в Киевском районе Харькова во двор жилого дома прилетел снаряд. Об этом сообщил глава региона Игорь Терехов. По его данным, никто не пострадал.

09:00 Утренняя сводка британской разведки.

Крайне маловероятно, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на транспортные средства для собственных Вооруженных сил и усиливающегося эффекта западных санкций.

Беларусь недавно опубликовала подробную информацию о новом самостоятельно модернизированном основном боевом танке (ОБТ) Т-72Б. Вероятно, Беларусь разработала это решение как альтернативу программе по модификации ОБТ, которую ранее по контракту выполняла российская государственная компания «Уралвагонзавод».

Россия уже давно считает оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов. Однако её военно-промышленный потенциал в настоящее время испытывает значительную нагрузку, а доверие ко многим её системам вооружения было подорвано неудачами российских войск в войне в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NhsgyrWLNM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kSKIv6NRUQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 11, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться