Париж призвал Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС

Франция очень озабочена угрозой ядерной безопасности, которую представляет присутствие российских войск на территории Запорожской АЭС. Париж призывает немедленно вывести с объекта военных. Об этом говорится в коммюнике французского МИДа, опубликованном вечером, 11 августа, после заседания Совета Безопасности ООН и заявления генерального директора МАГАТЭ о рисках ядерной безопасности в связи с боевыми действиями.

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В четверг вечером, на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось по инициативе Москвы, чтобы обсудить ситуацию на захваченной российской армией Запорожской АЭС, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси призвал Россию и Украину обеспечить допуск экспертов организации на станцию, чтобы провести важные технические мероприятия. Он также в очередной раз призвал прекратить все боевые действия на этом объекте, который подвергся обстрелу 5 и 6 августа.

При этом Гросси отметил, что на основе полученной от обеих сторон информации, эксперты МАГАТЭ пришли к выводу об «отсутствии непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрела или других недавних военных действий. Однако ситуация может измениться в любой момент». По словам директора МАГАТЭ, информация, поступающая от Киева и Москвы, противоречива, и для получения независимой экспертной оценки рисков, необходимо личное посещение станции.

Эксперты МАГАТЭ должны провести оценку физических повреждений на объекте, определить рабочее состояние основных и резервных систем ядерной и физической безопасности, исследовать состояние реакторов и наличное количество ядерного материала, чтобы убедиться в его непереключении с мирного применения, а также проверить условия работы персонала пункта управления. Гросси сам планирует возглавить такую миссию.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС, вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ «немедленный, безопасный и беспрепятственный» доступ к станции. «Потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо», — заявил глава ООН.

Россия в ответ заявила, что считает оправданным, чтобы представители МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от «самых чудовищных провокаций» со стороны «Киева и националистических группировок».

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица, в свою очередь, обвинил в провокациях Москву. «Обстрел, который произошел 6 августа, пролил свет на то, как организуются такие провокации. В частности, российские оккупанты — приблизительно 500 военнослужащих и сотрудники „Росатома“ — укрылись заранее, до того, как начался обстрел. При этом местный сотрудник получил ранения. Также военное имущество России, развернутое на объекте, было спрятано», — рассказал Кислица. При этом он также поддержал допуск экспертов МАГАТЭ на станцию.

Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней — Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский «Энергоатом» рассказал об очередном обстреле станции. По данным украинской стороны, атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. «Энергоатом» обвиняет в обстреле российских военных. В российском Минобороны утверждают, что обстрелы ведет украинская сторона.

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