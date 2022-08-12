Россия в ООН отвергла призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. Война. День 170-й.

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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященное ситуации на Запорожской АЭС, 11 августа 2022 г.

12 августа — 170-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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09:14 Британская разведка: взрывы на авиабазе в Крыму значительно ослабили возможности Черноморского флота РФ

В новой сводке британская военная разведка анализирует возможные причины и последствия взрывов на российской авиабазе Саки в Крыму.

Причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака почти наверняка свидетельствуют о детонации до четырех открытых складов боеприпасов, отмечает минобороны Великобритании.

В сводке отмечается, что почти наверняка были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти бомбардировщиков Су-24 и трех многоцелевых самолетов Су-30. Центральная зона рассредоточения авиабазы Саки серьезно повреждена, но аэродром, вероятно, остается функционирующим, отмечается в сводке.

Потеря восьми боевых самолетов — незначительна с учетом общего числа единиц военной авиации, которые РФ может задействовать в войне. Однако Саки в основном использовались как база для авиации Черноморского флота ВМФ России. Ее возможности сейчас значительно подорваны, указывает британская разведка.

Британское оборонное ведомство также отмечает, что Крым в РФ рассматривали как «безопасный тыл». Инцидент в Саки, вероятно, заставит российских военных по-новому взглянуть на риски.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RDQ0ItNA6c — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2022

08:59 Из сводки украинского штаба:

В Донбассе российские войска продолжают попытки наступления в разных направлениях. Единственный участок, где силы РФ «частично имели успех» — от Горловки к Зайцево (в 20 км на юг от Бахумта). Все остальные наступательные действия российской армии в Донбассе были безуспешными, передает генштаб ВСУ.

Отмечается, что после перегруппировки российские силы возобновили наступление на Кодему примерно в 18 км к югу от Бахмута. Там бои продолжаются. Бои продолжаются также у поселка Пески к северо-западу от Донецка.

Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечает многочисленные обстрелы из ствольной артиллерии, танков и РСЗО, а также авиаудары со стороны армии РФ.

08:37 Ночные обстрелы Курахово, Харькова, Марганца и других украинских городов

Краматорск этой ночью пережил 11 ракетных обстрелов, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его информации, российские войска били по частному сектору. По предварительной информации, повреждены три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств жертв и раненых нет, пишет он.

Также этой ночью российская армия обстреляла ракетами Курахово к западу от Донецка. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и центр культуры, где ночевали вынужденные переселенцы. Среди них пострадавших, к счастью, нет, сообщает глава ОВА.

По его словам, из-за обстрелов в городе начались пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном обстреле города в середине ночи. По предварительным данным, раздались пять взрывов, ракеты поразили три района Харькова: Слободский, Киевский и Новобаварский, пишет Терехов. Более полную информацию он пообещал предоставить утром.

Сообщается об обстрелах Днепропетровской области. По Никопольскому району российская армия ударила из «Градов» и ствольной артиллерии, пишет глава ОВА Валентин Резниченко. По Марганцу к востоку от Никополя ударили до 40 реактивных снарядов, пострадали три человека, среди госпитализированных 12-летний ребенок. Из-за обстрела повреждены четыре многоэтажки и несколько частных домов, задело местный завод, типографию, магазин и кафе, пишет Резниченко.

По его словам, Никополь подвергся обстрелу из ствольной артиллерии, повреждены четыре частных дома и машины. По предварительным данным, люди не пострадали.

Обстреливала российская армия также Криворожский район. Из «Ураганов» была обстреляна Зеленодольская громада. Есть разрушения жилых зданий, люди не пострадали, сообщает глава военной администрации.

07:58 Посол РФ в ООН отверг предложение демилитаризовать Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, находящейся под российской оккупацией с начала марта. Он сослался на риски терактов и провокаций.

«Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить», — заявил Небензя (цитата по «Интерфакс»).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в непосредственной близости от АЭС, вывести оттуда военных и военную технику. «Объект не должен использоваться в рамках какой-то военной операции. Вместо этого нужно срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности территории», — говорится в заявлении Гутерриша.

Призыв к созданию демилитаризованной зоны в районе ЗАЭС поддерживают в США, призывающие РФ вывести свои войска с украинского атомного объета. Власти Украины настаивают на необходимости полного вывода российских войск с Запорожской АЭС и восстановлении украинского контроля над станцией.

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