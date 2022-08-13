Киев продлил военное положение, Чехия поддержала запрет на визы россиянам. Сто семьдесят первый день войны в Украине

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13 августа — 171-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие закона о военном положении еще на три месяца — до 21 ноября. Чехия, председательствующая в Евросоюзе, поддержала предложение о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз. RFI день за днем в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

17:11 Украинские СМИ: из Энергодара массово уезжают люди

Местные жители массово покидают Энергодар и другие населенные пункты, расположенные рядом с Запорожской АЭС, сообщает украинское информагентство УНИАН.

Ролик, в котором видна длинная колонна из примерно 300 машин, у себя в Twitter опубликовала также специалист по информационной безопасности Мария Авдеева.

A huge convoy of cars is trying to leave occupied Enerhodar. People are leaving their homes next to Zaporizhzhya NPP, controlled by Russian terrorists, blackmailing the world with a nuclear catastrophe. Today Russians again shelled nuclear station. pic.twitter.com/x3UspAl5Uu — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 13, 2022

Всю последнюю неделю вокруг Запорожской АЭС идут бои. Москва и Киев обвиняют в обстреле электростанции друг друга.

16:46 Дания готова обсуждать визовые ограничения для граждан России на уровне Евросоюза

Правительство Дании считает, что въезд россиян в Евросоюз может быть ограничен, но это должно быть совместным решением всех стран блока. Об этом заявили министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад и глава МИД Еппе Куфуд.

В частности, Коре Дюбвад отметил, что был удивлен, когда узнал, что в первом полугодии 2022 года россиянам было выдано почти в три раза больше туристических виз для въезда в королевство (141 штука), чем за весь 2021, когда визы получили 49 граждан России.

«141 человек – это всё же не великое нашествие, – признал датский министр по делам иммиграции и интеграции. – Речь идет больше о принципе, нежели о том, что они займут все места в летних домиках вдоль западного побережья».

Поэтому предложение Эстонии запретить въезд в Евросоюз российским туристам – разумно, добавил Коре Дюбвад.

В свою очередь Еппе Куфуд отметил, что Дания готова обсуждать все предложения, если они касаются увеличения санкционного давления на Москву.

16:14 Самая крупная из сохранившихся усадеб в Литве запретит вход российским туристам

Владельцы Пакруойского поместья в Литве приняли решение не принимать туристов из России после 12 августа. Об этом пишет Delfi со ссылкой на сообщение руководства усадьбу, которую в стране неоднократно признавали туристическим объектом года.

«Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов»,

– заявил представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс. «Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день», – добавил он.

Исключение сделают только для тех граждан России, которые смогут доказать, что они пострадали от режима и получили вид на жительство в одной из стран ЕС.

В усадьбе считают, что ограничения против российских туристов должны вводиться не только на уровне всей страны – как, например, отказ от выдачи шенгенских виз, – но и на уровне местных объектов: ресторанов, отелей, музеев и других частных организаций.

Пакруойское поместье — самая большая из сохранившихся в странах Балтии усадеб и один из самых популярных туристических объектов в Латвии, где регулярно проходят фестивали света и цветов. Оно также внесено в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого большого охраняемого государством памятника поместной архитектуры.

Фестиваль света в Пакруойском поместье, Латвия. 23 ноября 2019. AP - Mindaugas Kulbis

15:59 Каховская ГЭС работает в аварийном режиме. Одна из турбина отключена после ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на руководство станции. Каховская ГЭС расположена в городе Новая Каховка в Херсонской области, на территории оккупированной российскими войсками. В сообщении ТАСС утверждается, что «обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС».

Ранее в ВСУ сообщили об ударе по мосту Каховской ГЭС и выведении его из строя. Этот мост — одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области. По данным американского Института изучения войны (ISW), это был последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции, по которому российская армия переправляла свою технику на правый берег Днепра.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины 12 августа подтвердило удары по мосту в районе Каховской ГЭС. В военном ведомстве утверждают, что «огонь наносился точечно, чтобы не разрушить плотину, а лишь переправу, которой сейчас пользуются оккупанты». В результате удара, по данным ВСУ, был разрушен склад боеприпасов в поселке Веселое Бериславского района Херсонской области.

15:22 Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону и закрыть Балтийское море для российских военных кораблей

Со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс Балтика может превратиться во внутреннее море НАТО, что позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом, как сообщает «Радио Свобода», заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.

Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО после начала российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран — участниц организации. Пока что соглашение о присоединении новых членов ратифицировали 23 государства-участника военного блока.

14:39 Словакия подтвердила передачу Украине своих истребителей МиГ-29

Об этом в эфире чешского телевидения рассказал премьер-министр страны Словакии Эдуард Гегер во время беседы со своим чешским коллегой Петером Фиалой. Количество самолетов, которые будут переданы ВСУ, не называется. В конце июля СМИ уже сообщали, что Словакия рассматривает возможность передать Украине 11 самолетов МиГ-29 в конце августа.

Речь идет о самолетах МиГ-29AS, которые стоят на вооружении этой страны и должны быть заменены F-16, которые Братислава рассчитывает получить от США в 2023 году. Учитывая, что Словакия уже передала Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-300, с момента передачи самолетов до получения американских истребителей небо страны будут защищать вооруженные силы Чехии.

14:04 Россия и Украина сообщили о новых обстрелах Запорожской АЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что обстрелы ЗАЭС являются провокацией российских войск. По данным украинской разведки, стрельба ведется из села Водяное. Они уже повредили первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушили пожарную часть, отвечающую за безопасность станции. Кроме того, в результате обстрелов загорелся лес и трава на прилегающих территориях, но тушение пожаров затруднено из-за обстрела пожарной части.

С российской стороны заявляют, что ЗАЭС обстреливают ВСУ. «Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя оккупационных властей Запорожской области Владимира Рогова.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города не выходить на улицы: «Внимание! Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара! Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов».

13:30 Минобороны России заявило о захвате поселка Пески в Донецкой области. В ВСУ эту информацию пока не подтвердили

В последние недели за поселок шли ожесточенные сражения. В утренней сводке Генштаба ВСУ утверждалось, что бои в Песках продолжаются.

13:03 С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 464 эпизода военных преступлений россиян против культурного наследия

Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины. Преступления зафиксированы в 15 регионах, больше повреждений в Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Разрушения и повреждения получили 139 объектов культурного наследия. В частности, 23 памятника национального значения, 109 памятников местного значения, 108 объектов ценной исторической застройки и семь вновь открывшихся объектов культурного наследия.

Также были уничтожены или пострадали 361 художественный объект и заведение культуры: 162 религиозных сооружения, 70 домов и других художественных объектов, 51 мемориальный памятник, 44 библиотеки, 34 музея и заповедника.

Волонтеры закладывают мешками с песком памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. 31 марта 2022 г. AFP - GENYA SAVILOV

12:28 Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе российского вторжения на территорию Украины

RFI не имеет возможности проверять достоверность сообщений воюющих сторон.

12:11 Латвия и Литва поддерживают решение властей Эстонии о запрете выдачи виз россиянам и считают необходимым распространить его на весь Евросоюз

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает новостной портал Delfi.

Ранее стало известно, что председательствующая в ЕС Чехия предложит в конце августа министрам иностранных дел Евросоюза полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.

После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступили Латвия и Эстония. Последняя также запретила с 18 августа въезжать на свою территорию россиянам, уже имеющим эстонские визы.

11:35 Сепаратисты «ДНР» сообщили о четверых пострадавших при обстреле рынка в Горловке

Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела оптового рынка в Горловке на подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области. Об этом в субботу сообщил глава администрации города Иван Приходько. По его словам, обстрел велся с позиций украинский военных. В ВСУ обстрел Горловки никак не комментировали.

Накануне сообщалось, что в Горловке в результате обстрела произошел пожар на химическом заводе «Стирол», который до войны производил аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли, органические смолы.

11:10 Ночному обстрелу подверглась Днепропетровская область

Под обстрелами оказались Никопольский и Криворожский районы. В Никополе после ударов из РСЗО «Град» были повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Также были выведены из строя газопровод и линия электропередач. Люди не пострадали. Обстрел Криворожского района не привел к разрушениям и пострадавшим.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Последствия обстрелов Резниченко опубликовал в своем телеграме.

10:46 Из порта Черноморск под Одессой вышли еще два сухогруза с продовольствием

Об этом сообщило в субботу министерство обороны Турции. По данным турецкого оборонного ведомства, из Черноморска вышло судно Fulmar S под флагом Барбадоса, на борту которого находится 12 тысяч тонн кукурузы, а также сухогруз Thoe под флагом Маршалловых островов с тремя тысячами тонн подсолнечника.

Минобороны Турции добавляет, что в субботу из Турции в направлении Украины отправится еще одно судно за украинским зерном. С начала возобновления торгового сообщения украинские порты покинули в общей сложности 16 судов.

10:20 Мэр Харькова рассказал о последствиях ночного обстрела города

В результате российского обстрела Харькова в ночь на 13 августа ракеты попали в центр, Немышлянский и Слободской районы. Никто из жителей не погиб и не получил ранений. Частично разрушены здание колледжа и коммуникации критической инфраструктуры, а также несколько жилых домов и троллейбусов.

09:58 Британская разведка: Россия потеряла пути снабжения через Днепр под Херсоном

Два основных автодорожных моста, обеспечивавших доступ к оккупированным Россией территориям на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время не могут быть использованы для военного снабжения. Об этом говорится в ежедневной сводке британского министерства обороны.

10 августа 2022 года точечные удары украинской армии сделали переход через Днепр в Новой Каховке непригодным для тяжелой военной техники. На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном.

Снабжение нескольких тысяч российских военнослужащих на западном берегу по большей части зависит всего от двух пунктов переправы на понтонных паромах. Из-за нарушения цепочек поставок боеспособность российской армии на западном берегу будет зависеть от объемов сделанных ранее запасов снабжения.

09:32 Чехия, которая сейчас является председателем в Совете Евросоюза, поддержала призыв запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна будет добиваться консенсуса по этой мере на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.

Некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с таким предложением.

Сама Чехия в ответ на российское вторжение в Украину запретила выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси. В августе визы россиянам перестали выдавать Эстония и Латвия.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Чехию и страны Балтии за поддержку его инициативы о запрете на выдачу виз россиянам.

«Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которые преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых дел», — говорится в заявлении Зеленского.

09:05 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На Харьковском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

Обстрелы и бои также велись на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

«Не игнорируйте сигналы воздушных тревог и доверяйте только проверенным источникам информации», — предупреждает украинский Генштаб.

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