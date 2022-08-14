Сто семьдесят второй войны России против Украины. Онлайн

14 августа — 172-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

14:25 Главное управление разведки Минобороны Украины выявила командиров российской армии, причастных к ракетным обстрелам городов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Разведка опубликовала личные данные офицеров, которые командовали авиационными полками Калужской и Саратовской областей.

«Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей», — отмечают в ГУР Украины.

Разведка опубликовала имена трех полковников, капитана и старшего лейтенанта.

14:00 По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, запрет ЕС на выдачу виз гражданам РФ может стать причиной «бунта» в России. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

«Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к 🇷🇺 бунту», — отметил он.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что одна из причин, по которым ЕС необходимо прекратить выдачу виз россиянам – становление «демократической России» внутри страны. По его мнению, чем больше оппозиционеров останутся в РФ, тем скорее произойдут политические перемены.

Оппозиция в России подвергается серьезным репрессиям. Лидеры протеста, которые решили не уезжать в другие страны, находятся в СИЗО или в колониях. По закону о «фейках» о «военной операции» в Украине за публикацию «ложной» — то есть не совпадающей с официальной позицией властей — информации о действиях армии РФ можно получить до 15 лет лишения свободы.

13:40 РИА «Новости» сообщает, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит форум «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области.

Детали визита и его дата не сообщаются.

«Армия-2022», как говорится на официальном сайте парка «Патриот», должен показать «всю мощь Российской Армии и Флота». В «международном форуме» должны принять участие делегации 129 стран – о каких именно государствах идет речь, неизвестно.

13:20 Украинское агентство УНИАН публикует видео, на котором могут быть запечатлены удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Журналисты пишут, что удары были нанесены ночью, однако когда именно это произошло, неясно. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net заявила, что информация об ударах проверяется.

В последние недели Украина наносит удары по мостам и переправам через Днепр, которые Россия использует для снабжения своих войск на правом берегу. В том числе сообщалось об атаках по Каховской ГЭС. Накануне глава Николаевской областной военное администрации Виталий Ким заявил, что весь руководящий состав российской армии переправили на левый берег.

12:40 По данным британской разведки, Россия провела перегруппировку войск на юге Украины для усиления своих позиций. Об этом говорится в очередной сводке спецслужбы. Ранее в Киеве объявили о контрнаступлении в Херсонской области.

На фоне перегруппировки войск в Донбассе пророссийские силы продолжают попытки наступления к северу от Донецка, отмечают в разведке. Наиболее серьезные бои развернулись в поселке Пески. РФ, вероятно, пытается обезопасить шоссе М04, которе является основным подходом к Донецку с запада.

12:30 Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку

12:10 Правительство Финляндии 16 августа рассмотрит вопрос ограничений на въезд для граждан России. Об этом сообщает Yle.

Как пишет финские издание, премьер-министр страны Санна Марин выразила надежду, что туристические поездки для граждан РФ будут ограничены, пока ЕС не придет к общему решению.

«Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», – сказала политик. Сейчас въезд по туристическим визам для граждан РФ в Финляндию открыт, но получить ее из-за большого числа заявок стало сложнее.

11:40 Бывший командир сепаратистов на Донбассе Игорь Гиркин (псевдоним – Стрелков) опроверг свое задержание в Крыму, о котором накануне сообщали российские СМИ и telegram-каналы. Согласно опубликованным сведениям, он ехал в сторону фронта с поддельными документами на фамилию «Рунов».

«На фронте я рано или поздно буду непременно ( эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас», — написал Гиркин.

Задержание одного из ключевых участников событий на Донбассе в 2014 году подтвердил его соратник Александр Жучковский, передает DW. По его словам, экс-лидер сепаратистов ехал для участия в военных действиях, но не ставил «политических целей».

В эфире «Фейгин Live» советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объявил, что Гиркина уже отпустили и пропустили «воевать в Херсонскую область».

11:05 Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть решение по визам и видам на жительство, выданным страной гражданам России. Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на заявление главы государства на слете политически репрессированных 13 августа.

«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — объявил Левитс. По его мнению, к решению Латвии должны присоединиться и другие страны ЕС.

«В дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России», — заявил президент.

Дискуссия о прекращении выдачи туристических шенгенских виз гражданам России идет в последние недели. Пока это решение поддержали приграничные с РФ страны – Эстония, Латвия и Литва – а также Чехия. В Финляндии идею поддержали ведущие партии в парламенте, но на официальном уровне это решение не принято.

С 18 августа Эстония перестанет пускать граждан России с шенгенской визой, выданной этой страной. Исключение сделают для близких родственников граждан и обладателей долгосрочного ВНЖ, а также сотрудников транспортных компаний и дипломатов с их семьями.

10:30 Николаев за последние сутки дважды подвергся обстрелам – около восьми вечера накануне и сегодня в два часа ночи. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич, публикуя фотографии последствий ударов.

По словам Сенкевича, речь идет об ударах РСЗО «Смерч». Украинские СМИ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву сообщают, что в результате погиб по меньшей мере один человек. Целью ракет могли быть объекты на территории порта.

10:00 Генеральный штаб ВСУ опубликовал ежедневную утреннюю сводку:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории РФ.

На Харьковском направлении Россия продолжает огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживая высокую интенсивность ведения воздушной разведки.

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения по танкам, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов, прибегли к бегству

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Песков, успеха не имели, враг отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи поддержки наземной группировки войск и блокирования северо-западной части Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться