«Важные истории» узнали имена солдат, причастных к убийствам мирных жителей в Киевской области

Разрушенное здание в Бородянке недалеко от Киева. Отсюда до Андреевки около 15 километров

Изданию «Важные истории» удалось установить имена российских военных, причастных к убийству мирных жителей в селе Андреевка в Киевской области. В подробном расследовании, опубликованном 15 августа, журналисты описали, как именно солдаты вели себя во время оккупации в начале войны, а один из них — Даниил Фролкин — признался, что расстрелял сельчанина.

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Село Андреевка недалеко от Киева попало под российскую оккупацию в самом начале войны. После ухода войск РФ там нашли 13 убитых с огнестрельными ранениями, еще более 40 человек пропали без вести. Местные жители рассказывали о внесудебных казнях.

Расследование стало возможным благодаря фотографиям с телефона местного жителя. В начале войны его забрали российские военные, но, уходя из Киевской области, оставили в одном из домов.

На снимках запечатлены лица солдат, четырех из которых смогли опознать. Речь идет о военнослужащих 64-й мотострелковой бригады Данииле Фролкине, Дмитрии Данилове, Руслане Глотове и Иване Шепеленко. Фролкин позировал в том числе с медалями, найденными в доме, которые после оккупации пропали — в краже солдат не признался.

Двое из солдат — Даниил Фролкин и Дмитрий Данилов — согласились пообщаться с «Важными историями». Они рассказали о случаях мародерства: по словам военнослужащих, технику и другие товары вывозили фурами. У местных жителей также конфисковывали скутеры, велосипеды, продукты питания и алкоголь.

Фролкин признался, что сопровождал других солдат во время обысков у жителей села. Российские военные искали людей, которые передавали ВСУ координаты колонн с техникой РФ. Во время одного из допросов он расстрелял украинца, который якобы приехал из Киева, чтобы отправить данные о позициях российской армии.

«Я ему говорю: „Иди вперед“. Он идет вперед. Я ему говорю: „На колени“. И просто пулю в лоб», — сказал Фролкин. Признаться в преступлении он решил, чтобы спасти «пацанов», которых готовятся отправить на передовую в Херсон.

«Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию, — сказал он „Важным историям“. — Даже не за то, что я всю вот эту ***** на Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было».

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