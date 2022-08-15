Сто семьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн

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15 августа — 173-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:36 Пять человек ранены в результате удара по Харькову.

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате утреннего обстрела Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В частности, под обстрел попали Слободской и Салтовский районы города. По словам главы Харькова, российская армия наносила удары по гражданской инфраструктуре: жилым дворам, детским площадкам, гаражам и автомобилям, а один снаряд упал возле остановки общественного транспорта.

«Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять — это война, геноцид и уничтожение украинского народа»,

— написал Игорь Терехов у себя в Telegram.

12:23 Владимир Зеленский уволил региональных глав СБУ в трех областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности глав СБУ по Киеву и Киевской области, а также по Львовской и Тернопольской областям. Указы об этом опубликованы на сайте украинского главы государства.

Артем Бондаренко, который ранее возглавлял Службу безопасности Украины во Львовской области, перешел на работу в столичный регион и стал главой СБУ по Киеву и Киевской области.

Перестановки в силовой структуре начались еще в июле: тогда Владимир Зеленский отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Он объяснил это большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, которые были возбуждены в отношении сотрудников правоохранительных органов.

После этого президент Украины также уволил заместителья главы СБУ Владимира Горбенко и региональных руководителей ведомства в Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

12:09 Украина подтвердила удар по базе «ЧВК Вагнера» в Попасной.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ нанесли удар по базе «ЧВК Вагнера» в Попасной. По его словам, число погибших уточняется.

Подробнее об ударе — в материале RFI.

11:31 Российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область.

В ночь на понедельник, 15 августа, российские войска снова обстреляли Днепропетровскую область, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, снаряды были направлены в Никопольский и Синельниковский районы.

Валентин Резниченко сообщил, что по Никополю из «Градов» было выпущено 20 реактивных снарядов. В результате удара разрушены склады, цеха и административное помещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет, отметил глава региона.

Между тем по Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300, заявил Валентин Резниченко. Разрушен объект социальной инфраструктуры, добавил он.

11:07 Запорожье, Украина

Местные жители приносят в место сбора гуманитарную помощь, которую волонтеры через линию фронта отвезут в оккупированные Россией регионы на востоке. Запорожье, Украина. 14 августа 2022. AP - Andriy Andriyenko

Местные жители приносят в место сбора гуманитарную помощь, которую волонтеры через линию фронта отвезут в оккупированные Россией регионы на востоке. Запорожье, Украина. 14 августа 2022. AP - Andriy Andriyenko

10:48 Astra: российский пограничник подорвался на мине в Курской области.

Военный из пограничной службы Андрей Волобуев подорвался на мине в Курской области, сообщает издание Astra со ссылкой на источники в медицинских кругах региона.

Инцидент произошел накануне, 14 августа, около полудня. 28-летний пограничник был госпитализирован, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

10:11 Пророссийские власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг АЭС.

Представитель подконтрольных Москве властей Запорожской области, член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо объявить режим тишины.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы»,

– цитирует его агентство «РИА Новости».

Запорожская АЭС – самая крупная атомная электростанция в Европе. С начала марта она находится под контролем российских войск. В последние дни электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Так уже были повреждены линия электропередачи, административные постройки и промышленная площадка станции.

09:32 Украинские власти: командование РФ покинуло Херсон.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил в эфире украинского телемарафона, что большая часть военного командования РФ покинуло город. Херсон оккупирован российской армией с начала войны.

Юрий Соболевский также добавил, что причиной этого стало то, что ВСУ разрушили все мосты через Днепр. По его словам, Антоновский мост невозможно перейти даже пешком, а у российских войск не осталось безопасного пути для логистических поставок на западный берег реки.

09:10 Утренняя сводка британской разведки.

11 августа российские СМИ сообщили, что глава так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что дата референдума о присоединении к России будет объявлена после её «полного освобождения».

Ранее, в июне 2022, журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что ДНР планирует проведение такого референдума и обеспечение не менее 70% голосов за присоединение к России. Вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии в планировании референдума, хотя до сих пор неясно, было ли принято окончательное решение о его проведении.

Кремль, скорее всего, расценит неспособность российских военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6TpEvHdDB9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hKzX3KFOoC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2022

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