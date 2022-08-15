Удар по базе «ЧВК Вагнера» в Попасной: что известно?

Ряд российских телеграм-каналов, пишущих о войне России с Украиной, а также глава Луганской ОВА сообщили об ударе ВСУ по базе «ЧВК Вагнера» в Попасной — городе, оккупированном российскими силами. По некоторым данным, на той базе мог находиться Евгений Пригожин.

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Российский «военкор» Юрий Котенок 14 августа сообщил об ударе «по одному из расположений» российских наемников из группы «Вагнера» в Попасной. Он пишет, что, вероятно, удар был нанесен из РСЗО HIMARS, поставленной вооруженным силам Украины из США.

Телеграм-канал Reverse side of the medal, который связывают с «вагнеровцами», опубликовал фотографии последствий удара с подписью «Вытаскиваем пацанов на Попасной».

Глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай утром 15 августа подтвердил удар по «вагнеровцам». «ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнер. Число погибших уточняется», — пишет Гайдай.

«Радио Свобода» сообщает, что фотографии с места удара позволили установить местоположение штаба «ЧВК Вагера» — улица Мироновская, 12 в Попасной. Тот же адрес заметили на фотографиях, опубликованных 8 августа в телеграм-канале российского корреспондента Сергея Среды.

Среда выложил фотографии с подписью «Приехал на Попасную, заехал в штаб „ЧВК Вагнер“. Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй». Позже пост был удален, но в сети остались его многочисленные копии.

Был ли в штабе Пригожин?

12 августа телеграм-канал Reverse side of the medal написал, что в Донбасс, судя по всему, прибыл Евгений Пригожин, которого связывают с «ЧВК Вагнер». На одной из фотографий Сергея Среды с базы «ЧВК Вагнера» из Попасной фигурирует человек, похожий на Евгения Пригожина. 12 августа пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, сообщала, что тот находится в командировке.

Российский телеграм-канал под названием «Военкоры русской весны» написал, что ВСУ ударили по штабу вагнеровцев в Попасной, где «перед этим» находился Евгений Пригожин. По данным канала, «сообщают о нескольких раненых и вроде бы одном погибшем».

Российский военный пропагандист Юрий Котенок заявил, что «не подтверждает» информацию о гибели Пригожина после разгрома штаба.

Тем временем телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (позиционирует себя как канал, раскрывающий «тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков») со ссылкой на источник из Попасной, не относящийся к ЧВК, пишет, что Пригожина «срочно будут эвакуировать в Москву, в Бурденко». Других подтверждений информации о возможной госпитализации Пригожина нет.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев выразил сомнения относительно того, что реально произошло в Попасной. Он обращает внимание на странность публикации «военкора» Среды от 8 августа, учитывая, что все «военкоры» знают о рисках «прилетов», и не исключает, что удар по базе ЧВК мог быть специально спровоцирован.

«А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина? Как одно из возможных объяснений „но зачем?“ — выманить HIMARS», — полагает Левиев.

Когда появились эти фото, мы обсуждали их на летучке, и я сказал что уж слишком постановочно и показушно они выглядят. И позируют так слишком откровенно. Словно специально пытаются спровоцировать удар по этому адресу. https://t.co/TjRoseNGCH — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Бизнесмен, которого называют «поваром Путина» и связывают с «ЧВК Вагнера», Евгений Пригожин демонстрировал высокую вовлеченность в российско-украинскую войну. Сообщалось, что он лично ездил по российским колониям в целях вербовки заключенных для участия в боевых действиях. Украинская разведка считает, что за массовым убийством украинских военнопленных в Еленовке стоит «ЧВК Вагнера» и что убийство было совершено по личному указу Евгения Пригожина.

Несколько дней назад в Москве арестовали трех сотрудников медиагруппы Евгения Пригожина по обвинению в мошенничестве. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что они администрировали оппозиционный телеграм-канал «Сканер», который раскрывал личные данные российских чиновников и силовиков.

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