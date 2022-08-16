«Саботаж» или «элитное украинское подразделение»: что известно о взрывах в Крыму

Дым от взрывов недалеко от поселка Майское

В Крыму утром во вторник, 16 августа, произошло сразу несколько ЧП: на складе боеприпасов рядом с поселком Майское Джанкойского района на севере полуострова прогремела серия взрывов, а в самом Джанкое загорелась трансформаторная подстанция. Позже днем СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах на военном аэродроме недалеко от Симферополя. Что стало причиной всех инцидентов в оккупированном Россией с 2014 года Крыму, неизвестно: однако Минобороны РФ назвало «диверсией» взрывы на складе, а NYT объявила, что за ними может стоять «элитное военное украинское подразделение».

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Первые взрывы произошли около шести утра на складе боеприпасов неподалеку от поселка Майское. Они продолжались несколько часов. Сергей Аксенов, глава подконтрольного РФ Крыма, заявил, что повреждения получили несколько жилых домов.

На видео, которые разместили очевидцы, видны несколько крупных пожаров, слышны многочисленные взрывы — хотя Аксенов и сказал, что массово на складе боеприпасы не хранились.

Жителей в пятикилометровой зоне эвакуировали, а всего район покинули три тысячи человек. По официальным данным, пострадали два человека. Железнодорожное сообщение между Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Россией было временно приостановлено из-за повреждения полотна — поезда высаживали пассажиров под Феодосией.

РИА Новости также написало о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое. Его также зафиксировали в шесть часов утра во вторник. Журналисты со ссылкой на Минэнерго сообщили о возгорании «после сильного хлопка», однако огонь был вскоре локализован.

Днем на военной базе около Симферополя также прозвучали несколько взрывов. Как сообщает «Коммерсант», они произошли на авиабазе в поселке Гвардейское в сотнях километров от линии фронта. В небе были видны клубы черного дыма.

Журналист-расследователь Христо Грозев в twitter написал, что на военном аэродроме базировались 24 российских самолета — бомбардировщики СУ-24 М и штурмовики СУ-25 СМ.

В Министерстве обороны РФ взрывы вначале объяснили «возгоранием» на площадке временного хранения боеприпасов. Позже днем военное ведомство объявило о «диверсии», в результате которой «пострадал склад военного назначения». Повреждения получили также электростанция, ЛЭП и железнодорожные пути, признали в Москве.

В Крыму введен режим ЧС регионального характера.

В Киеве официально не подтвердили, что Украина причастна к взрывам, но намекнули, что ЧП не являются случайными. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что «демилитаризация» Крыма будет продолжена. «Наши воины — лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым — это Украина», — написал он в telegram.

В ВСУ сообщили, что в Джанкойском районе было развернуто как минимум восемь зенитно-ракетных систем С-400, три ЗРК С-300 и пять ЗРПК «Панцирь-С1». Их, по данным украинской армии, готовились отправить на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины. Однако в ВСУ причастность к атаке не подтвердили.

Американское издание New York Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, объявило, что за взрывами в Крыму стоит «элитное военное подразделение, действующее в тылу врага».

Дым от взрывов на военном аэропорту недалеко от Новофедоровки в Крыму 9 августа AP

Серия взрывов 16 августа — уже второй крупный инцидент на территории Крыма, который произошел на последние недели. 9 августа днем на военном аэродроме Саки произошла серия взрывов. Москва объявила, что причиной серьезных пожаров стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов», однако «огневого воздействия» по площадке не было.

Источник ТАСС в Министерстве обороны также сказал, что «намеренного воздействия на боеприпасы» не наблюдали — то есть работу диверсантов в Кремле на официальном уровне исключили.

Что именно произошло в Крыму, неизвестно: на спутниковых снимках, которые проанализировал CNN, видно, что взрывами уничтожены по меньшей мере семь российских самолетов.

По мнению экспертов, опрошенных телеканалом, речь идет скорее о преднамеренном нападении. Расстояние между эпицентрами взрывов — не менее 750 метров, и пожары начались одновременно в двух местах. Это едва ли может случиться вследствие нарушений правил безопасности.

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