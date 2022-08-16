Сто семьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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Голливудский актер с украинскими корнями Лив Шрайбер стоит рядом с разрушенным домом в Бородянке, Украина. 15 августа 2022.

16 августа — 174-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:52 Зеленский и Макрон провели переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Их разговор длился час и двадцать минут, сообщили в Елисейском дворце.

«Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Нужно увеличивать санкционное давление на РФ»,

– написал Владимир Зеленский у себя в Twitter после разговора.

Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував 🇫🇷 за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги 🇺🇦 та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022

15:22 Финляндия сократит количество выданных россиянам туристических виз в десять раз.

Власти Финляндии будут выдавать гражданам РФ в десять раз меньше туристических шенгенских виз, чем сейчас. Такое решение было принято во вторник, 16 августа, на заседании правительства.

На практике это будет означать, что если сейчас от россиян принимают по 1000 заявок на визы в день, то с сентября будут принимать по 500, только 100 из которых будут заявками на туристические визы. Такие цифры привел глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер.

«После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, в то время как мы пытаемся помочь украинским беженцам. Неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе», – заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, приоритет в получении виз будет отдаваться студентам, сотрудникам финских компаний и лицам, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам. Кроме того, правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы – для журналистов и активистов.

В Хельсинки также собираются приостановить соглашение с Москвой об упрощенном порядке выдачи виз. Это означает в том числе и то, что стоимость туристической визы вырастет с 35 до 80 евро.

14:49 ФСБ: «украинские диверсанты» подорвали опоры ЛЭП в районе Курской АЭС.

«Украинские диверсионные группы» подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области, неподалеку от Курской атомной электростанции, утверждают в Федеральной службе безопасности РФ. По данным ФСБ, это привело «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

Инциденты произошли 4, 9 и 12 августа.

Через подорванные ЛЭП атомная электростанция осуществляет «энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», уточнили в ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

14:21 Движение на российско-эстонской границе восстановлено.

Пункт пропуска Нарва-Ивангород на границе России и Эстонии работает в обычном режиме, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Утром во вторник КПП был закрыт в качестве меры безопасности из-за демонтажа памятника советскому танку Т-34.

13:52 Джанкойский район, Крым

Ремонт железнодорожных путей после взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. 16 августа 2022. REUTERS - STRINGER

Ремонт железнодорожных путей после взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. 16 августа 2022. REUTERS - STRINGER

13:33 По Житомирской области было выпущено две ракеты.

Российская армия выпустила по территории Житомирской области две ракеты, заявил глава региона Виталий Бунечко.

По его словам, удары были нанесены с территории Беларуси.

13:07 Эстония временно закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород.

Эстония закрыла переход границы с Россией на КПП Нарва-Ивангород. Пересечь границу нельзя ни россиянам, ни эстонцам.

Как сообщил глава полиции Нарвы Индрек Пюви, причина закрытия пункта пропуска – перевозка памятника советскому танку Т-34.

«Мы откроем движение для автомобилей и людей при первой возможности, когда перенос памятников будет безопасно завершен. Местным жителям, которые хотят пешком пересечь границу, мы советуем воспользоваться пограничным пунктом Нарва-2, в районе Креэнхольми»,

– отметил он.

Утром во вторник, 16 августа, эстонские власти демонтировали памятник Т-34 в Нарве и отправили его в Эстонский военный музей в Виймси. Демонтаж занял три часа. Ради этого в районе монумента перекрыли движение.

В данный момент также ведется работа по переносу из публичных пространств других советских памятников.

12:33 «Коммерсантъ»: над военной авиабазой в поселке Гвардейское в Крыму видны клубы черного дыма и слышны взрывы.

Над военной авиабазой в поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма стоят клубы черного дыма, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Ранее на территории военного объекта были слышны взрывы, рассказали изданию местные жители.

Официальные власти Крыма пока не прокомментировали ситуацию. По словам источника газеты, военные и правоохранители проверяют версию о возможной атаке беспилотника.

12:16 Минобороны РФ назвало взрыв на складе в Крыму диверсией.

В Министерстве обороны России заявили, что взрыв боеприпасов на складе в Джанкое, на севере Крыма, был диверсией.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва пострадали также линии электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

«Серьезно пострадавших нет», – отметили в Минобороны.

Утром во вторник стало известно о взрыве и пожаре на складе боеприпасов в селе Майское, в Джанкойском районе Крыма. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, два местных жителя пострадали. Около двух тысяч жителей пришлось эвакуировать за пять километров от места происшествия.

Сообщалось также о пожаре на трансформаторной подстанции.

12:05 Шойгу: необходимости применения ядерного оружия в Украине нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил, что у России нет планов по применению тактического ядерного оружия в Украине.

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью»,

– сказал он.

Глава ведомства отметил, что оружие такого типа может быть применено только в чрезвычайных обстоятельствах, которые определены в специальных документах.

Сергей Шойгу также перечислил все «дружественные» России государства, участвующие в международной конференции. В списке оказались Бурунди, Гвинейская Республика, Камерун, Мали, Судан, Уганда, Чад, Эфиопия и ЮАР.

11:50 Никополь, Украина

Мужчина убирает квартиру, разрушенную в результате удара российской армии. Никополь, Украина. 15 августа 2022. AP - Kostiantyn Liberov

11:41 Мантуров: разборка самолетов на части – «мировая практика».

Глава Минпромторга и вице-премьер РФ Денис Мантуров прокомментировал сообщение о том, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти, которые не могут импортировать в страну из-за санкций.

«На самом деле, это выдумка не нашей российской авиации... Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать... с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть. Как я хочу еще раз повторить: это не российская практика, а международная»,

– цитирует Дениса Мантурова агентство «РИА Новости».

11:07 Взрыв на складе боеприпасов в Крыму повредил железную дорогу.

В результате взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд 10 километр, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Из-за этого поезда, следующие из Краснодарского края, будут останавливаться на станции Владиславовка под Феодосией. Там пассажирам придется пересесть на автобусы, которые отвезут их на ближайшие автостанции.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что задержаны уже три поезда, в которых в Крым ехали две тысячи человек. До вечера на этом участке ожидается еще пять поездов с 3 тысячами пассажиров.

10:32 В Мелитополе произошли два взрыва.

В оккупированном российской армией Мелитополе произошли два взрыва на подстанции, сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, после этого прервалось вещание российского телевидения. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

10:10 Российские войска обстреляли пять из девяти районов Харькова.

В ночь на вторник, 16 августа, российская армия нанесла удары по пяти из девяти районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. В частности под обстрел попали Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

«Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно», – написал глава города в Telegram.

По его словам, разрушены инфраструктурные объекты и дороги. Информации о пострадавших пока нет.

09:42 Утренняя сводка британской разведки.

Корабли Черноморского флота России продолжают занимать оборонительную позицию и патрулировать воды лишь в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с тем, какие действия ведутся российскими флотами в других морях в это время года.

Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиным.

Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает захватническую стратегию России частично потому, что угроза Одессе была во многом нейтрализована. Это означает, что Украина сейчас может перенаправлять ресурсы в другие регионы и оказывать давление на российские сухопутные войска.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jrmLUD5Osz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lWN6wkwQh1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2022

09:10 На севере Крыма произошел взрыв.

В ночь на вторник, 16 августа, в селе Майское, в Джанкойском районе на севере Крыма, произошел взрыв и начался пожар.

В Минобороны РФ заявили, что причиной стало «возгорание на площадке временного хранения боеприпасов» в одной из воинских частей, после чего произошла их детонация.

В свою очередь в Минэнерго РФ сообщили о пожаре на подстанции.

Два человека пострадали. В селе Майское объявлена эвакуация, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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