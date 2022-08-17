Сто семьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн
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17 августа — 175-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.
► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
12:53 Половина авиадиспетчеров в России отправлены в простой.
Около половины работающих в России авиадиспетчеров – то есть примерно 15 000 человек – отправлены в «частичный простой». Об этом пишут «Ведомости».
По данным газеты, письмо с такой информацией направил в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. В нем он просит проверить подведомственную Минтрансу «Госкорпорацию по организации воздушного движения», утверждая, что там массово сокращают персонал и отправляют сотрудников в простой или уменьшают количество их рабочего времени, чтобы сэкономить на зарплате.
По данным профсоюза, корпорацию уже покинули почти 2000 работников, в том числе около 600 диспетчеров.
12:14 В Мелитополе произошел взрыв у военной комендатуры.
В оккупированном российской армией Мелитополе произошел взрыв у здания военной комендатуры, заявил мэр города Иван Федоров.
По его словам, накануне взрывы произошли также в районе городской подстанции. После этого в Мелитополе было прервано вещание российского телевидения.
11:55 Ежедневный брифинг Минобороны РФ.
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В районе Славянска Донецкой области нанесен удар по складу боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады. Убиты более 30 украинцев, уничтожены свыше 3000 артиллерийских снарядов.
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В районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области убиты более 40 украинцев, уничтожены десять единиц специальной автомобильной техники.
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В Соледаре более трети украинцев, мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ, самовольно оставили свои подразделения и убыли в неизвестном направлении.
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В Марьинке больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.
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За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в Херсонской области, самопровозглашенной ДНР и в районе Николаева. Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Также уничтожены три склада топлива в Харьковской области.
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Уничтожено большое количество военной техники, прибывшей для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области.
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Средства ПВО сбили четыре беспилотника, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Никольского и Стаханова в самопровозглашенной ДНР.
11:27 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП, инфляции и доходам россиян.
Министерство экономического развития России значительно улучшило ожидания по ВВП, курсу рубля, инфляции и доходам россиян в 2022 году. Прогноз ведомства, опубликованный в мае, был гораздо хуже.
Фрагмент с основными данными из нового прогноза Минэкономразвития оказался в распоряжении «Коммерсанта», «Ведомостей», РБК и Forbes.
Так, согласно обновленным ожиданиям министерства, ВВП по итогам 2022 года упадет лишь на 4,2%, а не на 7,8%, как ожидалось в мае. В свою очередь инфляция составит 13,4%, а не 17,5%. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 2,8% вместо 6,8%. А среднегодовой курс рубля будет держаться на уровне 68,1, а не 76,7 рубля.
Несмотря на улучшение прогноза по показателям текущего года, ожидания Минэкономразвития от показателей экономики в следующие годы ухудшились. Например, 2023-й, вероятно, окажется пиком спада экономики: ведомство ждет падения ВВП на 2,7% вместо майских 0,7%. Экономика может вернуться к росту в 2024 – на 3,7%.
10:57 ФБК попросил Францию и Швейцарию ввести санкции против Людмилы Путиной.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к Франции и Швейцарии с просьбой предложить Евросоюзу ввести санкции против бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы.
«Мы доказали, что зарубежная недвижимость Людмилы Очеретной (Путиной) и её нового мужа была куплена на коррупционные деньги. Их активы должны быть арестованы»,
– говорится в обращении ФБК.
10:28 Утренняя сводка британской разведки.
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16 августа 2022 года российские и краинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, неподалеку от которого также, вероятно, были повреждены железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщали о дыме над авиабазой Гвардейское в центре Крыма.
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В Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.
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Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупации.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/donFcuoRUL
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AlVp64C9Bn
10:16 Министр обороны Украины: ни одна РСЗО HIMARS не была уничтожена.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что ни одна американская система залпового огня HIMARS не была уничтожена в Украине российскими войсками.
«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать — ну такая у них система пропаганды. Это чушь»,
– сказал Алексей Резников в интервью «Голосу Америки».
Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что установки HIMARS «перемалываются в боях» и что «существенного влияния на ситуацию они не оказали».
09:37 Одесса подверглась ракетному удару.
Ночью российская армия нанесла по Одессе удар ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщает украинское оперативное командование «Юг».
Четыре человека получили ранения. Повреждена база отдыха на побережье и близлежащие частные дома. Пожар, начавшийся после попадания снарядов, разгорелся на площади в более чем 600 квадратных метров. На данный момент он уже ликвидирован.
09:32 Российские войска обстреляли Николаев.
В ночь на среду, 17 августа, российская армия вновь обстреляла Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, в результате удара было повреждено здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Там находился только охранник, он не пострадал.
«Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.
Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения»,
– написал Александр Сенкевич у себя в Telegram.
Кроме того, ударной волной повреждены здания напротив университета.
09:23 Советник главы офиса президента Украины заявил о планах уничтожения Крымского моста.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian заявил, что в ближайшие два-три месяца в Крыму будут происходить новые взрывы, подобные тем, что случились на аэродроме Саки и складе боеприпасов в Джанкойском районе.
Среди объектов, которые рискуют быть уничтоженными, Михаил Подоляк назвал Крымский мост – он соединяет материковую часть России с полуостровом. Правда, он не сказал этого напрямую, а скорее намекнул.
«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены»,
– заявил Михаил Подоляк.
09:10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.
- На Харьковском направлении российская армия нанесла авиаудары в районе Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего.
- На Славянском направлении российские войска пытались вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имели и отошли. Бои продолжаются вблизи Мазановки и Новодмитровки.
- На Краматорском направлении россияне перешли в наступление под Спорным, понесли потери и отступили.
- На Бахмутском направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского военные действия продолжаются.
- На Авдеевском направлении российская армия пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска вели наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получили отпор и отошли. Боевые действия продолжаются возле Новомихайловки.
- На Южнобужском направлении россияне наносили авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские военные заставили врага бежать.
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