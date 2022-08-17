Сто семьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн

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Жители Краматорска смотрят на свои разрушенные в результате российского удара дома. 16 августа 2022.

17 августа — 175-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:53 Половина авиадиспетчеров в России отправлены в простой.

Около половины работающих в России авиадиспетчеров – то есть примерно 15 000 человек – отправлены в «частичный простой». Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, письмо с такой информацией направил в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. В нем он просит проверить подведомственную Минтрансу «Госкорпорацию по организации воздушного движения», утверждая, что там массово сокращают персонал и отправляют сотрудников в простой или уменьшают количество их рабочего времени, чтобы сэкономить на зарплате.

По данным профсоюза, корпорацию уже покинули почти 2000 работников, в том числе около 600 диспетчеров.

12:14 В Мелитополе произошел взрыв у военной комендатуры.

В оккупированном российской армией Мелитополе произошел взрыв у здания военной комендатуры, заявил мэр города Иван Федоров.

По его словам, накануне взрывы произошли также в районе городской подстанции. После этого в Мелитополе было прервано вещание российского телевидения.

11:55 Ежедневный брифинг Минобороны РФ.

Главное:

В районе Славянска Донецкой области нанесен удар по складу боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады. Убиты более 30 украинцев, уничтожены свыше 3000 артиллерийских снарядов.

В районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области убиты более 40 украинцев, уничтожены десять единиц специальной автомобильной техники.

В Соледаре более трети украинцев, мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ, самовольно оставили свои подразделения и убыли в неизвестном направлении.

В Марьинке больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.

За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в Херсонской области, самопровозглашенной ДНР и в районе Николаева. Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Также уничтожены три склада топлива в Харьковской области.

Уничтожено большое количество военной техники , прибывшей для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области.

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Никольского и Стаханова в самопровозглашенной ДНР.

11:27 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП, инфляции и доходам россиян.

Министерство экономического развития России значительно улучшило ожидания по ВВП, курсу рубля, инфляции и доходам россиян в 2022 году. Прогноз ведомства, опубликованный в мае, был гораздо хуже.

Фрагмент с основными данными из нового прогноза Минэкономразвития оказался в распоряжении «Коммерсанта», «Ведомостей», РБК и Forbes.

Так, согласно обновленным ожиданиям министерства, ВВП по итогам 2022 года упадет лишь на 4,2%, а не на 7,8%, как ожидалось в мае. В свою очередь инфляция составит 13,4%, а не 17,5%. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 2,8% вместо 6,8%. А среднегодовой курс рубля будет держаться на уровне 68,1, а не 76,7 рубля.

Несмотря на улучшение прогноза по показателям текущего года, ожидания Минэкономразвития от показателей экономики в следующие годы ухудшились. Например, 2023-й, вероятно, окажется пиком спада экономики: ведомство ждет падения ВВП на 2,7% вместо майских 0,7%. Экономика может вернуться к росту в 2024 – на 3,7%.

10:57 ФБК попросил Францию и Швейцарию ввести санкции против Людмилы Путиной.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к Франции и Швейцарии с просьбой предложить Евросоюзу ввести санкции против бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы.

«Мы доказали, что зарубежная недвижимость Людмилы Очеретной (Путиной) и её нового мужа была куплена на коррупционные деньги. Их активы должны быть арестованы»,

– говорится в обращении ФБК.

10:28 Утренняя сводка британской разведки.

16 августа 2022 года российские и краинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, неподалеку от которого также, вероятно, были повреждены железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщали о дыме над авиабазой Гвардейское в центре Крыма.

В Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.

Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/donFcuoRUL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AlVp64C9Bn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 17, 2022

10:16 Министр обороны Украины: ни одна РСЗО HIMARS не была уничтожена.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что ни одна американская система залпового огня HIMARS не была уничтожена в Украине российскими войсками.

«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать — ну такая у них система пропаганды. Это чушь»,

– сказал Алексей Резников в интервью «Голосу Америки».

Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что установки HIMARS «перемалываются в боях» и что «существенного влияния на ситуацию они не оказали».

09:37 Одесса подверглась ракетному удару.

Ночью российская армия нанесла по Одессе удар ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщает украинское оперативное командование «Юг».

Четыре человека получили ранения. Повреждена база отдыха на побережье и близлежащие частные дома. Пожар, начавшийся после попадания снарядов, разгорелся на площади в более чем 600 квадратных метров. На данный момент он уже ликвидирован.

09:32 Российские войска обстреляли Николаев.

В ночь на среду, 17 августа, российская армия вновь обстреляла Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в результате удара было повреждено здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Там находился только охранник, он не пострадал.

«Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения»,

– написал Александр Сенкевич у себя в Telegram.

Кроме того, ударной волной повреждены здания напротив университета.

09:23 Советник главы офиса президента Украины заявил о планах уничтожения Крымского моста.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian заявил, что в ближайшие два-три месяца в Крыму будут происходить новые взрывы, подобные тем, что случились на аэродроме Саки и складе боеприпасов в Джанкойском районе.

Среди объектов, которые рискуют быть уничтоженными, Михаил Подоляк назвал Крымский мост – он соединяет материковую часть России с полуостровом. Правда, он не сказал этого напрямую, а скорее намекнул.

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены»,

– заявил Михаил Подоляк.

09:10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Главное:

На Харьковском направлении российская армия нанесла авиаудары в районе Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего.

направлении российская армия нанесла авиаудары в районе Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего. На Славянском направлении российские войска пытались вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имели и отошли. Бои продолжаются вблизи Мазановки и Новодмитровки.

направлении российские войска пытались вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имели и отошли. Бои продолжаются вблизи Мазановки и Новодмитровки. На Краматорском направлении россияне перешли в наступление под Спорным, понесли потери и отступили.

направлении россияне перешли в наступление под Спорным, понесли потери и отступили. На Бахмутском направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского военные действия продолжаются.

направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского военные действия продолжаются. На Авдеевском направлении российская армия пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

направлении российская армия пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются. На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска вели наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получили отпор и отошли. Боевые действия продолжаются возле Новомихайловки.

и направлениях российские войска вели наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получили отпор и отошли. Боевые действия продолжаются возле Новомихайловки. На Южнобужском направлении россияне наносили авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские военные заставили врага бежать.

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