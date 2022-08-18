Обстрелы общежитий в Харькове. Сто семьдесят шестой день войны России против Украины

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18 августа — 176-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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10:40 В Министерстве обороны РФ объявили, что ВСУ готовят «резонансную провокацию» на Запорожской атомной электростанции. После нее Москву якобы обвинят в «техногенной катастрофе» на ЗАЭС.

Как говорится в официальном заявлении российского военного ведомства, «провокация» может состояться в период визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Сейчас он находится во Львове, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее на прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила украинская разведка. На въезде в город Энергодар, где находится ЗАЭС, Россия пригнала самоходную артиллерийскую установку с белой буквой «Z» и украинским флагом. Спецслужбы объявили, что она может использоваться для новых провокаций против ВСУ.

ЗАЭС, которая находится под контролем России с марта, в последние недели подвергается обстрелам. Москва и Киев обвиняют в происходящем друг друга. Владимир Зеленский призвал ввести против России строгие санкции за «ядерный шантаж». Миссия МАГАТЭ, за которую выступают представители как международного сообщества, пока не состоялась.

10:30 Эстония ограничила въезд и выдачу виз россиянам.

18 августа вступают в силу санкции правительства Эстонии в отношении российских граждан — им, кроме как в исключительных случаях, не будут выдавать визы, а также разрешать въезд в страну с уже имеющимся эстонским шенгеном.

По информации новостного портала Delfi, ограничение коснется 50 тысяч человек.

Исключение сделано для обучающихся в Эстонии российских студентов — им продлят вид на жительство на год. Кроме того, разрешается въезд россиянам с долгосрочным видом на жительство, тем, у кого в Эстонии проживают близкие родственники, дипломатам и членам их семей, работникам, занятым в сфере международных грузовых и пассажирских перевозок, лицам, передвигающимся в соответствии с правом Евросоюза, въезжающим по гуманитарным причинам.

«Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне», — сообщается на сайте правительства Эстонии.

09:45 Вечером накануне, 17 августа, в Харькове под обстрел попало общежитие в спальном районе – как сообщили власти региона, это произошло около 21:30 по местному времени.

Здание, по которому могли ударить ракетами «Искандер» или «Калибр», оказалось полностью разрушено, погибли семь человек, еще 20 пострадали. В доме проживали люди с нарушениями слуха, объявили в областной администрации.

Позже ночью обстреляли другое общежитие, погибли по меньшей мере два человека.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что целью ударов были «иностранные наемники». «Уничтожены более 90 боевиков», отметили в военном ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар «циничным» и «подлым». «Не простим, отомстим», — объявил он.

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