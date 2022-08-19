Генсек ООН завершил свой визит в Украину посещением порта в Одессе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил в пятницу, 19 августа, порт Одессы, откуда отправляется украинское зерно по международному соглашению, подписанному в июле в Стамбуле. До этого Гутерриш провел переговоры с президентами Украины и Турции Зеленским и Эрдоганом, на которых, в частности, обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС.

Реклама Читать далее

«Впервые в истории генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетил Одессу», — написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмме. Из Одессы Гутерриш обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав Москву не отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосети и отметив, что вырабатываемая станцией электроэнергия принадлежит Украине.

Накануне генсек ООН провел встречу с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове. Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом режиме и длилась 40 минут. На встрече также присутствовали главы МИД, Минобороны и Мининфраструктуры Турции и Украины. Других подробностей этих переговоров не приводится.

Это уже второй визит Антониу Гутерриша в Украину после вторжения России, начавшегося 24 февраля этого года. Генеральный секретарь посещал Украину в конце апреля. Тогда он побывал в разрушенных окрестностях Киева, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским. После Одессы Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы проинспектировать работу зернового коридора.

Генсек ООН прибыл в Украину. Это уже второй его визит в страну после вторжения России, начавшегося 24 февраля этого года. pic.twitter.com/sqJnjRNQ0O — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) August 17, 2022

Перед трехсторонней встречей Владимир Зеленский также провел отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутерришем, обсудив, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС и экспортом зерна. Как рассказал сам Зеленский, на встрече обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

«Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — цитирует Зеленского агентство «Интерфакс-Украина».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Реджеп Тайип Эрдоган во Львове намерен предложить Зеленскому провести трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи во Львове Зеленский заявил, что переговоры с Путиным возможны только тогда, когда российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться