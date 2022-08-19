Сто семьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

Город Дружковка Донецкой области после российского обстрела. Местная жительница Ольга Руднева пытается убрать обломки в разрушенном доме своей пожилой соседки.

19 августа — 177-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

Реклама Читать далее

10:15 Фото последствий утреннего обстрела Харькова, в результате которого погибла 52-летняя женщина

Фотографии опубликовал глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов. «Под ударом российских ракет вновь оказались исключительно объекты гражданской инфраструктуры — 2 частных жилых дома, учебное заведение и гражданское предприятие. Сейчас на месте попаданий спасатели продолжают разбирать завалы. Правоохранители тщательно документируют все военные преступления россиян», — написал глава обладминистрации.

09:50 Военная разведка Великобритании: Харьков остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Агрессоры обстреливают его, чтобы заставить Украину держать значительные силы на этом фронте

09:40 Президент Индонезии: Путин планирует явиться на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сообщил о том, что Путин собирается лично принять участие в саммите стран «Большой двадцатки». Проведение саммита запланировано 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

Ранее советник Офиса президента Украины заявлял, что Зеленский тоже может приехать на саммит. Приглашение он уже получил.

«Я думаю, что это будет решаться конкретно ближе к саммиту […]. Президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. […] Но […] если (на саммите) будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей», — пояснил Подоляк в интервью Би-би-си, которое вышло 9 августа.

В начале июля на Бали уже прошла встреча глав МИД стран G20. Приехавший на нее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров столкнулся с фактическим бойкотом глав МИД большинства государств «двадцатки». Знаковым событием саммита стал отказ других министров фотографироваться с российским «коллегой». Лавров покинул саммит досрочно. Подробнее — в материале RFI «Агрессоры, оккупанты, захватчики»: для главы МИД России саммит G20 закончился провалом.

09:30 По меньшей мере 362 ребенка погибли в Украине в результате российской агрессии, сообщила Генпрокуратура

«По состоянию на утро 19 августа 2022 более 1078 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 362 ребенка погибли и более 716 получили ранения разной степени тяжести», — сообщила Генпрокуратура Украины.

17 августа в Харькове результате попадания российского снаряда в жилой дом погиб 13-летний мальчик, а еще двое детей 12 и 13 лет получили ранения.

Ведомство отметило, что общие цифры далеко не полные, «поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться