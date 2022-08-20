МАГАТЭ готовит миссию на ЗАЭС, в штаб Черноморского флота в Крыму влетел беспилотник: 178-й день войны. Онлайн

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Краматорский колледж технологий и дизайна после очередного российского обстрела. Донецкая область Украины. 19 августа 2022 г.

20 августа — 178-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. ООН и МАГАТЭ готовятся отправить миссию на Запорожскую АЭС. В здание штаба Черноморского флота в Севастополе попал беспилотник. RFI день за днем в онлайн-режиме следит за событиями войны. Обновляйте страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:13 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений сил обороны, где пытается улучшить тактическое положение.

Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии велись также на Харьковском, Краматорском и на Славянском направлениях.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

В Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Волшебное и Ольговское.

09:50 Мэр Мелитополя сообщил, что ночью в оккупированном городе были взрывы

По предварительным данным, удару подверглась одна из российских военных баз в районе аэродрома. «Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город», —написал в телеграме мэр Иван Федоров, который был вынужден покинуть город после оккупации его российской армией.

09:35 Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник

Об этом сообщил представитель российских властей, губернатор города Михаил Развозжаев. «К сожалению, [беспилотник] сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развозжаев в телеграме. Позже чиновник уточнил, что беспилотник все-таки был сбит «прямо над штабом флота», из-за чего упал на его крышу и загорелся.

Накануне, в пятницу вечером в Севастополе сработала система ПВО. Как заявлял Развозжаев, причиной также был полет беспилотника.

09:14 ООН и МАГАТЭ готовят миссию, которую планируется направить на Запорожскую атомную станцию

Об этом сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. «С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе», — говорится в заявлении украинского президента.

Ситуация на Запорожской АЭС обсуждалась во время переговоров во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который призвал Владимира Путина допустить экспертов МАГАТЭ на станцию. Также в пятницу обстановку на ЗАЭС обсудил с российским лидером президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам телефонного разговора в Кремле заявили, что готовы допустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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